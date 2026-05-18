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Aaj ka Rashifal 19 June 2026: मान-सम्मान, आत्मविश्वास और करियर में उन्नति का सुनहरा अवसर

आज चंद्रमा सुबह 10:00 बजे तक कर्क राशि में रहने के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इस गोचर से मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर में उन्नति, नेतृत्व क्षमता और धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.

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Aaj ka Rashifal 19 June 2026: मान-सम्मान, आत्मविश्वास और करियर में उन्नति का सुनहरा अवसर
आज का राशिफल 19 जून: करियर और धन लाभ के बनेंगे नए योग

Aaj ka Rashifal 19 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अपने भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करने, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने और करियर में बड़े प्रशासनिक निर्णय लेने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज चंद्रमा सुबह लगभग 10:00 बजे तक अपनी स्वराशि कर्क में रहने के बाद ब्रह्मांड के राजा सूर्य देव की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों के इस बड़े परिवर्तन के कारण दिन की शुरुआत जहां गहरी संवेदनशीलता, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और अपनी जड़ों से जुड़ने के साथ होगी, वहीं सुबह के बाद का समय जातकों के व्यक्तित्व में एक कमाल का आकर्षण, नेतृत्व क्षमता और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का एक नया जज्बा पैदा करेगा. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में अपनी विशिष्ट कार्यशैली के कारण वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधन का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि व्यापारियों के लिए अपनी साख का विस्तार करने और नए बाजारों में धाक जमाने के बहुत ही सुंदर और फलदायी अवसर प्राप्त होंगे. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: आज आत्मविश्वास और करियर में मिलेगी सफलता

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मेष राशि वालों के लिए आज सुबह 10 बजे तक चंद्रमा का कर्क राशि में रहना पारिवारिक जिम्मेदारियों और संपत्ति से जुड़े लंबित मामलों में प्रगति लेकर आएगा. इसके बाद चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश करते ही आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता पूरी तरह उभरकर सामने आएगी. नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में अपनी वास्तविक प्रतिभा दिखाने के कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता हासिल होगी. आर्थिक मामलों में आपकी स्थिति सामान्य से बहुत बेहतर रहेगी और पिछले किए गए प्रयास अब मनमुताबिक परिणाम देना शुरू करेंगे. प्रेम संबंधों में नया उत्साह और गर्मजोशी बनी रहेगी.

2. वृषभ राशि: परिवार में बीतेगा सुखद समय, बढ़ेगी कार्यक्षेत्र में व्यस्तता

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वृषभ राशि के जातकों के लिए आज सुबह तक का समय संवाद, संपर्क और विचारों की स्पष्टता को बढ़ाने वाला रहेगा, जहां मीडिया और ऑनलाइन व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा. सुबह 10 बजे के बाद चंद्रमा का सिंह राशि में जाना आपका पूरा ध्यान परिवार, घर और व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं की वस्तुओं को बढ़ाने की ओर केंद्रित करेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने का बेहतरीन अवसर मिलेगा और जो लोग संपत्ति या गृह सज्जा से जुड़े निर्णय लेना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक सोच आपको सहकर्मियों से बहुत आगे रखेगी और आर्थिक मामलों पर आपकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी.

3. मिथुन राशि: वाणी के प्रभाव से बनेंगे काम, सजगता से मिलेगी तरक्की

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मिथुन राशि के जातकों के लिए आज सुबह 10 बजे तक का समय धन संचय, सुरक्षित बचत और रुके हुए भुगतानों को प्राप्त करने में बहुत अधिक मददगार साबित होगा. इसके बाद चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश करने से आपके संवाद कौशल और प्रभावशाली व्यक्तित्व में एक जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे ऑफिस की बैठकों में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को आज मैनेजमेंट की तरफ से कुछ नए बड़े दायित्व मिल सकते हैं, जबकि व्यापारियों को मार्केटिंग और नए ग्राहकों के जुड़ने से बाजार में भारी वित्तीय लाभ प्राप्त होगा. किसी नए कोर्स या कौशल को सीखने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा.

