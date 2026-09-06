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Libra Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: नौकरी में मिलेगी नई जिम्मेदारी, वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह रहेगी फायदेमंद

Libra Horoscope Today 06 September 2026, Tula Rashifal: आज विचारों का विस्तार, सीखने की इच्छा, मार्गदर्शन, लंबी दूरी के संपर्क और भविष्य की दिशा से जुड़े विषय अधिक सक्रिय रहेंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी प्रशिक्षण से संबंधित चर्चा हो सकती है. यात्रा से जुड़ा व्यावसायिक खर्च बजट से अधिक न हो, इसका ध्यान रखें.

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Libra Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: नौकरी में मिलेगी नई जिम्मेदारी, वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह रहेगी फायदेमंद
Libra Aaj Ka Rashifal 06 September 2026 | Tula Horoscope Today
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Libra Horoscope Today 06 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे. इसलिए आज विचारों का विस्तार, सीखने की इच्छा, मार्गदर्शन, लंबी दूरी के संपर्क और भविष्य की दिशा से जुड़े विषय अधिक सक्रिय रहेंगे. किसी पुराने प्रश्न का उत्तर आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की बातचीत, पुस्तक या नई जानकारी से मिल सकती है. दिन आपको अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलकर परिस्थिति देखने का अवसर देगा.

नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी प्रशिक्षण से संबंधित चर्चा हो सकती है. यदि कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई कौशल सीखना जरूरी है तो उसे टालते रहने के बजाय शुरुआत करें. वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह उपयोगी होगी, लेकिन हर सुझाव को बिना अपनी परिस्थितियां देखे अपनाना ठीक नहीं रहेगा. अपनी जरूरत के अनुसार ही दिशा चुनें. व्यापार में दूसरे शहर या दूर के बाजार से जुड़ा संपर्क लाभदायक हो सकता है. कोई नया ग्राहक या वितरक सामने आ सकता है. हालांकि केवल बातचीत को पक्का व्यापार न मानें. भुगतान, परिवहन और समयसीमा की शर्तें स्पष्ट होने के बाद ही समझौता करें.

यात्रा से जुड़ा व्यावसायिक खर्च बजट से अधिक न हो, इसका ध्यान रखें. यदि यात्रा करनी पड़े तो दस्तावेज, टिकट और समय की दोबारा जांच करें. किसी कार्यक्रम में देर होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था पहले से रखें. जल्दबाजी में लिया गया रास्ता समय बचाने के बजाय परेशानी बढ़ा सकता है. शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी रहेगा. कठिन विषय को किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से समझने पर अड़चन दूर हो सकती है. परीक्षा की तैयारी में केवल पढ़ना नहीं, बल्कि अपने कमजोर हिस्सों की समीक्षा करना ज्यादा जरूरी होगा.

परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह पर विचार करना लाभकारी रहेगा. हालांकि उनकी बात से असहमति हो तो सम्मानपूर्वक अपनी राय रखें. किसी पुराने मतभेद को फिर से उठाने से बचें. परिवार से दूर रहने वाले लोगों को फोन पर संपर्क बनाए रखना मानसिक रूप से अच्छा रहेगा. धन के मामले में शिक्षा, यात्रा या किसी उपयोगी कौशल पर खर्च हो सकता है. इसे पूरी तरह टालना जरूरी नहीं, लेकिन बजट की सीमा तय कर लें. किसी परिचित के कहने पर निवेश करने से पहले स्वतंत्र रूप से जानकारी जुटाएं.


उपाय: सुबह किसी मंदिर में पीले पुष्प और चने की दाल अर्पित करें. किसी शिक्षक या गुरु तुल्य व्यक्ति को फल भेंट करके आशीर्वाद लें.
शुभ रंग: हल्का सुनहरा.

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