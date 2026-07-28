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Pisces Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: करियर में मिलेगी पहचान, नए अवसरों से बढ़ेगी सफलता

Meen Rashi: आज करियर में नई जिम्मेदारियां और पहचान मिलने के योग हैं. नौकरी और व्यापार में नए अवसर सफलता दिला सकते हैं. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और परिवार व रिश्तों में संतुलन बनाए रखने से दिन शुभ रहेगा.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: करियर में मिलेगी पहचान, नए अवसरों से बढ़ेगी सफलता
Meen Rashi

Pisces Horoscope Today 28 July 2026, Meen Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का गोचर पहले धनु और फिर मकर राशि में होने से आपके लिए दिन करियर और सामाजिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा. दिन की शुरुआत में आप अपने कार्यों को लेकर गंभीर और लक्ष्य-केन्द्रित रहेंगे. अपने प्रयासों को सही दिशा देने की कोशिश करेंगे और अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे.

करियर और व्यापार

सुबह के समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. आप अपने अनुभव और समझदारी के बल पर उसे सफलतापूर्वक निभाने में सक्षम रहेंगे. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपके अंदर सामाजिकता बढ़ेगी और आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे. रात्रि के समय मित्रों या परिचितों के साथ बातचीत आपको खुशी दे सकती है. कार्यक्षेत्र में यह समय आपके लिए उन्नति के संकेत दे सकता है. नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में पहचान मिलने की संभावना है. वरिष्ठ आपके प्रयासों की सराहना कर सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह दिन नए अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच-विचार करना आवश्यक होगा.

धन और परिवार 

काम की व्यस्तता के कारण परिवार को समय कम दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय निकालकर अपनों के साथ बैठना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा. प्रेम संबंधों में आज आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य और उपाय

काम के साथ आराम करना भी जरूरी है. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या आपके लिए लाभकारी रहेगी.

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और ॐ नमो नारायणाय मंत्र का जप करें. पीले फल या वस्त्र का दान करें. गुरुवार को गरीबों को भोजन कराएं.

शुभ रंग: पीला.

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