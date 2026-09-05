Sagittarius Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: नौकरी में बढ़ सकता है कार्यभार, प्राथमिकता के अनुसार करें काम

Sagittarius Horoscope Today 05 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह सवा दस बजे तक आपकी राशि से छठे भाव में और उसके बाद सातवें भाव में गोचर करेंगे. इसलिए दिन का पहला हिस्सा कामकाज, प्रतिस्पर्धा, कर्ज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को संभालने में जाएगा, जबकि दोपहर बाद साझेदारी और आमने-सामने के संबंध अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. दोनों समयखंडों में आपकी प्रतिक्रिया का तरीका परिणाम बदल सकता है. सुबह किसी लंबित काम को निपटाने का दबाव रहेगा. जिस विषय को बार-बार टाल रहे थे, उसे आज पूरा करना जरूरी होगा.

नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है और किसी सहकर्मी की कमी भी आपको संभालनी पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में नाराज होने के बजाय काम को प्राथमिकता के अनुसार बांटना बेहतर रहेगा. किसी वरिष्ठ से बहस करने के बजाय तथ्य प्रस्तुत करें. प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए मेहनत का महत्व बढ़ेगा. सामने वाला आगे निकलता दिखाई दे तो अपनी रणनीति बदलने के बजाय तैयारी मजबूत करें. दूसरों की कमियों पर नजर रखने से ज्यादा लाभ अपनी कमजोरियों को पहचानने में होगा. किसी परीक्षा या चयन प्रक्रिया में अंतिम समय की तैयारी पर निर्भर न रहें.

व्यापार में कर्मचारियों, भुगतान और दैनिक संचालन पर निगरानी रखें. कोई छोटी प्रशासनिक गलती ग्राहक तक पहुंच सकती है. स्टॉक या बिलिंग का मिलान करना उपयोगी रहेगा. यदि ऋण चुकाने की योजना है तो किस्तों का नया हिसाब बनाएं. एक साथ कई वित्तीय जिम्मेदारियां लेने से बचें. दोपहर बाद चंद्रमा सातवें भाव में आने से ग्राहक और साझेदार केंद्र में आ जाएंगे. किसी व्यक्ति के साथ बातचीत से काम आगे बढ़ सकता है. हालांकि अपनी शर्तें मनवाने की जिद न करें. समझौते की गुंजाइश रखना आपके पक्ष में रहेगा.

निजी संबंधों में भी सामने वाले की बात को पूरा सुनना जरूरी होगा. घर में किसी सदस्य को आपकी सहायता चाहिए हो सकती है, लेकिन सुबह की व्यस्तता के कारण आप उसे समय न दे पाएं. बाद में इस कमी को पूरा करने की कोशिश करें. हर समस्या का समाधान अपने तरीके से करने के बजाय सामने वाले से पूछें कि उसे वास्तव में किस प्रकार की मदद चाहिए. स्वास्थ्य में दिनचर्या का असर दिखाई देगा. लगातार बैठे रहने, भोजन देर से करने या काम के तनाव को नजरअंदाज करने से थकान बढ़ सकती है. हल्की गतिविधि और समय पर भोजन उपयोगी रहेगा.



उपायः सुबह ॐ नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी अर्पित करें.

शुभ रंग: हल्दी पीला.

