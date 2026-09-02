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Scorpio Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: काम में बढ़ेगी चुनौती, अनुशासन और धैर्य से मिलेगी सफलता

Horoscope Today 02 September 2026, Vrishchik Rashifal: नौकरी और व्यापार में छोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन व्यवस्थित तरीके से काम करने पर स्थिति संभल जाएगी. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और अनावश्यक विवाद से बचें.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: काम में बढ़ेगी चुनौती, अनुशासन और धैर्य से मिलेगी सफलता
वृश्चिक आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 02 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: वालों के लिए आज चंद्रमा षष्ठ भाव में रहेंगे. आज का दिन आपको उन कामों से सामना कराएगा जिनमें अनुशासन और धैर्य दोनों चाहिए. छोटी रुकावटें आपकी गति धीमी कर सकती हैं, लेकिन यदि आप एक-एक समस्या को अलग करके सुलझाएंगे तो स्थिति नियंत्रण में रहेगी. दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी अपनी व्यवस्था मजबूत करना होगा. 

नौकरी में किसी प्रतिस्पर्धी माहौल का सामना करना पड़ सकता है. आपके काम की तुलना किसी दूसरे कर्मचारी से हो सकती है. ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय परिणाम पर ध्यान दें. कोई कठिन जिम्मेदारी मिले तो उसे टालने की कोशिश न करें. आज आपकी व्यवस्थित कार्यशैली ही आपकी पहचान बनाएगी. सहकर्मी से विवाद हो तो बातचीत को निजी आरोपों तक न ले जाएं. 

व्यापार में कर्मचारियों, बकाया भुगतान या रोजमर्रा की व्यवस्था से जुड़ा मामला सामने आ सकता है. पुराने हिसाब की जांच करने पर कोई छोटी विसंगति दिखाई दे सकती है. उसे नजरअंदाज न करें. ग्राहक की शिकायत हो तो पहले उसकी बात पूरी सुनें और फिर समाधान दें. कठोर रवैया तत्काल संतोष दे सकता है, लेकिन कारोबार के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आर्थिक रूप से उधार और कर्ज के मामलों में सावधानी रखें. किसी की मदद करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक पैसा लगाना आगे चलकर दबाव बढ़ा सकता है. यदि कोई पुराना भुगतान वापस लेना है तो भावनात्मक दबाव बनाने के बजाय स्पष्ट समयसीमा और प्रमाण के साथ बात करें. 

स्वास्थ्य में दिनचर्या का असर दिखाई दे सकता है. समय पर भोजन न करने या लगातार काम करते रहने से थकान बढ़ सकती है. पाचन संबंधी परेशानी हो तो मसालेदार और बहुत भारी भोजन सीमित करें. व्यायाम करते समय अपनी क्षमता से अधिक जोर लगाने से बचें. व्यक्तिगत जीवन में आलोचना को लेकर संवेदनशीलता बढ़ सकती है. कोई करीबी आपको सुधार की बात बताए तो उसे तुरंत विरोध न समझें. आज एक पुरानी आदत बदलने का प्रयास लंबे समय में लाभ दे सकता है. षष्ठ भाव का चंद्रमा प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की इच्छा बढ़ाएगा, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी अनावश्यक विवाद से बचने की होगी. हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है; कुछ मामलों में चुप रहना ही बेहतर रणनीति साबित होगा.

उपाय: हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करके सुंदरकांड का एक अध्याय पढ़ें. सुबह 11 बार ॐ हनुमते नमः का जाप करके अपने कार्य की शुरुआत करें.

शुभ रंग: गहरा नारंगी.

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