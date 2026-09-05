Scorpio Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: व्यापार में लाभ के सकेंत, बड़े सौदे में सावधानी रखना बेहद जरुरी

Scorpio Horoscope Today 05 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह सवा दस बजे तक आपकी राशि से सातवें भाव में रहेंगे और उसके बाद आठवें भाव में प्रवेश करेंगे. सुबह का समय साझेदारी, ग्राहकों और आमने-सामने की बातचीत के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जबकि दोपहर के बाद अचानक बदलती परिस्थितियों, आर्थिक जिम्मेदारियों और निजी चिंताओं पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा. सुबह किसी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण समझौता या बातचीत हो सकती है. सामने वाला आपकी अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया न दे तो तुरंत कठोर रुख न अपनाएं. बातचीत में एक बिंदु पर सहमति न बने तो उसे बाद के लिए छोड़ना बेहतर रहेगा.

आज संबंधों को बचाए रखना किसी बहस को जीतने से अधिक उपयोगी होगा. व्यापारियों के लिए ग्राहक संपर्क से लाभ मिल सकता है. किसी पुराने ग्राहक से दोबारा ऑर्डर मिलने की संभावना है. लेकिन दोपहर के बाद किसी बड़े सौदे में अतिरिक्त सावधानी रखें. चंद्रमा आठवें भाव में आने के बाद छिपी हुई शर्त सामने आ सकती है, इसलिए भुगतान और अनुबंध की पूरी जानकारी देखे बिना रकम आगे न बढ़ाएं.

नौकरी में टीम या साझेदारी से जुड़ा कोई काम आपके सामने आ सकता है. किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो तो अपनी बात आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर रखें. व्यक्तिगत आरोप लगाने से स्थिति बिगड़ सकती है. वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी बात रखते समय समस्या के साथ समाधान भी बताएं. दोपहर बाद धन के मामले में सतर्कता जरूरी होगी. अचानक मरम्मत, कर, बीमा या किसी साझा जिम्मेदारी पर खर्च आ सकता है. यदि किसी को पैसा उधार देने की योजना है तो आज उसे रोकना बेहतर रहेगा. पुराने वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा करना लाभकारी हो सकता है.

व्यक्तिगत संबंधों में सुबह अपनापन रहेगा, लेकिन बाद में मन कुछ बातों को लेकर अधिक गहराई से सोच सकता है. किसी संदेश का जवाब देर से मिलने पर गलत अर्थ न निकालें. रिश्ते में भरोसा बनाए रखने के लिए स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी. माता या घर की किसी वरिष्ठ महिला से जुड़ा विषय अचानक सामने आ सकता है. उनकी सलाह को महत्व दें. यदि उनसे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है तो कुछ समय उनके साथ बिताना अच्छा रहेगा. मातृ पक्ष के किसी रिश्तेदार से संपर्क भी हो सकता है. आज स्वास्थ्य में मानसिक तनाव का असर महसूस हो सकता है. देर रात तक किसी आर्थिक या निजी समस्या पर विचार करते रहने से बचें. सोने से पहले मन को शांत करने वाली दिनचर्या अपनाएं.



उपाय: माता या किसी वृद्ध महिला के हाथ से थोड़ा सा गुड़ लेकर दिन की शुरुआत करें और उनका आशीर्वाद लें. शाम को शिव मंदिर में जल अर्पित करें, फिर मां पार्वती का स्मरण करें.

शुभ रंग: मैरून.