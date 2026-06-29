Aquarius Horoscope 29 June 2026: एकादश भाव का चंद्रमा कराएगा आकस्मिक धन लाभ, पुरानी इच्छाएं होंगी पूरी

Aquarius horoscope 29 June 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर कुंभ राशि के लिए उम्मीदों, सामाजिक गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. यह गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा, जिसे लाभ, मित्रता, इच्छापूर्ति और नेटवर्किंग का भाव माना जाता है. इस प्रभाव के कारण मन में बड़े लक्ष्य बनाने की प्रेरणा मिलेगी.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता लाभ दिलाने वाली रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ काम करने में सफलता मिलेगी और किसी सामूहिक परियोजना में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती. वरिष्ठ अधिकारी आपकी योजनाओं से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों या निवेशकों से जुड़ने का अवसर बन सकता है. यह समय संपर्कों का दायरा बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. मित्रों और शुभचिंतकों से सहयोग मिलने के संकेत हैं. किसी पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत मन को प्रसन्न कर सकती है. सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में समझदारी और सहयोग का भाव मजबूत होगा. विद्यार्थियों के लिए समूह चर्चा और नए कौशल सीखने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह गोचर लाभ की संभावनाएं बढ़ाने वाला है. अतिरिक्त आय के स्रोतों पर विचार कर सकते हैं. किसी योजना में किया गया पुराना निवेश सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर सकता है. हालांकि बिना जांच-पड़ताल के किसी बड़े वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार न करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर की आराम संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा न करें.

उपायः किसी सार्वजनिक स्थान पर एक छायादार पौधा लगाएं या उसके रखरखाव में सहयोग करें.

शुभ रंगः इलेक्ट्रिक ब्लू.