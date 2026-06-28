India vs Ireland 2nd T20I LIVE Score, IND vs IRE Match Updates: भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच बेलफास्ट में आज खेला जाने वाला है. सबकी नजर एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर है, क्या वैभव का आज डेब्यू होगा. इसको लेकर बहस तेज हो गई है. कई पूर्व दिग्गजों ने माना है कि वैभव की जगह अभी भारतीय इलेवन में नहीं बन रही है तो वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि वैभव को मौका जरूर मिलना चाहिए, ऐसे में टीम मैनेजमेंट के पास दबाव है कि प्लेइंग इलेवन में किसे मौका मिले और किसे मौका नहीं मिले. आजका मैच भारत के लिए अहम है. भारत को सीरीज को बचाना है तो हर हाल में इस मैच में जीत हासिल करनी होगी. बता दें कि पहले टी-20 में भारत को आयरलैंड ने 34 रन से हराकर इतिहास रचा था. (LIVE SCORECARD)

India vs Ireland Live Score, 2nd T20 Live updates

भारत संभावित 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर/वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा/प्रिंस यादव

आयरलैंड संभावित 11

टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूद्रा, मैथ्यू हॉलार्ड