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Aaj ka Rashifal 21 June 2026: आत्मविश्वास बढ़ाएगा भाग्य, करियर और कारोबार में मिलेगी सफलता

आज चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. इससे मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को करियर और आर्थिक क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे, जबकि कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को खर्चों, कागजी कार्यों और स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहना होगा.

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Aaj ka Rashifal 21 June 2026: आत्मविश्वास बढ़ाएगा भाग्य, करियर और कारोबार में मिलेगी सफलता
21 जून 2026 का राशिफल: करियर, धन और सेहत पर रहेगा ग्रहों का प्रभाव

Aaj ka Rashifal 21 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने, लंबित कार्यों को गति देने और व्यावहारिक सोच के बल पर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला रहेगा. आज चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहने के बाद बुध की स्वराशि कन्या में प्रवेश करेंगे. इस परिवर्तन से दिन के पहले भाग में नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि होगी, जबकि दोपहर बाद सूझबूझ, विश्लेषण क्षमता और कार्यों में बारीकी पर ध्यान बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यकुशलता के दम पर नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, वहीं व्यापारियों को नए ग्राहकों, बेहतर रणनीतियों और व्यावसायिक संपर्कों से अच्छा आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत राशिफल.

1. मेष राशि: करियर में सफलता और आत्मबल रहेगा मजबूत

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मेष राशि वालों के लिए आज दिन का पहला भाग आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा. महत्वपूर्ण लोगों के सामने अपने विचार रखने और नई योजनाओं की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. दोपहर 3:40 बजे के बाद आपका ध्यान व्यावहारिक जिम्मेदारियों, दस्तावेजों, वित्तीय मामलों और महत्वपूर्ण कागजी कार्यों पर अधिक केंद्रित होगा, जहाँ सावधानी और सूझबूझ लाभदायक रहेगी. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने ग्राहकों और मजबूत व्यावसायिक संबंधों के माध्यम से अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

2. वृषभ राशि: घर में रहेगा सुकून, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी जिम्मेदारियां

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वृषभ राशि के जातकों के लिए आज दिन का पहला भाग पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने, घर से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित करने और संपत्ति या वाहन संबंधी योजनाओं पर ध्यान देने के लिए अनुकूल रहेगा. माता-पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. दोपहर 3:40 बजे के बाद आपकी रचनात्मकता, सीखने की क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, जिससे पेशेवर जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिल सकती है, जबकि व्यापारियों को ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप बनाई गई योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं. संतान पक्ष से भी सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है.

3. मिथुन राशि: सही शब्दों का चयन दिलाएगा लाभ और सम्मान

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मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन का पहला भाग संवाद कौशल, सामाजिक संपर्कों और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा. महत्वपूर्ण बैठकों, प्रस्तुतियों और छोटी यात्राओं से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं. दोपहर के बाद आपका ध्यान परिवार, घरेलू सुख-सुविधाओं और निजी जीवन को बेहतर बनाने की ओर अधिक केंद्रित होगा. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी तथा आय बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार बन सकता है, वहीं मित्रों का सहयोग भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा.

4. कर्क राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा आत्मविश्वास, कार्यों में आएगी तेजी

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कर्क राशि के जातकों के लिए आज दिन का पहला भाग आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने, लंबित भुगतान प्राप्त करने और धन संचय पर ध्यान देने के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर 3:40 बजे के बाद आपकी संवाद क्षमता, आत्मविश्वास और कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी, जिससे नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. मार्केटिंग, मीडिया, संचार और नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में प्रगति के अच्छे संकेत हैं तथा नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक जीवन में भी सौहार्द तथा आपसी समझ बनी रहेगी.

5. सिंह राशि: शक्तिशाली रहेगा व्यक्तित्व, दोपहर बाद लाएं काम में अनुशासन

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सिंह राशि वालों के लिए आज दिन का पहला भाग आत्मविश्वास, प्रभावशाली व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और सुझावों को महत्व मिलेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. दोपहर के बाद आपका ध्यान आर्थिक मामलों, बचत योजनाओं और भविष्य के निवेशों पर अधिक केंद्रित रहेगा, जिससे वित्तीय निर्णयों में समझदारी दिखाई देगी. नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में किए गए परिश्रम का सकारात्मक आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं.

6. कन्या राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा आत्मविश्वास, योजनाओं में सुधार से होगा लाभ

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कन्या राशि वालों के लिए आज दिन का पहला भाग शांत मन से आत्मविश्लेषण करने, भविष्य की योजनाओं पर विचार करने और महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करने के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर 3:40 बजे के बाद आपके व्यक्तित्व में नई ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास का संचार होगा, जिससे कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. आपकी निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी और लंबे समय से लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, जबकि व्यवसायियों की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता में वृद्धि होने के संकेत हैं.

