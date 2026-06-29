Pisces Horoscope 29 June 2026: दशम भाव का चंद्रमा दिलाएगा सामाजिक सम्मान, दफ्तर में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Pisces horoscope 29 June 2026 meen rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश मीन राशि के लिए कर्म, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों से जुड़े मामलों को प्रमुखता देगा. यह गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा, जो करियर, सामाजिक सम्मान, जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि का प्रतिनिधित्व करता है. इस दिन आपके कार्यों पर लोगों की विशेष नजर रह सकती है.

करियर और व्यापार

आपके भीतर अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीरता और समर्पण का भाव दिखाई देगा. व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति के संकेत बन रहे हैं. नौकरीपेशा जातकों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आपके हाथों में आ सकती है. व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार, ब्रांड छवि और ग्राहक विश्वास को मजबूत करने का रहेगा. आपकी मेहनत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का स्तर बढ़ सकता है. घर और कार्य के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा. परिवार के सदस्य आपकी व्यस्तता को समझेंगे, लेकिन उनके लिए समय निकालना भी जरूरी रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से प्राप्त सलाह भविष्य की दिशा तय करने में सहायक हो सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहने की संभावना है. करियर से जुड़े प्रयासों के कारण आय में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं, तो उसकी योजना बनाने के लिए दिन उपयुक्त रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय पूरी निष्ठा से आगे बढ़ने का है. स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्यभार अधिक रहने के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें.

उपायः आज किसी कर्मयोगी व्यक्ति, जैसे सफाई कर्मचारी, माली या श्रमिक को अपनी क्षमता अनुसार उपयोगी वस्तु भेंट करें.

शुभ रंगः बैंगनी.