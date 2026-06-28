India vs Australia Women's T20 World Cup LIVE Score, IND-W vs AUS-W Match Updates: इंग्लैंड में खेले जा रहे वीमेंस टी20 विश्व कप के तहत आज लंदन में क्रिकेट की काशी कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो की जंग में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है. आप मैच का ताजा हाल जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

(LIVE SCORECARD)

टीम हरमनप्रीत के लिए आज का यह मुश्किल मुकाबला करो या मरो की जंग में तब्दील हो गया है. और यहां से उसे सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए हर हाल में कंगारुओं को मात देनी होगी. ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया पहले ही अंतिम चार में जगह बना चुकी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश को हराकर फिलहाल 8 प्वाइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है. टीम हरमनप्रीत 6 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है.

मैच में खेल रहीं दोनों देशों की फाइनल XI इस प्रकार है:

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़

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