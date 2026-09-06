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Leo Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: पुराने संपर्क से काम मिलने की संभावना, आय के खुलेंगे रास्ते

Leo Horoscope Today 06 August 2026, Sinh Rashifal: व्यापार में नए ग्राहक या पुराने संपर्क से काम मिलने की संभावना है. धन के मामले में कोई रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है. सामाजिक जीवन में सक्रियता रहेगी. किसी कार्यक्रम, बैठक या परिचय के माध्यम से उपयोगी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

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Leo Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: पुराने संपर्क से काम मिलने की संभावना, आय के खुलेंगे रास्ते
Leo Aaj Ka Rashifal 06 August 2026 | Sinh Horoscope Today
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Leo Horoscope Today 06 August 2026, Sinh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे. इसलिए दिन का मुख्य जोर लाभ, संपर्क, इच्छाओं की पूर्ति और ऐसे लोगों से जुड़ने पर रहेगा जो आपके काम को आगे बढ़ा सकते हैं. किसी पुराने परिचित से अचानक संपर्क हो सकता है और उसके माध्यम से नया अवसर सामने आने की संभावना रहेगी. हालांकि हर प्रस्ताव को लाभ का संकेत मानकर तुरंत स्वीकार करना उचित नहीं होगा.

व्यापार में नए ग्राहक या पुराने संपर्क से काम मिलने की संभावना है. सुबह से ही लंबित फोन कॉल और संदेश पूरे कर लेना उपयोगी रहेगा. किसी संस्था, समूह या नेटवर्क से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है. लेकिन लाभ की उम्मीद में बिना भुगतान शर्त देखे माल भेजना या सेवा देना नुकसान पहुंचा सकता है. हिसाब-किताब में पारदर्शिता बनाए रखें. नौकरी में आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है. कोई वरिष्ठ आपकी क्षमता को पहचानकर अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकता है. इसे अवसर मानें, लेकिन अपनी वर्तमान क्षमता से अधिक काम स्वीकार न करें. किसी सहकर्मी के साथ श्रेय को लेकर प्रतिस्पर्धा हो तो शांत रहें. आपका काम स्वयं आपकी स्थिति स्पष्ट कर देगा.

धन के मामले में कोई रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है. अतिरिक्त आय का रास्ता भी खुल सकता है. फिर भी अचानक मिले पैसे को पूरी तरह खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा. किसी मित्र की आर्थिक योजना में बिना जानकारी के पैसा लगाने से बचें.

सामाजिक जीवन में सक्रियता रहेगी. किसी कार्यक्रम, बैठक या परिचय के माध्यम से उपयोगी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. बातचीत के दौरान अपनी निजी आर्थिक या पारिवारिक योजनाएं साझा न करें. आपकी सहजता का कोई व्यक्ति गलत फायदा उठा सकता है. मित्रों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद सामने आ सकता है. छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर संबंध खराब न करें. यदि कोई व्यक्ति आपकी सीमा का बार-बार उल्लंघन कर रहा है तो दूरी बनाना अधिक उचित रहेगा. आज भविष्य की किसी इच्छा को पूरा करने की योजना बनाई जा सकती है. लक्ष्य बड़ा हो तो उसे छोटे चरणों में बांटें. केवल उत्साह के भरोसे योजना बनाने से बाद में निराशा हो सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन अत्यधिक सामाजिक व्यस्तता से थकान बढ़ेगी. भोजन और आराम का समय न बिगाड़ें. शाम को कुछ समय अकेले बिताना मानसिक रूप से राहत देगा.


उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित कर लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे का पात्र या उपयोगी धातु की वस्तु दान करें.
शुभ रंग: राजसी लाल.

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