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4 minutes ago

India vs Ireland 2nd T20I LIVE Score, IND vs IRE Match Updates: भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच बेलफास्ट में आज खेला जाने वाला है. सबकी नजर एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर है, क्या वैभव का आज डेब्यू होगा. इसको लेकर बहस तेज हो गई है. कई पूर्व दिग्गजों ने माना है कि वैभव की जगह अभी भारतीय इलेवन में नहीं बन रही है तो वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि  वैभव को मौका जरूर मिलना चाहिए, ऐसे में टीम मैनेजमेंट के पास दबाव है कि प्लेइंग इलेवन में किसे मौका मिले और किसे मौका नहीं मिले. आजका मैच भारत के लिए अहम है. भारत को सीरीज को बचाना है तो हर हाल में इस मैच में जीत हासिल करनी होगी. बता दें कि पहले टी-20 में भारत को आयरलैंड ने 34 रन से हराकर इतिहास रचा था. (LIVE SCORECARD)

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India vs Ireland Live Score, 2nd T20 Live updates

भारत संभावित 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर/वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा/प्रिंस यादव

आयरलैंड संभावित 11

टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूद्रा, मैथ्यू हॉलार्ड

Jun 28, 2026 16:41 (IST)
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India vs Ireland LIVE Score: इस मैच का फैन्स बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार

Jun 28, 2026 16:34 (IST)
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India vs Ireland LIVE Score: दूसरे टी-20 में भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव संंभव है

दूसरे टी-20 में भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव हो सकते हैं. 


1.क्या वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे?

2.वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग-11 से बाहर किया जा सकता है?

3.संजू सैमसन नंबर 3 पर खेल सकते हैं?

4.प्रिंस यादव आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में अपना डेब्यू कर सकते हैं?

5.प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग-11 से बाहर किया जा सकता है?

6.रवि बिश्नोई के आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में खेलने की संभावना है?

7. भारत के टॉप 3 खिलाड़ी संभवतः वैभव, अभिषेक और संजू हो सकते हैं?

Jun 28, 2026 16:29 (IST)
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India vs Ireland, 2nd T20 Pitch Report- जानिए कैसा रहेगा आज पिच

स्टॉर्मोंट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब की पिच पर पहले T20I जैसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि गेंद में थोड़ी मूवमेंट और अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकता है. वैसे, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच धीमी हो सकती है, जिससे स्ट्रोक खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. आज भारतीय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है. 

Jun 28, 2026 16:23 (IST)
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IND vs IRE LIVE Score: अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका

अभिषेक शर्मा रच सकते हैं इतिहास 

भारत के अभिषेक शर्मा के पास दूसरे टी-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. अभिषेक शर्मा के पास गेंदों के हिसाब से टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने का मौका होगा. इस समय यह वर्ल्ड रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है. सूर्या ने टी-20 इंटरनेशनल में 843 गेंदों में 1500 रन  पूरे किए हैं. वहीं, अभिषेक ने टी-20 इंटरनेशनल करियर में अबतक 775 गेंद पर 1487 रन बनाए हैं. दि दूसरे टी-20 मैच में अभिषेक 55 गेंद के अंदर 13 रन बना लेते हैं तो टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. 

Jun 28, 2026 16:22 (IST)
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IRE vs IND 2nd T20I: Belfast weather report: जानिए कैसा है मौसम !

AccuWeather की ताजा मौसम रिपोर्ट के अनुसार, बेलफास्ट में भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20I मैच बादल छाए रहने के बीच शुरू होने की उम्मीद है. मैच शुरू होने से पहले हल्की बारिश हो सकती है. लेकिन दिन में बाद में मौसम बेहतर होने की संभावना है.  स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच बारिश की सबसे ज्यादा है, जिससे मैच से पहले थोड़ी देर के लिए बारिश से खेल में रुकावट ला सकती है.  दोपहर के समय मौसम धीरे-धीरे बेहतर होने की उम्मीद है. बारिश की संभावना दोपहर 2 बजे घटकर 25% और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच 20% हो जाएगी, और शाम 7 बजे तक यह 13% तक गिर जाएगी. हालांकि मैच की शुरुआत में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि मैच होगा, भले ही ओवरों की संख्या कम करनी पड़े.

Jun 28, 2026 16:19 (IST)
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IND vs IRE LIVE Updates: भारतीय टीम है जोश में

Jun 28, 2026 16:17 (IST)
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IND vs IRE LIVE Updates: अभिषेक शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या कहा

"एक टीम के तौर पर, मुझे लगता है कि उसे सहज महसूस कराना हमारी जिम्मेदारी है, जाहिर है, वह युवा है और मुझे लगा कि वह हर समय खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहता है. वह अभी सीख रहा है. वह सवाल पूछता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें सीखने की ललक है और जाहिर है, यह उसका सपना भी है. इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे ऐसा महसूस हो कि वह इस ग्रुप का ही एक हिस्सा है."

Jun 28, 2026 16:13 (IST)
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India vs Ireland 2nd T20I LIVE: वॉशिंगटन सुदंर को लेकर बहस हुई तेज

रवि अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा: "इस टीम ने वॉशिंगटन का हमेशा साथ दिया है, इस लाइन-अप में उनका खेलना लगभग तय लगता है. वे उनका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें खिलाने के बावजूद, उनके लिए कोई खास भूमिका तय नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि वे मैदान पर होते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक ओवर मिलता है, और कभी-कभी तो एक ओवर भी नहीं मिलता. अगर आपको याद हो, तो T20 वर्ल्ड कप के दौरान, उन्होंने वॉशिंगटन को खिलाने के लिए उप-कप्तान अक्षर पटेल को बाहर कर दिया था, वॉशिंगटन को इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है."

Jun 28, 2026 16:11 (IST)
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India vs Ireland LIVE: भारत बनाम आयरलैंड, दूसरा टी-20 मैच

बेलफास्ट में एक बार फिर भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला होने वाला है. दोस्तों आज एक बार फिर सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर है. क्या 15 साल के इस खिलाड़ी का डेब्यू हो पाएगा. पिछले मैच में सबको उम्मीद थी कि वैभव को मौका मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अब दूसरे टी-20 से  पहले खासकर फैन्स यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वैभव को मौका मिलेगा. आज टॉस 5:30 बजे होगा. ऐसे में वैभव को लेकर जो भी सवाल फैन्स के दिल में घर कर गए हैं, सभी का जवाब आज मिल जाएगा. 

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