Pisces Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: नौकरी में संचार से जुड़े काम रहेंगे महत्वपूर्ण, बात बनेगी असरदार

Pisces Horoscope Today 05 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह सवा दस बजे तक आपकी राशि से तीसरे भाव में और उसके बाद चौथे भाव में रहेंगे. सुबह का समय प्रयास, संपर्क, छोटे काम और संवाद के लिए सक्रिय रहेगा, जबकि दोपहर बाद घर, निजी जीवन और मानसिक आराम से जुड़े विषय प्रमुख हो जाएंगे. दिन का लाभ उठाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही दिशा में लगाना होगा. सुबह किसी जरूरी फोन कॉल या संदेश से काम आगे बढ़ सकता है. जिस व्यक्ति से लंबे समय से संपर्क नहीं हुआ, उससे बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है.

व्यापार में पुराने ग्राहक को प्रस्ताव भेजना या नए ग्राहक तक अपनी सेवाएं पहुंचाना उपयोगी रहेगा. हालांकि हर प्रतिक्रिया को पक्का अवसर समझकर आगे न बढ़ें. नौकरी में संचार से जुड़े काम महत्वपूर्ण रहेंगे. किसी प्रस्तुति, रिपोर्ट या बातचीत में आपकी भूमिका सामने आ सकती है. अपनी बात बहुत विस्तार में रखने के बजाय मुख्य बिंदु पहले बताएं. किसी सहकर्मी से संदेशों के माध्यम से विवाद बढ़ाने के बजाय आमने-सामने बात करना बेहतर रहेगा.

छोटे भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार से जुड़ी जिम्मेदारी आ सकती है. मदद करते समय उनकी स्वतंत्रता का भी सम्मान करें. हर निर्णय अपने अनुसार लेने की कोशिश रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है. छोटी दूरी की यात्रा हो तो समय का ध्यान रखें. वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें. अचानक बना कार्यक्रम आपकी दिनचर्या बिगाड़ सकता है, इसलिए जरूरी सामान पहले से तैयार रखें.

दोपहर बाद चंद्रमा चौथे भाव में आने पर घर की ओर मन अधिक आकर्षित होगा. परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ सकती है. घर में किसी उपकरण की खराबी, सफाई या मरम्मत का काम सामने आ सकता है. खर्च करने से पहले दो विकल्पों की तुलना करें. संपत्ति या वाहन से संबंधित कोई बातचीत हो तो कागजात अच्छी तरह पढ़ें. किसी एजेंट या परिचित की बात पर आंख बंद करके भरोसा न करें. छोटी गलती आगे चलकर परेशानी दे सकती है. मन में पुरानी बातें लौट सकती हैं.



उपायः अपनी दिनचर्या को नियमित रखें. सुबह जल्दी उठें और पशु पक्षियों की सेवा के साथ दिन की शुरुआत करें.

शुभ रंगः नारंगी और पीला.