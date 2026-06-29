विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini Horoscope 29 June 2026: सहकर्मियों के सहयोग से दफ्तर में मिलेगा बड़ा लाभ, विवाह के मिलेंगे शुभ प्रस्ताव

मिथुन राशि के जातकों के लिए सातवें भाव का चंद्रमा सामाजिक संपर्कों और पार्टनरशिप में बड़ी सफलता लाएगा. बातचीत के जरिए रुके हुए कानूनी मामलों का समाधान होगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Gemini Horoscope 29 June 2026: सहकर्मियों के सहयोग से दफ्तर में मिलेगा बड़ा लाभ, विवाह के मिलेंगे शुभ प्रस्ताव
मिथुन राशि: जरूरतमंद व्यक्ति को छाता या पानी की बोतल भेंट करने से मानसिक अशांति होगी पूरी तरह शांत

Gemini horoscope 29 June 2026 mithun rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए संबंधों, साझेदारी और सामाजिक संपर्कों के क्षेत्र में विशेष प्रभाव डालने वाला रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण करेंगे, जो वैवाहिक जीवन, साझेदारी, सार्वजनिक छवि और महत्वपूर्ण संबंधों का भाव माना जाता है.

करियर और व्यापार

इस गोचर के कारण लोगों के साथ आपका संवाद प्रभावशाली रहेगा और कई रुके हुए मामलों में बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है. व्यावसायिक क्षेत्र में सहयोग की भावना बढ़ेगी. यदि आप किसी साझेदारी वाले व्यवसाय से जुड़े हैं, तो साथी के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है. नए अनुबंध या समझौते पर चर्चा होने के संकेत भी बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क महत्वपूर्ण रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. अविवाहित जातकों के लिए विवाह संबंधी प्रस्ताव या नई पहचान बनने की संभावना दिखाई दे रही है. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समूह अध्ययन लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण लाभदायक रहेगा. किसी सहयोगी के माध्यम से लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है. हालांकि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य जांच लें. स्वास्थ्य की दृष्टि से मन थोड़ा व्यथित रह सकता है, इसलिए योग और ध्यान का सहारा लें.

उपायः आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छाता या पानी की बोतल भेंट करें.

शुभ रंगः आसमानी नीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gemini Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com