4. कर्क राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा साहस, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति

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कर्क राशि के जातकों के लिए आज सुबह 10 बजे तक चंद्रमा का आपकी ही राशि में रहना आपके अंतर्ज्ञान, संवेदनशीलता और निर्णय लेने की क्षमता को अभूतपूर्व रूप से मजबूत बनाएगा. इसके बाद चंद्रमा का सिंह राशि में प्रवेश करना आपके वित्तीय संसाधनों, बैंक बैलेंस और आर्थिक स्थिरता को बहुत अधिक सक्रिय कर देगा, जिससे आय बढ़ाने के कई नए रास्ते सामने आएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों के बदले ऑफिस में बड़ी प्रशंसा या विशेष लाभ के संकेत मिलेंगे. व्यापारियों के लिए ग्राहकों का विश्वास जीतकर पुराने समझौतों से बड़ा मुनाफा कमाने का यह बिल्कुल सही समय रहेगा और प्रेम में निकटता बढ़ेगी.

5. सिंह राशि: शक्तिशाली रहेगा व्यक्तित्व, दोपहर बाद लाएं काम में अनुशासन

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सिंह राशि वालों के लिए आज सुबह का समय थोड़ा शांत और आत्ममंथन से भरा रहेगा, जहां आप एकांत में बैठकर अपने भविष्य की योजनाओं की एक मजबूत और गोपनीय रणनीति तैयार करेंगे. सुबह 10 बजे के बाद चंद्रमा का आपकी ही राशि में प्रवेश करते ही पूरा वातावरण आपके पक्ष में पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे समाज और कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को विशेष महत्व देंगे और आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में बाजार की बदलती मांगों को समझकर लाभ कमाने के बेहतरीन अवसर आज आपको प्राप्त होंगे.

6. कन्या राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा आत्मविश्वास, योजनाओं में सुधार से होगा लाभ

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कन्या राशि वालों के लिए आज सुबह तक का समय मित्रों, सामाजिक संबंधों और सामूहिक कार्यों के बल पर किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने और उत्साहजनक समाचार प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहेगा. इसके बाद चंद्रमा के सिंह राशि में जाने से आपका ध्यान बाहरी भागदौड़ की तुलना में अपने आंतरिक पक्ष को मजबूत करने और भविष्य की रणनीतियों का बारीकी से विश्लेषण करने पर लगेगा. जो लोग शोध, लेखन, परामर्श या रणनीतिक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें आज बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है. व्यावसायिक जीवन में पर्दे के पीछे की गई आपकी कड़ी मेहनत आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा वित्तीय लाभ और सम्मान दिलाएगी.

7. तुला राशि: सामाजिक संपर्कों से मिलेगा धन लाभ, काम में रखें एकाग्रता

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तुला राशि वालों के लिए आज सुबह 10 बजे तक करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामले सबसे प्रमुख रहेंगे, जहां आपके संतुलित व्यवहार के कारण जटिल परिस्थितियां भी बहुत सहज हो जाएंगी. इसके बाद चंद्रमा का सिंह राशि में जाना आपके मित्रों, नए संपर्कों और सामाजिक दायरे में बहुत बड़ी तेजी लेकर आएगा, जिससे आपके लक्ष्य आसानी से पूरे होंगे. व्यापारियों को आज नए ग्राहकों और नए बाजारों से बहुत ही सकारात्मक और मुनाफेदार अवसर प्राप्त होने वाले हैं. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद प्रगतिशील रहेगा जहाँ आपको आय के कुछ अतिरिक्त स्रोतों पर गंभीरता से काम करने का मौका मिलेगा.

