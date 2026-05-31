विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj ka Rashifal 16 June 2026: नौकरी और व्यापार में उन्नति के साथ खुलेंगे लाभ के नए द्वार

आज चंद्रमा पूरे दिन बुध देव की स्वराशि मिथुन में गोचर करेंगे . इस गोचर के बेहद शुभ प्रभाव से जहां मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर में मनमुताबिक तरक्की, व्यापार में नए अवसर और आकस्मिक धन का लाभ मिलेगा.

Read Time: 9 mins
trusted source trusted source
Share
Aaj ka Rashifal 16 June 2026: नौकरी और व्यापार में उन्नति के साथ खुलेंगे लाभ के नए द्वार
आज का राशिफल 16 जून: बुद्धि और संवाद कौशल से चमकेगा भाग्य

Aaj ka Rashifal 16 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अपनी अद्भुत बौद्धिक क्षमता, संवाद कुशलता और त्वरित निर्णय लेने की शक्ति के बल पर जीवन में नए आयाम स्थापित करने के लिहाज से बेहद फलदायी रहने वाला है. आज चंद्रमा पूरे दिन बुद्धि, तर्क, संचार और व्यापार के कारक ग्रह बुध देव की वायु तत्व वाली स्वराशि मिथुन में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से चारों ओर वैचारिक गतिशीलता, नई सूचनाओं का आदान-प्रदान और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कार्यों की गति बहुत तेज रहेगी. सितारों की यह अनूठी चाल जातकों को एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय रखेगी, जिससे वे अपनी चतुर कूटनीतिक शैली से ऑफिस की राजनीति और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बहुत पीछे छोड़ते हुए बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए अपनी मल्टीटास्किंग क्षमता दिखाने का यह सबसे उत्तम दिन साबित होगा, जबकि व्यापारिक क्षेत्र में मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स और कंसल्टेंसी के काम से जुड़े लोगों को विदेशी संपर्कों से भारी वित्तीय लाभ मिलने के द्वार खुलेंगे. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: आज आत्मविश्वास और करियर में मिलेगी सफलता

Latest and Breaking News on NDTV

मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचर करना जीवन में अद्भुत संवाद, असाधारण गति और नए इनोवेटिव विचारों का मजबूत प्रभाव लेकर आएगा. आज का दिन मानसिक रूप से बेहद सक्रिय और सुनहरे अवसरों से भरा रहेगा. जहां मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, बिक्री और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों को मनमुताबिक सफलता हासिल होगी. नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल का बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट में अचानक बहुत तेजी आ जाएगी. आर्थिक स्थिति में छोटे-छोटे कई शानदार अवसर सामने आएंगे, जिससे आकस्मिक धन लाभ की प्रबल संभावना बनेगी. प्रेम संबंधों में आपसी स्पष्टता आएगी, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

2. वृषभ राशि: परिवार में बीतेगा सुखद समय, बढ़ेगी कार्यक्षेत्र में व्यस्तता

Latest and Breaking News on NDTV

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का धन भाव में गोचर करना आपकी उत्कृष्ट आर्थिक समझ, आत्ममूल्यांकन और संसाधनों के सही दिशा में उपयोग का एक बहुत सुंदर समय बना रहा है. दिन की शुरुआत किसी बड़ी वित्तीय योजना को बनाने या पुराने लेन-देन के हिसाब-किताब को पूरी तरह व्यवस्थित करने में बीतेगी. जहां आपको रुके हुए धन की प्राप्ति के साफ संकेत मिलेंगे. कार्यस्थल पर आपकी व्यावहारिक सोच और स्थिर निर्णय लेने की गजब की क्षमता को अधिकारियों द्वारा गहराई से सराहा जाएगा. व्यापार से जुड़े लोगों को आज ग्राहकों के साथ सीधा संवाद बढ़ाने से मार्केट में भारी मुनाफा होगा और दीर्घकालिक निवेश से बड़ा लाभ मिलेगा.