7. तुला राशि: सामाजिक संपर्कों से मिलेगा धन लाभ, काम में रखें एकाग्रता

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तुला राशि वालों के लिए आज दिन का पहला भाग मित्रों, सामाजिक संपर्कों और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. सुबह के समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हुई मुलाकात या बातचीत आपके करियर में नए अवसरों के द्वार खोल सकती है. दोपहर के बाद आपका ध्यान बाहरी गतिविधियों से हटकर आत्मविश्लेषण, रणनीति निर्माण और भविष्य की तैयारी पर अधिक केंद्रित होगा. कार्यक्षेत्र में गोपनीय जानकारी और महत्वपूर्ण योजनाओं को सुरक्षित रखना आपके लिए लाभदायक साबित रहेगा.

8. वृश्चिक राशि: चमकेगा नेतृत्व क्षमता का सितारा, छोटी गलतियों से बरतें सावधानी

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वृश्चिक राशि वालों के लिए आज दिन का पहला भाग करियर में उपलब्धियां हासिल करने, प्रतिष्ठा बढ़ाने और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके पूर्व प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, जिससे पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के अवसर बन सकते हैं. दोपहर 3:40 बजे के बाद आय, लाभ और भविष्य की योजनाओं से जुड़े मामलों में तेजी आएगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. व्यापार करने वालों को नए ग्राहकों, बड़े सौदों या विस्तारित बाजार के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है.

9. धनु राशि: भाग्य देगा सुबह बड़ा साथ, परीक्षा और बिजनेस में मिलेगी सफलता

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धनु राशि वालों के लिए आज दिन का पहला भाग भाग्य के सहयोग, ज्ञानवर्धक गतिविधियों और अनुभवी लोगों की सलाह से महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर 3:40 बजे के बाद आपका ध्यान करियर, पेशेवर लक्ष्यों और बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने पर अधिक केंद्रित हो जाएगा. कार्यक्षेत्र में आपका अनुशासन, कार्यकुशलता और समय प्रबंधन आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय बढ़ाने के नए अवसर मिलने की संभावना भी बनी रहेगी.

10. मकर राशि: वाणी के प्रभाव से मिलेगी आर्थिक सफलता, कामकाज में रहें सतर्क

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मकर राशि वालों के लिए आज दिन का पहला भाग निवेश, वित्तीय योजनाओं, कर संबंधी मामलों और साझा संसाधनों से जुड़े विषयों को समझदारी और धैर्य के साथ संभालने के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर 3:40 बजे के बाद परिस्थितियां आपके भाग्य और भविष्य की योजनाओं के पक्ष में सकारात्मक होने लगेंगी, जिससे सोच में आशावाद और आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो कार्य अब तक चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहे थे, उनमें भी प्रगति और नए अवसर नजर आने लगेंगे. शिक्षा, शोध, प्रतियोगी परीक्षाओं और दूरस्थ यात्राओं से जुड़े प्रयासों में छात्रों और युवाओं को उत्साहजनक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

11. कुंभ राशि: साझेदारी और संबंधों से मिलेगा लाभ, सूझबूझ से निपटेंगे काम

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कुंभ राशि के जातकों के लिए आज दिन का पहला भाग साझेदारी, वैवाहिक संबंधों और सामाजिक संपर्कों में बेहतर तालमेल स्थापित करने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में टीम के साथ मिलकर किए गए प्रयास आपकी छवि को मजबूत करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ाएंगे. दोपहर के बाद आर्थिक योजनाओं, निवेश, पैतृक संपत्ति और साझा संसाधनों से जुड़े मामलों पर आपका ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा. वित्तीय निर्णय लेते समय धैर्य और सूझबूझ से काम लेना लाभदायक रहेगा तथा किसी भी कदम को उठाने से पहले सभी पहलुओं का अच्छी तरह मूल्यांकन करना उचित होगा.

12. मीन राशि: सुबह रहेगा थोड़ा भावनात्मक दबाव, दोपहर बाद आएगा बड़ा सुधार

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मीन राशि वालों के लिए आज दिन का शुरुआती समय अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने, समय का बेहतर उपयोग करने और नौकरी में अपनी कार्यकुशलता साबित करने के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर 3:40 बजे के बाद परिस्थितियां साझेदारी और संबंधों के मामलों में सकारात्मक परिणाम देने लगेंगी, जिससे सहयोग और आपसी तालमेल मजबूत होगा. व्यापार करने वालों को पार्टनर्स के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण परियोजना या नए समझौते में सफलता मिल सकती है. पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रेम व सामंजस्य बढ़ेगा.
लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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