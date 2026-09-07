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Scorpio Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: व्यावसाय में जोखिम लेने से बचें, नए विचार के साथ आगे बढ़ने का मौका

Scorpio Horoscope Today 07 September 2026, Vrishchik Rashifal: किसी पुराने आर्थिक मामले, बीमा, टैक्स, ऋण या साझे संसाधन से संबंधित कागज सामने आ सकता है. धार्मिक स्थल या आध्यात्मिक गतिविधि से जुड़ने का अवसर मिले तो उससे मानसिक शांति मिल सकती है. व्यावसायिक स्तर पर सुबह जोखिम लेने के बजाय जानकारी इकट्ठी करना अधिक लाभदायक रहेगा.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: व्यावसाय में जोखिम लेने से बचें, नए विचार के साथ आगे बढ़ने का मौका
Scorpio Aaj Ka Rashifal 07 September 2026 | Vrishchik Horoscope Today
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Scorpio Horoscope Today 07 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: वृश्चिक राशि आज का दिन भीतर चल रहे सवालों और व्यावहारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन मांग सकता है. दोपहर 12:40 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे. इसके बाद कर्क राशि में पहुंचकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे. इसलिए दिन के पहले हिस्से में गोपनीय विषय, साझा धन और अचानक बदलती परिस्थितियां महत्वपूर्ण रहेंगी, जबकि दोपहर के बाद सोच का विस्तार और आगे की दिशा तय करने का अवसर मिलेगा.

सुबह किसी पुराने आर्थिक मामले, बीमा, टैक्स, ऋण या साझे संसाधन से संबंधित कागज सामने आ सकता है. जिसे आप पहले से स्पष्ट मान रहे थे, उसकी दोबारा जांच करना जरूरी होगा. छोटी शर्त बाद में परेशानी पैदा कर सकती है. किसी दूसरे व्यक्ति के आर्थिक निर्णय की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से भी बचें. आठवें भाव का प्रभाव आपको कुछ बातों को लेकर असामान्य रूप से सतर्क बना सकता है. यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे तो तुरंत शक करना उचित नहीं होगा. अधूरी सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है. निजी जानकारी को सीमित लोगों तक रखना फिर भी समझदारी रहेगी.

दोपहर के बाद चंद्रमा नवम भाव में आने से वातावरण हल्का हो सकता है. किसी वरिष्ठ, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत आपको उलझे हुए विषय को नए ढंग से देखने में सहायता करेगी. अध्ययन, सलाह, कानून, प्रकाशन अथवा दूर स्थान से जुड़े कामों में प्रगति का रास्ता खुल सकता है. यदि यात्रा करनी हो तो समय और दस्तावेज पहले जांच लें. अचानक बने कार्यक्रम में अतिरिक्त खर्च हो सकता है. किसी धार्मिक स्थल या आध्यात्मिक गतिविधि से जुड़ने का अवसर मिले तो उससे मानसिक शांति मिल सकती है, लेकिन दिखावे या केवल सामाजिक दबाव में कोई खर्च न करें.

व्यावसायिक स्तर पर सुबह जोखिम लेने के बजाय जानकारी इकट्ठी करना अधिक लाभदायक रहेगा. दोपहर बाद किसी नए विचार पर आगे बढ़ने की संभावना मजबूत होगी. साझेदारी में काम करने वाले लोग मौखिक आश्वासन के बजाय लिखित सहमति को महत्व दें. व्यक्तिगत स्तर पर दिन आपको यह सिखा सकता है कि हर रहस्य का उत्तर उसी दिन मिलना जरूरी नहीं. कुछ परिस्थितियों को समय देने से उनकी वास्तविकता स्वयं सामने आ सकती है. मानसिक तनाव कम करने के लिए रात में कामकाज से दूरी बनाना अच्छा रहेगा.


उपाय: मसूर की दाल किसी जरूरतमंद परिवार को दें. घर के पूजा स्थान पर लाल फूलों की छोटी माला अर्पित करें.
शुभ रंग: गहरा लाल.

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