3. मिथुन राशि: वाणी के प्रभाव से बनेंगे काम, सजगता से मिलेगी तरक्की

Latest and Breaking News on NDTV

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर करना आपके पूरे व्यक्तित्व, वैचारिक स्पष्टता और तीव्र निर्णय क्षमता को एक नई धार और रफ्तार देने का कार्य करेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट संचार क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, जिससे लोग आपकी बातों को बहुत अधिक गंभीरता से सुनेंगे और आपके विचारों से प्रभावित होंगे. नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में कोई बड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है, जिसे आप अपनी सूझबूझ से बहुत आसानी से संभाल लेंगे. आर्थिक स्थिति में छोटे-छोटे लाभ के कई नए स्रोत खुलेंगे और मित्रों के सहयोग से सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत होगा.

4. कर्क राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा साहस, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति

Latest and Breaking News on NDTV

कर्क राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का व्यय भाव में गोचर करना गहरे आत्ममंथन, आंतरिक समझ को मजबूत करने और भविष्य की गोपनीय योजनाओं की तैयारी का एक श्रेष्ठ समय बना रहा है. जो लोग शोध, लेखन, योजना निर्माण, आध्यात्मिक कार्य या विश्लेषणात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन अपनी विशेष निरीक्षण क्षमता के बल पर शानदार परिणाम हासिल करने वाला साबित होगा. आर्थिक मामलों में आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अचानक कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, जो आपके बजट को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे. पारिवारिक जीवन में किसी करीबी व्यक्ति के साथ मन की बात साझा करने से मानसिक राहत मिलेगी.

5. सिंह राशि: शक्तिशाली रहेगा व्यक्तित्व, दोपहर बाद लाएं काम में अनुशासन

Latest and Breaking News on NDTV

सिंह राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करना सामाजिक सक्रियता में भारी वृद्धि, योजनाओं में अद्भुत गति और महत्वपूर्ण संपर्कों का बड़ा विस्तार लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कमाल की नेतृत्व क्षमता और गजब का आत्मविश्वास लोगों को गहराई से प्रभावित करेगा, जिससे टीमवर्क के माध्यम से आप बड़े लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे . नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर संवाद का बड़ा लाभ मिलेगा और आपके सुझावों को विशेष महत्व दिया जाएगा. आर्थिक पक्ष में किसी पुराने संपर्क के माध्यम से अचानक बड़ा धन लाभ मिलने की प्रबल संभावना बन रही है और प्रेम संबंधों में नई सुखद ऊर्जा का संचार होगा.

6. कन्या राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा आत्मविश्वास, योजनाओं में सुधार से होगा लाभ

Latest and Breaking News on NDTV

कन्या राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का दशम भाव में गोचर करना आपके कार्यक्षेत्र, नई जिम्मेदारियों और व्यावहारिक व्यावसायिक निर्णयों के प्रभाव को बहुत अधिक मजबूत बनाने का कार्य करेगा. यह दिन आपको अपने पेशेवर काम को बहुत अधिक संगठित और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाकर अधिकारियों के बीच अपनी धाक जमाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा. नौकरीपेशा लोगों को जो भी अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी उसे वे अपनी सूक्ष्म दृष्टि के बल पर बहुत कुशलता से निभाकर बड़ी प्रशंसा हासिल करेंगे. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ग्राहकों की जरूरतों को समझकर अपनी सेवाओं में बड़ा सुधार करने का यह बिल्कुल सही समय है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

7. तुला राशि: सामाजिक संपर्कों से मिलेगा धन लाभ, काम में रखें एकाग्रता

Latest and Breaking News on NDTV

तुला राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर करना आपके भाग्य, उच्च ज्ञान और दूरगामी व्यावसायिक योजनाओं में एक बहुत बड़ी और सकारात्मक तेजी लेकर आने वाला है, जो लोग उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, लेखन, यात्रा, कंसल्टेंसी या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन करियर में अभूतपूर्व प्रगति और नई पहचान का साफ संकेत दे रहा है. आर्थिक मामलों में आज बहुत सुंदर संतुलन बना रहेगा और किसी सुदूर क्षेत्र या दूरस्थ स्रोत से आपको अचानक बड़ा वित्तीय लाभ होने की योग बन रहे हैं. पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण रहेगा और जीवनसाथी के साथ विचारों का आदान-प्रदान रिश्तों को और अधिक मधुर बनाएगा.

