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Libra Horoscope 29 June 2026: तीसरे भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आपका पराक्रम, पुरानी रुकी बातचीत दोबारा होगी शुरू

Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज तीसरे भाव का चंद्रमा साहस और संवाद कौशल में वृद्धि लाएगा. नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे.

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Libra Horoscope 29 June 2026: तीसरे भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आपका पराक्रम, पुरानी रुकी बातचीत दोबारा होगी शुरू
तुला राशि: लाइब्रेरी या किसी स्टडी सेंटर में किताब दान करने से परीक्षा और इंटरव्यू में मिलेगी बड़ी सफलता

Libra horoscope 29 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर तुला राशि के लिए संवाद, संपर्क और नई जानकारियों के द्वार खोलने वाला सिद्ध हो सकता है. यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा, जो साहस, पराक्रम, संचार, छोटी यात्राओं और भाई-बहनों का प्रतिनिधित्व करता है. इस प्रभाव के कारण आप अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर पाएंगे.

करियर और व्यापार

जिन कार्यों में पहल करने की आवश्यकता थी, उनमें आगे बढ़ने का साहस प्राप्त होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. लंबे समय से रुकी हुई बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है और नए व्यावसायिक संपर्क भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं. मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स, लेखन या संचार से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा जातकों की कार्यशैली वरिष्ठों को प्रभावित करेगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. किसी पुराने मतभेद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का अवसर मिल सकता है. मित्रों के साथ योजनाएं बन सकती हैं और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की संभावना भी रहेगी. अविवाहित लोगों को किसी रोचक व्यक्ति से परिचय प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सतर्कता के साथ उठाया गया कदम लाभदायक सिद्ध होगा. कोई छोटी यात्रा या मीटिंग आर्थिक अवसरों का कारण बन सकती है. बचत योजनाओं में निवेश करना अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन ज्ञानवर्धक रहेगा. नई तकनीक सीखने में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहेगा.

उपायः आज किसी पुस्तकालय या अध्ययन केंद्र में चुपचाप एक उपयोगी पुस्तक दान करें.

शुभ रंगः रॉयल ब्लू.

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