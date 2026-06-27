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Aquarius Horoscope 27 June 2026: दशम भाव का चंद्रमा दिलाएगा करियर में बड़ी उन्नति और मान सम्मान में होगी वृद्धि

Kumbh Rashifal: कुंभ राशि के जातकों का पूरा ध्यान आज करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा अधिकारियों के बीच आपकी कार्यशैली की सराहना कराएगा.

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Aquarius Horoscope 27 June 2026: दशम भाव का चंद्रमा दिलाएगा करियर में बड़ी उन्नति और मान सम्मान में होगी वृद्धि
कुंभ राशि: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से करियर की सभी बाधाएं होंगी दूर

Aquarius horoscope 27 June 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर कुंभ राशि के लिए करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को प्रमुखता देने वाला रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के आधार पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली पर ध्यान देंगे और किसी प्रयास की सराहना संभव है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय विस्तार और योजना निर्माण के लिए उपयुक्त माना जा सकता है. निवेश संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना उचित रहेगा. अचानक लाभ के अवसर भी सामने आ सकते हैं, परंतु धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों बढ़ सकती हैं, जिससे व्यस्तता महसूस होगी. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक रहेगा. प्रेम संबंधों में गंभीरता और समझ बढ़ेगी. सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत हैं. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक पक्ष में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन कार्य से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. किसी लंबित भुगतान के मिलने की संभावना भी बन रही है. आर्थिक अनुशासन भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. स्वास्थ्य के मामले में थकान और तनाव का असर दिखाई दे सकता है, इसलिए आराम और संतुलन आवश्यक रहेगा. कार्य और विश्राम के बीच सही तालमेल बनाए रखना बेहतर होगा.

उपायः हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

शुभ रंगः नीला.

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