8. वृश्चिक राशि: चमकेगा नेतृत्व क्षमता का सितारा, छोटी गलतियों से बरतें सावधानी

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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज सुबह तक का समय भाग्य की मजबूती, उच्च शिक्षा और किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से जीवन में एक नई और सही दिशा प्राप्त करने के लिहाज से श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10 बजे के बाद चंद्रमा का सिंह राशि में प्रवेश करना आपके करियर और सार्वजनिक जीवन से जुड़े मामलों में एक अद्भुत गति लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण को देखकर वरिष्ठ अधिकारी आपकी खुलकर सराहना करेंगे जिससे नौकरी बदलने या पदोन्नति की इच्छा रखने वालों को नए संकेत मिलेंगे. व्यवसायियों के लिए बाजार में अपनी साख और विश्वसनीयता को और मजबूत बनाने का यह बेहतरीन समय रहेगा.

9. धनु राशि: भाग्य देगा सुबह बड़ा साथ, परीक्षा और बिजनेस में मिलेगी सफलता

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धनु राशि के जातकों के लिए आज सुबह तक का समय साझा संसाधनों, बीमा, टैक्स और पुराने वित्तीय दस्तावेजों से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने और उनका सही समाधान निकालने में व्यतीत होगा. सुबह 10 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में एक अद्भुत उत्साह और विस्तार की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी. उच्च शिक्षा, शोध, विदेश यात्रा, मीडिया और प्रकाशन के क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए आज का समय विशेष रूप से भाग्यशाली साबित होगा. व्यापारियों को ऑनलाइन माध्यमों और सुदूर क्षेत्रों के नए बाजारों से बहुत बड़ा धन लाभ मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है.

10. मकर राशि: वाणी के प्रभाव से मिलेगी आर्थिक सफलता, कामकाज में रहें सतर्क

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मकर राशि के जातकों के लिए आज सुबह का समय साझेदारी के कार्यों, वैवाहिक जीवन के मधुर संबंधों और महत्वपूर्ण अनुबंधों की शर्तों को समझकर आपसी गलतफहमी को दूर करने के लिए उत्तम रहेगा. सुबह के बाद चंद्रमा का सिंह राशि में जाना आपके ध्यान को गहराई वाले विषयों, वित्तीय प्रबंधन और भविष्य की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले निवेशों की ओर खींचेगा. नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी विश्लेषण क्षमता की सराहना होगी. आर्थिक दृष्टि से दिन मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा, जहां पुराने बकाया धन की प्राप्ति संभव होगी.

11. कुंभ राशि: साझेदारी और संबंधों से मिलेगा लाभ, सूझबूझ से निपटेंगे काम

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कुंभ राशि वालों के लिए आज सुबह तक का समय अपने दैनिक कामकाज को व्यवस्थित करने, स्वास्थ्य में सुधार लाने और रुके हुए कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में मददगार रहेगा. सुबह 10 बजे के बाद चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर करना आपकी साझेदारियों, व्यापारिक अनुबंधों और सामाजिक संपर्कों में एक बहुत बड़ी सक्रियता लेकर आएगा. व्यापारियों के लिए आज नए क्लाइंट्स या बड़े सहयोगियों के साथ जुड़ने का शानदार अवसर सामने आ सकता है, जो भविष्य में भारी मुनाफे का कारण बनेगा. प्रेम संबंधों में संवाद की भूमिका मजबूत रहेगी और जीवनसाथी के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा होगी.

12. मीन राशि: सुबह रहेगा थोड़ा भावनात्मक दबाव, दोपहर बाद आएगा बड़ा सुधार

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मीन राशि वालों के लिए आज सुबह का समय कला, संगीत, लेखन, शिक्षा और प्रेम संबंधों में एक बहुत ही खूबसूरत भावनात्मक गहराई और नई रचनात्मक प्रेरणा लेकर आने वाला साबित होगा. सुबह 10 बजे के बाद चंद्रमा का सिंह राशि में प्रवेश करना आपके दैनिक कार्यों की गति को बहुत तेज कर देगा, जिससे आपको समय का बेहतर प्रबंधन करना पड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों के पूरे सहयोग के कारण कठिन से कठिन कार्यों को भी समय पर पूरा करने में बड़ी सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी बेहतर बनी रहेगी लेकिन आपको विलासिता के अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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