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Aaj ka Rashifal 29 June 2026: सफलता, समृद्धि और नई संभावनाओं का दिन

आज चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे भाग्य और प्रगति के योग बनेंगे. मेष, सिंह, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों को लाभ मिलेगा, जबकि अन्य राशियों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है.

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Aaj ka Rashifal 29 June 2026: सफलता, समृद्धि और नई संभावनाओं का दिन
29 जून 2026 का राशिफल: वित्तीय निर्णयों में सतर्कता बरतें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें.

Aaj ka Rashifal 29 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए भाग्योदय, नई संभावनाओं और आत्मविश्वास की ऊर्जा से भरपूर रहेगा क्योंकि आज चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में गोचर करेंगे. धनु राशि आशावाद, ज्ञान, विस्तार और दूरदृष्टि की प्रतीक मानी जाती है, जिसके प्रभाव से आज का वातावरण उत्साहपूर्ण और साहसिक बना रहेगा. इस ग्रहीय स्थिति के कारण जातक आज संकीर्ण सोच से बाहर निकलकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे और नई दिशाओं में कदम बढ़ाने का साहस जुटाएंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वरिष्ठों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने और अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए नए संपर्क, दूरस्थ अवसर और विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने का यह उपयुक्त समय होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: भाग्य और उत्साह का दिन, करियर में मिलेगी वरिष्ठों की सराहना

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आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे जिससे भाग्य, उच्च शिक्षा और मानसिक विस्तार के क्षेत्र सक्रिय होंगे. भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा और कई मामलों में परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती हुई दिखाई देंगी. कार्यस्थल पर निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों को नए लोगों से जुड़ने और नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा. आर्थिक दृष्टि से अचानक कोई लाभ मिलने की संभावना है लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी आवश्यक होगा. पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी, किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध होगा और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है.

2. वृषभ राशि: आत्ममंथन और सतर्कता का दिन, रणनीतियां सीमित लोगों तक रखें

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे जिससे परिस्थितियों को समझदारी से संभालने की आवश्यकता रहेगी. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. कार्यस्थल पर अपनी रणनीतियों को सीमित लोगों तक ही रखना समझदारी होगी और किसी पुराने कार्य को पूरा करने का दबाव महसूस हो सकता है. व्यापारियों के लिए जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाना लाभदायक रहेगा. पारिवारिक जीवन में धैर्य की आवश्यकता होगी और संवाद बनाए रखने से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना उचित है, अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट के अनुसार आगे बढ़ें.

3. मिथुन राशि: साझेदारी और संवाद से खुलेंगे नए रास्ते, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में संचरण करेंगे जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सक्रियता बढ़ेगी. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत भविष्य की दिशा तय कर सकती है और रुके हुए मामलों में संवाद के माध्यम से समाधान निकल सकता है. कार्यस्थल पर टीमवर्क से अपेक्षा से बेहतर परिणाम मिलेंगे और वरिष्ठ अधिकारी सुझावों पर ध्यान देंगे. व्यापारियों के लिए नए अनुबंध पर चर्चा होने के संकेत हैं लेकिन दस्तावेजों को सावधानी से जांचना जरूरी रहेगा. आर्थिक मामलों में किसी सहयोगी के माध्यम से लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है. पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी के साथ सकारात्मक चर्चा हो सकती है और अविवाहित जातकों के लिए नई पहचान बनने की संभावना दिखाई दे रही है.

4. कर्क राशि: कार्यभार में अनुशासन से मिलेगी सफलता, स्वास्थ्य पर दें विशेष ध्यान

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठम भाव में गोचर करेंगे जिससे कार्यभार, दैनिक जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य संबंधी विषय प्रमुख रहेंगे. अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा जातकों की मेहनत और अनुशासन की सराहना हो सकती है और लंबित कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों को ग्राहकों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा और पुराने बकाया धन की प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा और घर के सदस्यों के साथ जिम्मेदारियां साझा करने से तनाव कम होगा. आंखों में कोई भी समस्या हो तो उसे हल्के में न लें और चिकित्सक से परामर्श लें.

5. सिंह राशि: रचनात्मकता और नेतृत्व का दिन, प्रेम और संतान पक्ष में आएंगी खुशखबरियां

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे जिससे रचनात्मकता, आत्म-अभिव्यक्ति और आनंद से जुड़े क्षेत्रों में विशेष शुभता मिलेगी. नए विचारों का प्रवाह बना रहेगा और कौशल को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सफलता मिलेगी. कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और लंबे समय से सोची गई योजना को आगे बढ़ाने की परिस्थितियां बन सकती हैं. कला, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह दिन विशेष उपलब्धियां देने वाला साबित होगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और किसी पुराने निवेश से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में उत्साह और मधुरता बढ़ेगी, अविवाहित जातकों को किसी आकर्षक व्यक्तित्व से मुलाकात के संकेत हैं और संतान पक्ष से सुखद खबर मन को प्रसन्न कर सकती है.