8. वृश्चिक राशि: चमकेगा नेतृत्व क्षमता का सितारा, छोटी गलतियों से बरतें सावधानी

Latest and Breaking News on NDTV

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर करना गहराई से सोचने, नई व्यापारिक रणनीतियां बनाने और परिस्थितियों के छिपे हुए पहलुओं को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से समझने का समय है. जो लोग रिसर्च, वित्त, तकनीकी कार्य, जांच या उच्च प्रबंधन से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन जटिल परिस्थितियों में भी सही रास्ता खोजकर बड़ी सफलता हासिल करने वाला साबित होगा. आर्थिक स्थिति के मामले में आज आपको किसी भी बड़े लेन-देन या साझा निवेश को करने से पहले बाजार के दस्तावेजों की पूरी तरह जांच करनी होगी. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और पुराने संसाधनों का सही उपयोग अतिरिक्त लाभ दिलाएगा.

9. धनु राशि: भाग्य देगा सुबह बड़ा साथ, परीक्षा और बिजनेस में मिलेगी सफलता

Latest and Breaking News on NDTV

धनु राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर करना आपके व्यक्तिगत संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और महत्वपूर्ण समझौतों के मामले में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आज आपको सामूहिक प्रयासों और टीमवर्क के बल पर बहुत बड़ी सफलता मिलने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलेगा. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ग्राहकों और नए साझेदारों के साथ संवाद बढ़ाने से बाजार में उनकी साख बहुत मजबूत होगी और कोई नया अवसर हाथ लगेगा. पारिवारिक जीवन में अद्भुत सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर व सकारात्मक चर्चा होगी.

10. मकर राशि: वाणी के प्रभाव से मिलेगी आर्थिक सफलता, कामकाज में रहें सतर्क

Latest and Breaking News on NDTV

मकर राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का छठे भाव में गोचर करना आपकी कार्यकुशलता, कड़े अनुशासन और दैनिक जिम्मेदारियों के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा देगा. जो लोग प्रशासन, प्रबंधन, तकनीकी सेवा, बैंकिंग या संगठित क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें आज ऑफिस में अपनी वास्तविक योग्यता का प्रदर्शन करने का बहुत शानदार अवसर प्राप्त होगा. आपकी अनूठी कार्यशैली और समर्पण को देखकर वरिष्ठ अधिकारी आपसे गहराई से प्रभावित होंगे और कोई बड़ा पद सौंप सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से स्थिति बहुत संतुलित बनी रहेगी. जहां बचत की दिशा में उठाया गया आपका एक छोटा सा कदम भविष्य में बहुत बड़ा वित्तीय लाभ देने का स्थायी आधार बनेगा.

11. कुंभ राशि: साझेदारी और संबंधों से मिलेगा लाभ, सूझबूझ से निपटेंगे काम

Latest and Breaking News on NDTV

कुंभ राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करना आपकी मौलिक रचनात्मकता, प्रखर बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत उपलब्धियों को बहुत ऊंचे स्तर पर प्रोत्साहित करने वाला रहेगा. जो लोग डिजिटल मीडिया, शिक्षा, तकनीक, डिजाइनिंग या जनसंचार के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें आज अपनी मौलिक सोच के कारण बहुत शानदार और प्रगतिशील परिणाम मिलने की पूरी संभावना है. आर्थिक मामलों में स्थिति पहले की तुलना में बहुत अधिक बेहतर और मजबूत दिखाई देगी. जहां किसी पुराने प्रयास का बड़ा वित्तीय लाभ आपको अचानक मिल सकता है. प्रेम संबंधों में आज जबरदस्त रोमांच और आत्मीयता देखने को मिलेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

12. मीन राशि: सुबह रहेगा थोड़ा भावनात्मक दबाव, दोपहर बाद आएगा बड़ा सुधार

Latest and Breaking News on NDTV

मीन राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर करना आपके घर, परिवार, मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता से जुड़े विषयों को जीवन में सबसे प्रमुख स्थान प्रदान करेगा. आज का दिन बहुत बड़े जोखिमों से बचकर अपने वर्तमान करियर की स्थिति और व्यापारिक डील्स को पूरी तरह मजबूत करने के लिए बहुत अधिक उपयुक्त और सुरक्षित साबित होगा. वित्तीय मामलों में आज भावनाओं के बजाय अपनी व्यावहारिक सोच को अपनाना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, जिससे घरेलू खर्च भी पूरी तरह नियंत्रित रहेंगे. पारिवारिक जीवन इस दिन का सबसे खूबसूरत पक्ष रहेगा जहां माता-पिता और वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com