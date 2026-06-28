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4 minutes ago

India vs Australia Women's T20 World Cup LIVE Score, IND-W vs AUS-W Match Updates:  इंग्लैंड में खेले जा रहे वीमेंस टी20 विश्व कप के तहत आज लंदन में क्रिकेट की काशी कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो की जंग में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है. आप मैच का ताजा हाल जानने के लिए नीचे दिए गए  लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. 

(LIVE SCORECARD)

 टीम हरमनप्रीत के लिए आज का यह मुश्किल मुकाबला करो या मरो की जंग में तब्दील हो गया है. और यहां से उसे सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए हर हाल में कंगारुओं को मात देनी होगी. ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया पहले ही अंतिम  चार में जगह बना चुकी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश को हराकर फिलहाल 8 प्वाइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है.   टीम हरमनप्रीत 6 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है.

मैच में खेल रहीं दोनों देशों की फाइनल XI इस प्रकार है:

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़

India vs Australia Women LIVE Score, IND-W vs AUS-W LIVE, Women's T20 World Cup
 

Jun 28, 2026 19:42 (IST)
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India vs Australia Women LIVE Updates: शेफाली आउट

भारत का पहला  विकेट गिरा..बोल्ड हो गई शेफाली.. सोफी मोलिन्यू की गेंद पर शैफाली वर्मा आउट, बोल्ड!! सोफी मोलिन्यू अब तक कहाँ थीं?! गेंद सीधे ऑफ स्टंप पर थी और वर्मा ने ऑफ-साइड की ओर शॉट खेलने के लिए जगह बनाई, लेकिन गेंद उनके बल्ले से बिल्कुल नहीं लगी. वह गलत लाइन पर खेल गईं और ऑफ स्टंप उखड़ते हुए देखा. हालांकि, इस दाएं हाथ की बल्लेबाज ने अपना काम बखूबी किया है और भारत को एक अच्छी शुरुआत दी है। शैफाली वर्मा बोल्ड सोफी मोलिन्यू 34 (26) [चौके-3, छक्के-2]

Jun 28, 2026 19:41 (IST)
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IND-W vs AUS-W Match LIVE: शेफाली की आक्रामकता बढ़ती हुई

पारी के नौवें ओवर की चौथी गेंद पर घुटना टेक कर लांग-ऑन के ऊपर से छक्का, तो अगली गेंद पर इन साइ़ड आउट से चौका..ओवर में लिए 12 रन

Jun 28, 2026 19:38 (IST)
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* India vs Australia Women LIVE Updates: स्मृति लगातार बाउंड्री लगा रही हैं

वेयरहम को आक्रमण में लाया गया और मंधाना ने कट शॉट खेलकर बाउंड्री जड़ दी!! इसके बाद उन्होंने एक सिंगल लिया। शैफाली ने भी सिंगल लेकर उनका साथ दिया. स्मृति ने आखिरी गेंद पर फिर से कट मारने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गईं.

Jun 28, 2026 19:36 (IST)
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IND-W vs AUS-W Match LIVE: मंधाना-शफाली का पावर-प्ले का दम..4 प्वाइंट्स से जानें 1-6 ओवर की तस्वीर

1. टॉस और फैसला: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पिच की स्थिति का आकलन करते हुए पहले बल्लेबाजी करना चुना. 

2. टीम में बदलाव: इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया. नंदिनी की जगह क्रांति गौड़ को टीम में शामिल किया गया, क्योंकि टीम प्रबंधन को लगा कि लॉर्ड्स की पिच उनकी गेंदबाजी शैली के लिए अधिक उपयुक्त है.

3. शफाली वर्मा का आक्रामक रुख: पावरप्ले के दौरान शफाली वर्मा ने भारतीय पारी को गति दी. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों, विशेषकर ऐश गार्डनर के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और मिड-ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर अपनी मंशा साफ कर दी. शुरुआती 6 ओवरों में भारत ने बिना नुकसान के 43 रन बनाए

4. शफाली ज्यादा आक्रामक: पावर-प्ले के समय शफाली 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर नाबाद थीं, तो मंधाना के 22 गेंदों पर इतने ही रन थे. दोनों का जोर पिच पर टिकने और हवाई शॉट  न खेलकर जमीनी स्ट्रोक लगाने पर ज्यादा

Jun 28, 2026 19:27 (IST)
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IND-W vs AUS-W LIVE Score: शफाली और स्मृति का रिकॉर्ड

जब बात महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20Is) में किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा साझेदारी रन (किसी भी विकेट के लिए) की आती है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो मंधाना और शफाली ने मिलकर बडड़ा कारनामा कर दिया है

  • 742 रन - स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा (भारत) बनाम ऑस्ट्रेलिया

  • 732 रन - सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) बनाम दक्षिण अफ्रीका

  • 655 रन - स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा (भारत) बनाम इंग्लैंड

  • 535 रन - एलिसा हीली, बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) बनाम भारत

  • 522 रन - स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा (भारत) बनाम श्रीलंका

Jun 28, 2026 19:19 (IST)
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भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप लाइव: शैफाली ने मैच का पहला छक्का लगाया

ऐश गार्डनर और उनकी ऑफ-स्पिन को गेंदबाजी में लाया गया और शैफाली ने लेंथ को भांपते हुए पहली ही गेंद पर मिड-ऑफ के ऊपर से करारा प्रहार किया। कुछ सिंगल लेने के बाद, शैफाली ने अपने पसंदीदा मिड-ऑफ क्षेत्र के ऊपर से एक शानदार शॉट जड़कर छक्का (SIX) लगाया!!!! इस ओवर से 13 रन आए

Jun 28, 2026 18:53 (IST)
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India vs Australia Women LIVE Updates: पिच को लेकर मैत्यू हेडन की राय

ताली जर्मनोस और मैथ्यू हेडन: सामने की तरफ 71 मीटर (बाउंड्री). 65 और 58 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज़. पहले मैच में हमने कैप और मारूफ़ा से काफी स्विंग देखी थी. थोड़ी बहुत टर्न भी थी.

Jun 28, 2026 18:44 (IST)
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India vs Australia Women LIVE: टॉस पर हरमन का बयान

पहले बल्लेबाजी करेंगे। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मैच है, हमने सोचा कि बस खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। टीम में एक बदलाव है. नंदिनी की जगह क्रांति वापस आई है. इस तरह की पिचें उसे रास आती हैं. यह एक नया दिन है, नया दिमाग है। आज का दिन खुद का आनंद लेने का है.

Jun 28, 2026 18:43 (IST)
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India vs Australia Women LIVE: भारत ने चनी पहले बल्लेबाजी

महिला विश्व कप में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है....दोनों देसों की XI पर गौर फरमा लें. 

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन।

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़

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