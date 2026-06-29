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Leo Horoscope 29 June 2026: प्रेम जीवन में बढ़ेगा उत्साह, पुराने निवेशों से मिलेंगे बेहतरीन वित्तीय संकेत

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और नई सोच को उड़ान देने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी नेतृत्व क्षमता को निखारेगा जिससे बड़ी सफलता मिलेगी.

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Leo Horoscope 29 June 2026: प्रेम जीवन में बढ़ेगा उत्साह, पुराने निवेशों से मिलेंगे बेहतरीन वित्तीय संकेत
सिंह राशि: दुर्गा जी को गुड़हल के फूल चढ़ाने और बच्चों को कहानी की किताबें देने से दूर होंगी करियर की बाधाएं

Singh horoscope 29 June 2026 singh rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर सिंह राशि के लिए रचनात्मकता, आत्म-अभिव्यक्ति और आनंद से जुड़े क्षेत्रों में विशेष शुभता लेकर आएगा. यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा, जो बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, प्रतिभा और सृजनात्मक कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है. इस दिन आपके भीतर नए विचारों का प्रवाह बना रहेगा.

करियर और व्यापार

व्यावसायिक जीवन में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. यदि किसी योजना को लेकर लंबे समय से विचार कर रहे थे, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने सुझाव रखने का अवसर मिलेगा और उनके विचारों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है. कला, मीडिया, शिक्षा, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष उपलब्धियां दे सकता है.

परिवार और प्रेम

प्रेम जीवन में उत्साह और मधुरता बढ़ेगी. जिन लोगों के संबंध पहले से चल रहे हैं, वे अपने साथी के साथ यादगार समय बिता सकते हैं. अविवाहित जातकों को किसी आकर्षक व्यक्तित्व से मुलाकात होने के संकेत हैं. संतान पक्ष से जुड़ी कोई सुखद खबर भी मन को प्रसन्न कर सकती है. मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहने की संभावना है. किसी पुराने निवेश से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. हालांकि, केवल उत्साह में आकर बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने से बचना उचित रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह में नियमित दिनचर्या की अनदेखी न करें.

उपायः आज किसी छोटे बच्चे को उसकी पसंद की कहानी की पुस्तक उपहार में दें. मां दुर्गा के मंदिर में गुड़हल के लाल पुष्प अर्पित करें.

शुभ रंगः सुनहरा पीला.

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