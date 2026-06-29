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Cancer Horoscope 29 June 2026: रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें

कर्क राशि वालों के लिए छठे भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में अनुशासन और सेवा भावना बढ़ाएगा. लंबित कार्यों को पूरा करने और विरोधियों को परास्त करने के लिए दिन उत्तम है.

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Cancer Horoscope 29 June 2026: रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें
कर्क राशि: पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में साफ पानी रखने से जीवन में आएगी अद्भुत स्थिरता

Cancer horoscope 29 June 2026 kark rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश कर्क राशि के लिए कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य, दैनिक जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. आपकी राशि से यह गोचर षष्ठ भाव में होगा, जो कर्म, सेवा, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है. इस दिन आपको अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की आवश्यकता होगी.

करियर और व्यापार

जितनी स्पष्ट योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं. लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने का मौका मिलेगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों को ग्राहकों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा. घर के सदस्यों के साथ जिम्मेदारियों को साझा करने से तनाव कम होगा. किसी छोटे भाई-बहन या करीबी मित्र से उपयोगी सलाह मिल सकती है. प्रेम संबंधों में नियमित बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय नियमित अभ्यास और अनुशासन पर ध्यान देने का है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहने की संभावना है. पुराने बकाया धन की प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं. हालांकि, अनावश्यक खरीदारी से बचना समझदारी होगी. ऋण संबंधी मामलों में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है. आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आंखों में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे हल्के में न लें.

उपायः प्रातःकाल किसी पक्षी के लिए मिट्टी के बर्तन में स्वच्छ जल भरकर खुली जगह पर रखें.

शुभ रंगः मोती जैसा सफेद.

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