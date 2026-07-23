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Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: भाग्य का साथ, आर्थिक उन्नति और तरक्की के प्रबल योग

आज चंद्रमा के प्रभाव से मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर, व्यापार और धन लाभ के अवसर मिलेंगे. वहीं वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य, खर्चों और निर्णयों में सतर्कता बरतनी होगी.

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Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: भाग्य का साथ, आर्थिक उन्नति और तरक्की के प्रबल योग
करियर व व्यापार में नए अवसर मिलेंगे.

Aaj ka Rashifal 23 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए खास रहेगा क्योंकि चंद्रमा दो राशियों में गोचर करेंगे. दिन के पहले भाग में संबंधों, सहयोग और संतुलन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि शाम के बाद निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास मजबूत होगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

1. मेष राशि: सुबह संतुलन और संवाद से बनेगी बात, शाम बाद गंभीर योजनाओं पर रहेगा जोर

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आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन के दोनों पहर अलग-अलग ऊर्जा लेकर आएंगे. शाम 7 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में स्थित रहकर हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देंगे. जिन लोगों से मतभेद चल रहे थे, उनसे बातचीत का रास्ता खुल सकता है. शाम के बाद चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही मन गंभीर विषयों, भविष्य की योजनाओं और निवेश की ओर आकर्षित होगा. रुकावट वाले कार्यों में अचानक गति आ सकती है और सरकारी स्वीकृति या दस्तावेजों से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिलने के योग हैं. व्यापार में नई रणनीति अपनाने से लाभ मिलेगा और नौकरीपेशा जातकों को अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा. संतान की उपलब्धि से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

2. वृषभ राशि: सुबह कार्यशैली में रहेगा अनुशासन, शाम बाद साझेदारी और रिश्तों को मिलेगी प्राथमिकता

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन का पहला भाग कार्यों को व्यवस्थित करने और दूसरा भाग रिश्तों व समझौतों पर केंद्रित रहेगा. शाम 7 बजे तक तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपकी कार्यशैली को अनुशासित बनाए रखेगा और अधूरे कार्य निपटाने की प्रेरणा देगा. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साझेदारी और नए सौदों से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो जाएंगे. कारोबारियों के लिए नए संपर्क बनेंगे और नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में पुराने निवेश से लाभ संभव है, लेकिन दिखावे के खर्चों से बचें. जीवनसाथी के साथ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा.

3. मिथुन राशि: सुबह रचनात्मक सोच से मिलेगा लाभ, शाम बाद जिम्मेदारियों और दिनचर्या पर ध्यान जरूरी

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए सक्रियता और बेहतर समय-प्रबंधन का दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहकर आपकी कल्पनाशक्ति और संवाद क्षमता को मजबूत करेंगे. किसी बैठक या प्रेजेंटेशन में आपकी बात प्रभावशाली रहेगी. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही दिनचर्या और कार्यस्थल की जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देना होगा. मीडिया, शिक्षा, मार्केटिंग और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नई उपलब्धि के योग हैं. व्यापारियों को नए ग्राहक वर्ग से जुड़ने का मौका मिलेगा. धन मामलों में बिना जांच-पड़ताल बड़ा निर्णय न लें. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.

4. कर्क राशि: सुबह घरेलू सुख-सुविधाओं पर ध्यान, शाम बाद आत्मविश्वास और रचनात्मकता में उछाल

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक संतुलन और व्यावहारिक फैसलों का दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक तुला राशि का चंद्रमा घर, परिवार और निजी सुख-सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित करेगा. टल रहे घरेलू कार्य पूरे होंगे. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा के वृश्चिक राशि में पहुंचते ही आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा. नौकरीपेशा लोगों के सुझावों को वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. व्यापार में पुराने संपर्कों से अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है. संपत्ति या घरेलू सुविधाओं पर खर्च हो सकता है जो भविष्य में उपयोगी रहेगा. माता-पिता के साथ बिताया समय मानसिक शांति देगा.

5. सिंह राशि: सुबह संवाद और निर्णय क्षमता मजबूत, शाम बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा ध्यान

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन का पहला भाग प्रभावशाली छवि बनाने का और दूसरा भाग पारिवारिक तालमेल का रहेगा. शाम 7 बजे तक तुला राशि का चंद्रमा संवाद और निर्णय क्षमता को मजबूती देगा. नए प्रोजेक्ट या व्यवसायिक विस्तार पर बातचीत आपके पक्ष में रहेगी. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ध्यान घर और निजी जिम्मेदारियों पर केंद्रित होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने अनुभव का लाभ मिलेगा और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. व्यापारियों को पुराने व दूरस्थ ग्राहकों से अच्छा लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. जीवनसाथी के साथ यात्रा की योजना बन सकती है.

