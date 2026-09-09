Sagittarius Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: नए विचार से मिल सकता है लाभ, वातावरण में सकारात्मक बदलाव

Sagittarius Horoscope Today 09 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे. इसलिए दिन का आरंभ सामान्य से थोड़ा गंभीर और भीतर की बातों पर केंद्रित रह सकता है. अचानक सामने आने वाले किसी परिवर्तन से घबराने के बजाय स्थिति को समझना अधिक जरूरी होगा. पुराने आर्थिक कागज, बीमा, टैक्स, विरासत अथवा साझा धन से जुड़ा कोई विषय ध्यान मांग सकता है. ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था.

आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखें. किसी को अपनी बैंक संबंधी जानकारी, पासवर्ड या महत्वपूर्ण दस्तावेज सहजता से न दें. निवेश में तेज लाभ का लालच नुकसान का कारण बन सकता है. यदि किसी भुगतान या लेनदेन में अस्पष्टता है तो उसे साफ किए बिना आगे न बढ़ें. परिवार में पैसों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन आरोप लगाने के बजाय तथ्य सामने रखना बेहतर रहेगा. सुबह के समय मन किसी पुराने अनुभव को याद कर सकता है. उसे वर्तमान निर्णयों पर हावी न होने दें. किसी व्यक्ति पर पुराने व्यवहार के आधार पर आज की परिस्थिति का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा. मानसिक रूप से हल्का रहने के लिए अनावश्यक चर्चा और नकारात्मक समाचारों से दूरी रखना लाभ देगा.

दोपहर 3:15 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में प्रवेश करेंगे. वातावरण में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा. अध्ययन, मार्गदर्शन, आध्यात्मिक चिंतन, लंबी यात्रा अथवा भविष्य की दिशा से संबंधित विषयों में रुचि बढ़ सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत आपको अपनी योजना को नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित करेगी.

कामकाज में दोपहर बाद किसी प्रशिक्षण, सलाह या नए विचार से लाभ मिल सकता है. नौकरी में भविष्य की भूमिका को लेकर बातचीत संभव है. व्यापारियों को दूर स्थान के ग्राहक या नए बाजार से संबंधित संभावना मिल सकती है. हालांकि केवल उत्साह के आधार पर विस्तार न करें; पहले उसकी व्यावहारिकता जांचें. किसी यात्रा की योजना हो तो समय और खर्च दोनों का अनुमान पहले लगाएं. रास्ते में जल्दबाजी या आखिरी समय की तैयारी परेशानी दे सकती है. शाम का समय सीखने और योजना बनाने के लिए अधिक उपयोगी रहेगा. स्वास्थ्य में सुबह तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है. दोपहर बाद मन हल्का होने की संभावना है. लंबे समय तक खाली पेट रहने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें.



उपाय: सुबह केले के पेड़ के पास जल अर्पित कर ॐ बृं बृहस्पतये नमः का 109 बार जाप करें.

शुभ रंग: पीला और हल्का नारंगी.