Virgo Horoscope 29 June 2026: संपत्ति और वाहन के मामलों में मिलेगी सकारात्मक प्रगति, मानसिक शांति पर दें ध्यान

Virgo horoscope 29 June 2026 kanya rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश कन्या राशि के लिए घरेलू जीवन, भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे रहा है. यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा, जो घर, माता, संपत्ति, सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति का कारक माना जाता है. दिनभर आप अपने निजी जीवन को अधिक महत्व देते हुए दिखाई दे सकते हैं.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर आपको संयमित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी. कुछ कार्य अपेक्षा से अधिक समय ले सकते, लेकिन धैर्य बनाए रखने पर परिणाम संतोषजनक रहेंगे. नौकरी करने वाले जातकों को अपने दायित्वों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने से लाभ मिलेगा. व्यापारियों के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

परिवार और प्रेम

घर-परिवार से जुड़ी गतिविधियां आपकी प्राथमिकता बन सकती हैं. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. माता या किसी वरिष्ठ महिला सदस्य से उपयोगी सलाह प्राप्त होने के संकेत हैं. यदि संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े किसी विषय पर विचार चल रहा है, तो उस दिशा में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. किसी घरेलू आवश्यकता पर धन खर्च होने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए घर के शांत वातावरण में अध्ययन करना अधिक लाभकारी रहेगा. मानसिक शांति के लिए अनावश्यक विवादों से दूर रहें. स्वास्थ्य के मामले में पर्याप्त आराम पर ध्यान दें.

उपायः घर के मुख्य द्वार के पास किसी सुगंधित पुष्प का पौधा लगाएं या उसकी देखभाल करें.

शुभ रंगः हल्का हरा.