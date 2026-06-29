Taurus Horoscope 29 June 2026: गुप्त रणनीतियों को सीमित लोगों तक ही रखें और पारिवारिक मामलों में रखें धैर्य

Taurus horoscope 29 June 2026 vrishabha rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन और योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर लेकर आएगा. यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा, जो रहस्य, शोध, परिवर्तन, गूढ़ ज्ञान और अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए दिनभर आपको परिस्थितियों को समझदारी से संभालने की आवश्यकता रहेगी.

करियर और व्यापार

जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. कार्यक्षेत्र में आपको अपने काम पर विशेष ध्यान देना होगा. कुछ लोग आपके विचारों या योजनाओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अपनी रणनीतियों को सीमित लोगों तक ही रखें. नौकरी करने वाले जातकों को अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाना होगा. व्यापारियों के लिए दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा. जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाना लाभदायक रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में धैर्य की आवश्यकता होगी. किसी करीबी व्यक्ति की बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है. हालांकि संवाद बनाए रखने से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. दांपत्य जीवन में समझदारी और सहयोग का भाव बढ़ेगा. दिन के उत्तरार्ध में किसी पुराने मित्र या परिचित से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सावधानी रखना उचित रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट के अनुसार आगे बढ़ें. संचय के मामलों में बाधा आ सकती है. स्वास्थ्य की बात करें तो कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए काम के बीच में आराम जरूर लें.

उपायः संध्या समय एक मिट्टी के दीपक में लौंग डालकर दीप प्रज्वलित करें और उसे घर की दक्षिण-पूरब दिशा में कुछ समय के लिए रखें.

शुभ रंगः फिरोज़ी.