6. कन्या राशि: घर और परिवार को मिलेगी प्राथमिकता, माता का मार्गदर्शन होगा उपयोगी

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जिससे घरेलू जीवन, भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत मामले प्रमुख रहेंगे. कार्यस्थल पर संयमित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से धैर्य का फल संतोषजनक रहेगा. व्यापारियों के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा. संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े किसी विषय पर सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा और खर्च-बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. पारिवारिक जीवन में माता या किसी वरिष्ठ महिला सदस्य की सलाह उपयोगी साबित होगी, जीवनसाथी के साथ समझ बढ़ेगी और मानसिक शांति के लिए अनावश्यक विवादों से दूरी बनाएं.

7. तुला राशि: संवाद और साहस से खुलेंगे नए अवसर, भाई-बहनों का मिलेगा साथ

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आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे जिससे विचारों को पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाएंगे. लंबे समय से रुकी हुई बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है और नए व्यावसायिक संपर्क भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे. मार्केटिंग, मीडिया या संचार से जुड़े जातकों के लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता के साथ उठाया गया कदम लाभदायक सिद्ध होगा और कोई छोटी यात्रा आर्थिक अवसरों का कारण बन सकती है. अविवाहित जातकों को किसी रोचक व्यक्ति से परिचय प्राप्त हो सकता है.

8. वृश्चिक राशि: वित्तीय मामलों में आएगी मजबूती, वाणी में मधुरता बनाए रखें

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करेंगे जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा. भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सोचने का यह उचित समय है. व्यापारियों को किसी पुराने ग्राहक से लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त होने के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातकों को कार्य के बदले सराहना मिलेगी और वेतन वृद्धि संबंधी सकारात्मक चर्चा शुरू हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से यह दिन स्थिरता प्रदान करने वाला है और बचत से जुड़े निर्णयों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. पारिवारिक जीवन में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा लेकिन वाणी में मधुरता बनाए रखना आवश्यक होगा क्योंकि कठोर शब्द किसी प्रियजन को आहत कर सकते हैं.

9. धनु राशि: आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर दिन, करियर और कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता

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आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे जिससे दिनभर ऊर्जावान, सक्रिय और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. लंबे समय से केवल सोच रहे थे उन योजनाओं को वास्तविक रूप देने की प्रेरणा मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में उपस्थिति प्रभावशाली बनी रहेगी, किसी महत्वपूर्ण बैठक में बातों को गंभीरता से सुना जाएगा और नेतृत्व भूमिका में टीम का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए ग्राहकों और सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत करने और नए संपर्क बनाने का यह उचित समय है. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा और रुकी हुई धनराशि या अतिरिक्त आय के अवसर बनने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में उत्साह का वातावरण रहेगा और अविवाहित जातकों को किसी नए व्यक्ति से परिचय प्राप्त हो सकता है.

10. मकर राशि: आत्मचिंतन और आंतरिक तैयारी का दिन, गोपनीय कार्यों में मिलेगी सफलता

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आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे जिससे आत्मचिंतन, मानसिक संतुलन और आंतरिक तैयारी पर विशेष जोर रहेगा. बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा विचारों और भावनाओं को अधिक महत्व देने का समय है. कार्यस्थल पर बिना शोर किए अपने कार्यों को आगे बढ़ाना होगा और गोपनीय परियोजनाओं पर किया गया प्रयास आने वाले समय में अच्छे परिणाम दे सकता है. व्यापारियों को विदेश या दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना उचित रहेगा और निवेश संबंधी निर्णयों में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा. पारिवारिक जीवन में शांत और संतुलित व्यवहार लाभदायक रहेगा और किसी आध्यात्मिक विषय या प्रेरणादायक व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है.

11. कुंभ राशि: लाभ और सामाजिक नेटवर्क में होगा विस्तार, पुराने निवेश से मिलेंगे अच्छे परिणाम

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेंगे जिससे मन में बड़े लक्ष्य बनाने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा जागृत होगी. लंबे समय से जिस उपलब्धि की प्रतीक्षा थी उससे जुड़ा सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकता है. कार्यक्षेत्र में दूरदर्शिता लाभ दिलाएगी और वरिष्ठ अधिकारी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों या प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का अवसर बन सकता है. आर्थिक दृष्टि से किसी पुराने निवेश से सकारात्मक परिणाम आना शुरू हो सकता है लेकिन बिना जांच-पड़ताल के किसी प्रस्ताव को स्वीकार न करें. पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत मन को प्रसन्न कर सकती है.

12. मीन राशि: करियर में मिलेगी पहचान, मेहनत का प्रभाव दिखाई देने लगेगा

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आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे जिससे करियर, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत मिलते हैं. आपके कार्यों पर लोगों की विशेष नजर रह सकती है इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है और उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में जाएगी. व्यापारियों के लिए ब्रांड छवि और ग्राहक विश्वास को मजबूत करने का यह उचित समय है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और करियर से जुड़े प्रयासों के कारण आय में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं. पारिवारिक जीवन में घर और कार्य के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा और जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. कार्यभार अधिक रहने के कारण थकान से बचने के लिए समय पर भोजन और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता दें.

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