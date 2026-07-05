विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Tarot Card: नई सीख से बढ़ेगा आत्मविश्वास, समय के साथ सुधरेंगे हालात

Aries Tarot Card Horoscope 5 July: Knight of cups की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में रिश्तो का महत्व,विश्वास बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Tarot Card: नई सीख से बढ़ेगा आत्मविश्वास, समय के साथ सुधरेंगे हालात
अपनों का साथ और सकारात्मक सोच हर मुश्किल को आसान बना सकती है.

Aries Tarot Card Horoscope 5 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: आज कठिन परिस्थितियों में अपनों का साथ आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग, नई फंडिंग और करियर से जुड़े अवसर प्रगति के संकेत दे रहे हैं. आर्थिक मामलों में सतर्कता और सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा. रिश्तों में खुलकर संवाद करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे मुश्किल समय भी आसानी से पार हो सकेगा.

व्यक्तिगत/Personal: घर में अनुशासन और व्यवस्था सुचारू रूप से बनती नजर आएगी. किसी नई रुचि को सीखने में समय  व्यतीत करेंगे. ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और आस्था मनोबल मजबूत बनाएगी. किसी पर ज्यादा विश्वास करना धोखे की वजह बन सकती है. परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते है. इस समय वाहन चलते समय सावधानी रखें. चोट लगने की संभावना बन सकती है. व्यक्तिगत कार्यों को तय समय पर पूरा करें. 

व्यवसायिक/Professional: किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर आपकी साख पर सवाल उठ सकते है. कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति का हिस्सा न बने. व्यवसाय में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे. इस समय चल रही परेशानियों को लेकर ज्यादा तनाव न लें. जल्द ही समय की अनुकूलता के साथ स्थितियां सामान्य होती नजर आने लगेंगी. व्यवसाय में आर्थिक मामलों को लेकर चिंतित हो सकते है.     कार्यक्षेत्र में किसी की बातों पर विश्वास कर दूसरों का अपमान न करें. इससे आपकी छवि बिगड़ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: वक्त-बेवक्त का असंतुलित खानपान सेहत को बिगाड़ सकता है. नींद में कमी आ सकती है. 

रिश्ते/Relationship: परिवार में सदस्यों के बीच किसी तरह की गलतफहमी को बढ़ाने ना दे. बाहरी लोगों के विचार को स्वयं पर हावी न होने दे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Aaj Ka Rashifal, Mesh Rashifal Àaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com