6. कन्या राशि: सुबह आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता, शाम बाद संपर्कों के विस्तार और यात्राओं के योग

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए दिन की शुरुआत व्यवस्थित सोच के साथ होगी. शाम 7 बजे तक तुला राशि में स्थित चंद्रमा आपकी वाणी और आर्थिक निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे. आपकी स्पष्ट सोच दूसरों को प्रभावित करेगी. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नई जानकारी प्राप्त करने, यात्राओं की योजना बनाने और महत्वपूर्ण संपर्कों को मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ेंगी. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिलेगा. व्यापारियों को प्रचार-प्रसार पर ध्यान देना चाहिए. पुराने लेन-देन और कागजी मामलों का समाधान निकल सकता है. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा.

7. तुला राशि: सुबह व्यक्तित्व का चरम और आकर्षण, शाम बाद आर्थिक मामलों और भविष्य की सुरक्षा पर जोर

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आज तुला राशि के जातकों के लिए दिन का पहला भाग स्वयं को साबित करने का और दूसरा भाग वित्तीय प्रबंधन का रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व का आकर्षण और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. अटके कार्यों में स्पष्टता आएगी. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही ध्यान धन, संसाधनों और भविष्य की सुरक्षा पर आ जाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ से लोग प्रभावित होंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. रुकी हुई राशि मिलने से राहत महसूस होगी. पारिवारिक निर्णय में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी.

8. वृश्चिक राशि: सुबह आत्ममंथन और शांति, शाम बाद ऊर्जा का संचार और कार्यों में आएगी तेजी

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन का उत्तरार्ध विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहकर आत्ममंथन का अवसर देंगे और लंबित विषयों के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे. जैसे ही शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, व्यक्तित्व में नया उत्साह, निर्णयों में दृढ़ता और कार्यों में गति देखने को मिलेगी. कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत के संकेत हैं और अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापार में नए अनुबंध और पुराने ग्राहकों की वापसी से लाभ बढ़ेगा. परिवार में आत्मीयता बनी रहेगी और जीवनसाथी से बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी.

9. धनु राशि: सुबह सामाजिक दायरा और लाभ, शाम बाद आत्मविश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय

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आज धनु राशि के जातकों के लिए नए अवसरों और संपर्कों का दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक तुला राशि में चंद्रमा सामाजिक दायरा बढ़ाने, नए लोगों से जुड़ने और सामूहिक कार्यों में सफलता का संकेत दे रहे हैं. शाम के बाद चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही मन आत्मविश्लेषण की ओर मुड़ेगा और धैर्यपूर्वक फैसले लेने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता से कठिन कार्य भी सहजता से पूरे होंगे. सरकारी या विदेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक संकेत मिलेंगे. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. पारिवारिक सहयोग मिलेगा और संतान की उपलब्धि पर गर्व महसूस होगा.

10. मकर राशि: सुबह कर्मक्षेत्र में प्रतिष्ठा और प्रभाव, शाम बाद नए लक्ष्यों और मित्रों से मिलेगा सहयोग

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आज मकर राशि के जातकों के लिए करियर और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने का दिन है. शाम 7 बजे तक तुला राशि में स्थित चंद्रमा कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे. अनुशासित कार्यशैली से पहचान मजबूत होगी. शाम के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मित्रों, सहयोगियों और भविष्य के लक्ष्यों से जुड़े विषय सक्रिय होंगे. कारोबारियों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलने से लाभ होगा. पुराने निवेश से आर्थिक लाभ संभव है और अटका कागजी काम गति पकड़ेगा. पारिवारिक जीवन में आपसी विश्वास बढ़ेगा और वरिष्ठों की सलाह काम आएगी.

11. कुंभ राशि: सुबह भाग्य का साथ और नई योजनाएं, शाम बाद कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों और पद-प्रभाव में वृद्धि

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए सीमाओं से बाहर निकलकर नए अनुभव प्राप्त करने का दिन है. शाम 7 बजे तक तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव भाग्य, ज्ञान और दूरस्थ संपर्कों को सक्रिय रखेगा. यात्रा या प्रशिक्षण से जुड़े अनुकूल संकेत मिलेंगे. शाम के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा. आपकी दूरदर्शिता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. तकनीकी, ऑनलाइन कारोबार या विदेशी माध्यमों से जुड़े व्यापारियों को विशेष लाभ होगा. पारिवारिक माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा और वित्तीय योजनाएं सफल होंगी.

12. मीन राशि: सुबह गहन विचार और समझौतों पर जोर, शाम बाद भाग्य का सहयोग और नई राहें

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आज मीन राशि के जातकों के लिए अपनी आंतरिक क्षमताओं को सही दिशा देने का दिन है. शाम 7 बजे तक तुला राशि में चंद्रमा साझा संसाधनों, समझौतों और गहन विचारों को सक्रिय रखेगा. किसी पुराने उलझे मामले का समाधान मिलेगा. शाम के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भाग्य का सहयोग बढ़ेगा और धार्मिक या ज्ञानवर्धक गतिविधियों में रुचि जागेगी. कार्यस्थल पर आपकी संतुलित कार्यशैली जटिल समस्याओं को हल करेगी. शिक्षा, परामर्श, बैंकिंग या शोध से जुड़े लोगों को मेहनत का उचित फल मिलेगा. रुके हुए भुगतान मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

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