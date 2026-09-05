विज्ञापन
विशेष लिंक

Libra Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: व्यापार में साझेदारी और धन के मामलों में सावधानी रखना जरुरी

Libra Horoscope Today 05 September 2026, Tula Rashifal: पुराना हिसाब सामने आए तो उसे टालने के बजाय व्यवस्थित तरीके से पूरा करें. व्यापार में साझेदारी और धन के मामलों में विशेष सावधानी रखें. धन के मामले में अचानक खर्च की संभावना को देखते हुए पूरी बचत को एक ही जगह न लगाएं.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Libra Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: व्यापार में साझेदारी और धन के मामलों में सावधानी रखना जरुरी
Libra Aaj Ka Rashifal 05 September 2026 | Tula Horoscope Today
NDTV

Libra Horoscope Today 05 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह सवा दस बजे तक आपकी राशि से आठवें भाव में और उसके बाद नवम भाव में प्रवेश करेंगे. इसलिए दिन के पहले हिस्से में अचानक बनने वाली परिस्थितियों, मानसिक दबाव, साझा धन और गोपनीय मामलों पर ध्यान रहेगा, जबकि दोपहर के बाद सोच का दायरा बढ़ेगा और मार्गदर्शन, अध्ययन तथा आगे की दिशा से जुड़े विषय प्रमुख हो जाएंगे. सुबह किसी आर्थिक मामले में ऐसी जानकारी मिल सकती है जो पहले आपके सामने नहीं थी. संयुक्त खाते, बीमा, टैक्स, ऋण या किसी भुगतान से संबंधित कागज ध्यान से देखें. किसी व्यक्ति के कहने पर बिना जांच हस्ताक्षर करने से बचें. पुराना हिसाब सामने आए तो उसे टालने के बजाय व्यवस्थित तरीके से पूरा करें.

कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट में अचानक संशोधन की जरूरत पड़ सकती है. शुरुआत में यह अतिरिक्त बोझ लगेगा, लेकिन शांत रहकर काम करने पर स्थिति संभल जाएगी. ऑफिस की निजी चर्चाओं से दूरी रखें. किसी सहकर्मी की गोपनीय जानकारी को आगे बढ़ाना आपके लिए उल्टा पड़ सकता है. व्यापार में साझेदारी और धन के मामलों में विशेष सावधानी रखें. ग्राहक या सहयोगी द्वारा किया गया मौखिक वादा पर्याप्त न मानें. भुगतान की तारीख, माल की जिम्मेदारी और रिफंड जैसी शर्तें लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा नवम भाव में आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी सलाह मिल सकती है.

दोपहर बाद किसी प्रशिक्षण, अध्ययन या नई जानकारी की ओर आकर्षण बढ़ेगा. यदि लंबे समय से कोई विषय सीखना चाहते हैं तो शुरुआत के लिए समय अच्छा है. किसी यात्रा की योजना बने तो दस्तावेज और समय-सारणी पहले जांच लें. दूर के व्यक्ति से बातचीत भविष्य में लाभकारी संपर्क बन सकती है. व्यक्तिगत जीवन में सुबह अधिक संवेदनशीलता रह सकती है. किसी करीबी के व्यवहार को लेकर संदेह हो तो सीधे सवाल करने से पहले परिस्थितियों को समझें. मन में बात दबाकर रखना भी ठीक नहीं; उचित समय पर शांत बातचीत बेहतर रास्ता देगी.

धन के मामले में अचानक खर्च की संभावना को देखते हुए पूरी बचत को एक ही जगह न लगाएं. किसी आकर्षक निवेश योजना में प्रवेश करने से पहले जोखिम समझना जरूरी होगा. माता से जुड़े किसी विषय पर ध्यान देना भी उपयोगी रहेगा. उनका स्वास्थ्य, सुविधा या कोई घरेलू आवश्यकता सामने आए तो उसे प्राथमिकता दें. उनका आशीर्वाद लेकर महत्वपूर्ण काम शुरू करना मानसिक संतुलन देगा.


उपाय: माता या किसी बुजुर्ग महिला को अपनी क्षमता के अनुसार फल, साड़ी या उपयोगी घरेलू वस्तु भेंट करें. देवी मंदिर में सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित कर तुलाओं को मिठाई खिलाएं.
शुभ रंग: गुलाबी-सफेद.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Libra Horoscope, Tula Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com