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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: नौकरी में टीमवर्क रहेगा जरुरी, स्पष्ट और संतुलित करेगी प्रसन्न

Sagittarius Horoscope Today 06 September 2026, Dhanu Rashifal: आज दिन का केंद्र साझेदारी, ग्राहकों से संबंध, जीवनसाथी और आमने-सामने होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत रहेगी. व्यापार में नया ग्राहक मिलने या किसी पुराने संपर्क से काम दोबारा शुरू होने की संभावना है. कानूनी या अनुबंध से जुड़े विषय सामने आएं तो शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: नौकरी में टीमवर्क रहेगा जरुरी, स्पष्ट और संतुलित करेगी प्रसन्न
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 06 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
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Sagittarius Horoscope Today 06 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर करेंगे. आज दिन का केंद्र साझेदारी, ग्राहकों से संबंध, जीवनसाथी और आमने-सामने होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत रहेगी. आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी बात कितनी स्पष्टता से रखते हैं और सामने वाले की अपेक्षाओं को कितना समझ पाते हैं. किसी विषय पर अकेले फैसला लेने के बजाय संबंधित व्यक्ति से चर्चा करना बेहतर रहेगा.

व्यापार में नया ग्राहक मिलने या किसी पुराने संपर्क से काम दोबारा शुरू होने की संभावना है. यदि साझेदारी में कारोबार करते हैं तो जिम्मेदारियों और पैसों का हिसाब साफ रखना जरूरी होगा. किसी सहयोगी की बात पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उसकी व्यवहारिकता जांचें. आज केवल अच्छे संबंधों के आधार पर व्यावसायिक निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा.

नौकरी करने वालों के लिए टीमवर्क महत्वपूर्ण रहेगा. किसी अधिकारी या सहकर्मी के साथ विचारों का अंतर हो सकता है. अपनी बात साबित करने के चक्कर में बहस लंबी न करें. यदि कोई महत्वपूर्ण प्रस्तुति या बैठक है तो पहले से तैयारी कर लें. आपकी स्पष्ट और संतुलित भाषा दूसरों को प्रभावित कर सकती है. दांपत्य या निजी संबंधों में आज सामने वाले की जरूरतों को समझने का अवसर मिलेगा. यदि पिछले दिनों किसी बात को लेकर दूरी बनी है तो बातचीत से स्थिति सुधर सकती है. लेकिन पुरानी शिकायतों की पूरी सूची निकालने से मामला फिर उलझ सकता है. एक समय में एक ही विषय पर बात करें.

धन के मामले में किसी साझे खर्च या भुगतान की जिम्मेदारी आ सकती है. किसी मित्र या परिचित के साथ आर्थिक लेन-देन करते समय लिखित रिकॉर्ड रखना बेहतर होगा. आकर्षक व्यावसायिक प्रस्ताव देखकर तुरंत पैसा लगाने से बचें. कानूनी या अनुबंध से जुड़े विषय सामने आएं तो शर्तों को ध्यान से पढ़ें. जल्दबाजी में हस्ताक्षर करना उचित नहीं होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके हित में रहेगा. आज यात्रा की तुलना में लोगों से मिलने और काम को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना उपयोगी रहेगा. यदि बाहर जाना पड़े तो समय का ध्यान रखें. स्वास्थ्य में तनाव का असर नींद या पाचन पर पड़ सकता है. दिनभर की बातचीत और जिम्मेदारियों के बीच कुछ समय स्वयं के लिए निकालना जरूरी रहेगा.


उपायः ॐ बृं बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें. किसी विवाहित दंपती को अपनी क्षमता के अनुसार पीले फल भेंट करें.
शुभ रंग: सुनहरा पीला.


 

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