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Libra Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: रिश्तों और साझेदारी में बढ़ेगा संतुलन का महत्व, फैसलों में रहें सतर्क

Horoscope Today 02 September 2026, Tula Rashifal: साझेदारी और रिश्तों में बातचीत से नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक समझौतों में स्पष्टता रखें और दूसरों की राय से प्रभावित होकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

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Libra Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: रिश्तों और साझेदारी में बढ़ेगा संतुलन का महत्व, फैसलों में रहें सतर्क
तुला आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Libra Horoscope Today 02 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे. आज सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है. साझेदारी, ग्राहक संबंध और निजी रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. किसी मामले में आपको समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन हर स्थिति में झुकना भी उचित नहीं रहेगा. अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हुए बातचीत करना आपके लिए बेहतर रहेगा. 

व्यापार में किसी नए ग्राहक या सहयोगी के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है. पुराने संपर्क से भी काम मिलने की संभावना है. मगर किसी प्रस्ताव को केवल इसलिए स्वीकार न करें कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावशाली है. भुगतान की व्यवस्था, समयसीमा और जिम्मेदारियां लिखित रूप में तय करना समझदारी होगी. साझेदारी में अधिकारों को लेकर अस्पष्टता भविष्य में विवाद पैदा कर सकती है. 

नौकरी में टीम के बीच समन्वय बनाना आपकी जिम्मेदारी बन सकती है. किसी सहकर्मी के साथ विचार न मिलें तो उसे व्यक्तिगत मतभेद न बनने दें. वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी बात रखने का अच्छा अवसर मिल सकता है, लेकिन भावनात्मक तर्कों की जगह उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल करें. आज आपकी बातचीत से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति आपके पक्ष में आ सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. दांपत्य जीवन में छोटी बात पर मतभेद की स्थिति बन सकती है. यदि साथी किसी विषय पर अलग राय रखता है तो तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय उसकी वजह समझें. अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित के माध्यम से नया संपर्क बन सकता है, लेकिन रिश्ते को लेकर जल्दबाजी न करें. पहली बातचीत को अंतिम निर्णय मानना ठीक नहीं रहेगा. 

धन के मामले में संयुक्त खर्च सामने आ सकता है. किसी मित्र या रिश्तेदार के लिए आर्थिक जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी स्थिति देखें. खरीदारी में दिखावे से प्रभावित होकर बजट से बाहर जाने से बचें. सप्तम भाव का चंद्रमा दूसरों की राय को अधिक महत्व दिला सकता है. 

उपाय: देवी मंदिर में इत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें. माता लक्ष्मी के सामने दो लौंग रखकर ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें और बाद में लौंग किसी पवित्र स्थान पर रखें.

शुभ रंग: गुलाबी.
 

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