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Aquarius Tarot Card: पारिवारिक व्यवसाय में प्रगति की कोशिश, नई शुरुआत के योग

Aquarius Tarot Card Horoscope 2 July: Ace of wands की ऊर्जा पारिवारिक व्यवसाय को आधुनिक रूप देकर शुरुआत करने पर विचार, जीवन में नए विचारों को लेकर बदलाव की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: पारिवारिक व्यवसाय में प्रगति की कोशिश, नई शुरुआत के योग
आत्मविश्वास, नई सोच और परिवार का साथ आज सफलता के नए रास्ते खोल सकता है.

Aquarius Tarot Card Horoscope 2 July 2026 Kumbh Rashifal: नए अवसर और रचनात्मक सोच आपके करियर को नई दिशा दे सकती है. पारिवारिक सहयोग और दृढ़ इच्छाशक्ति से महत्वपूर्ण योजनाओं को सफल बनाने के योग हैं. आर्थिक मामलों में निवेश और नए कार्यों के लिए सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. स्वास्थ्य के लिए तनाव पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा. रिश्तों में खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने से संबंध और मजबूत होंगे.

व्यक्तिगत/Personal: पारिवारिक व्यवसाय को आधुनिक रूप देखकर पुनः शुरुआत करने की बात परिजनों से कर सकते हैं. आपकी इच्छा शक्ति मुश्किल कामों को भी आसान बना देगी. बच्चों की रचनात्मकता और कलात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उपहार देकर उत्साहित करेंगे. परिवार के सभी सदस्यों के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं. कोई शुभ समाचार संतान की तरफ से प्राप्त होने की संभावना बन रही है. 

व्यवसायिक/Professional: उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात अपने कुछ मित्रों के साथ नया स्टार्टअप खोलने की तैयारी पूरी हो सकती है. जल्द ही इस योजना को क्रियान्वित करेंगे नई नौकरी का अवसर प्राप्त हो सकता है. विज्ञापन और मार्केटिंग क्षेत्र से संबंधित आपके अनोखे आइडिया उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ उच्च पद की प्राप्ति उत्साहित करेगी. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिल सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल के चलते मानसिक तनाव बढ़ने से उच्च रक्तचाप काफी अधिक हो सकता है. इस समय शांत रहकर तनाव को कम करने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पिता से व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है. किसी लाभदायक योजना में धन निवेश करने की पर विचार करेंगे. 

रिश्ते/Relationship: किसी अजनबी के साथ पुराना रिश्ता महसूस कर सकते हैं. अपनी भावनाओं को  सामने वाले से बिना डर के खुलकर व्यक्त करें.

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