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Aaj ka Rashifal 20 June 2026: सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति का बनेगा मजबूत योग

आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर व धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. वहीं वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों को परिवार, संपत्ति और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी.

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Aaj ka Rashifal 20 June 2026: सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति का बनेगा मजबूत योग
20 जून 2026 का राशिफल: व्यापार में मिल सकता है अचानक बड़ा लाभ

Aaj ka Rashifal 20 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने, सामाजिक प्रभाव बढ़ाने और महत्वपूर्ण योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिहाज से विशेष रहने वाला है. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, साहस, निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा. ग्रहों की यह स्थिति जातकों को चुनौतियों का डटकर सामना करने, सूझबूझ से निर्णय लेने और अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा, जबकि व्यापारियों के लिए बड़े समझौते, सरकारी कार्यों, जनसंपर्क, मीडिया और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं. आर्थिक उन्नति, प्रतिष्ठा और सफलता के भी प्रबल योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: आज आत्मविश्वास और करियर में मिलेगी सफलता

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मेष राशि के जातकों के लिए आज सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रहेगा. दिन की शुरुआत उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ होगी, जिससे आप अपने कार्यों में अधिक सक्रिय और प्रभावशाली नजर आएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी राय और सुझावों को महत्व मिलेगा तथा अधिकारी वर्ग भी आपके प्रदर्शन से प्रभावित रहेगा. पेशेवर जीवन में आपकी छवि मजबूत होगी और प्रशंसा प्राप्त होने के योग बनेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा तथा आय बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार कर सकते हैं. वहीं प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी या प्रियजन के साथ सुखद और यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा.

2. वृषभ राशि: परिवार में बीतेगा सुखद समय, बढ़ेगी कार्यक्षेत्र में व्यस्तता

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वृषभ राशि के जातकों के लिए आज सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर पारिवारिक जीवन, घरेलू सुख-सुविधाओं और निजी मामलों पर विशेष प्रभाव डालने वाला रहेगा. दिन की शुरुआत घर-परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के साथ हो सकती है, जहां किसी अनुभवी या वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी और सहकर्मियों के साथ बेहतर समन्वय आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा. आपके प्रयासों और कार्यकुशलता को पहचान मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी, लेकिन भावनाओं में बहकर किए गए खर्चों से बचना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

3. मिथुन राशि: वाणी के प्रभाव से बनेंगे काम

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मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक क्षमता, प्रभावशाली संवाद शैली और सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी और विचारों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे किसी महत्वपूर्ण बैठक या चर्चा में आपकी भूमिका अहम साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा सकते हैं, जिन्हें आप अपनी समझदारी और कुशलता से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क बनाने, पुराने ग्राहकों से रिश्ते मजबूत करने और नेटवर्क का विस्तार करने का अनुकूल समय है. इन प्रयासों से भविष्य में अच्छे आर्थिक लाभ और नए अवसर मिलने की संभावना भी प्रबल रहेगी.

4. कर्क राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा साहस, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति

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कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन वित्तीय योजनाओं को मजबूत करने और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ, योजना बनाने की क्षमता और समय प्रबंधन आपको हर चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने में मदद करेंगे. नौकरी में आपके प्रयासों और समर्पण की सराहना होने के संकेत हैं. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा, आय बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और पहले किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों का भरोसा जीतने, अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करने और लाभ में वृद्धि के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

5. सिंह राशि: शक्तिशाली रहेगा व्यक्तित्व, दोपहर बाद लाएं काम में अनुशासन

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सिंह राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का आपकी राशि में गोचर आत्मविश्वास, प्रभाव और नेतृत्व क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रहेगा. दिन की शुरुआत से ही आप अपने कार्यों में सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाएंगे, जिससे लोगों का भरोसा और सम्मान दोनों प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और निर्णय क्षमता की सराहना होगी तथा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके हाथ आ सकती हैं. दोपहर के बाद परिस्थितियां अधिक अनुकूल होती जाएंगी और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने के संकेत हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए समझौते, लाभदायक प्रस्ताव और विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो भविष्य में आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होंगे.

6. कन्या राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा आत्मविश्वास, योजनाओं में सुधार से होगा लाभ

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कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्यपूर्वक योजना बनाने, आत्मविश्लेषण करने और भविष्य की रणनीतियों को मजबूत करने के लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सूक्ष्म दृष्टि और विश्लेषणात्मक क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. दोपहर के बाद कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकता है, जिसे आप अपनी कार्यकुशलता से सफलतापूर्वक संभालेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए कार्यप्रणाली में सुधार, नई योजनाओं पर काम और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का यह उपयुक्त समय रहेगा, जिसका लाभ भविष्य में प्राप्त हो सकता है. आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी, लेकिन बड़े निवेश या अनावश्यक खरीदारी से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना अधिक लाभदायक रहेगा.

7. तुला राशि: सामाजिक संपर्कों से मिलेगा धन लाभ, काम में रखें एकाग्रता

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तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक संबंधों को मजबूत करने, नए संपर्क बनाने और दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए शुभ रहेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति, मित्र या पुराने सहयोगी के माध्यम से करियर और व्यवसाय से जुड़े नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी कूटनीतिक सोच और टीम के साथ तालमेल जटिल परिस्थितियों को भी आसानी से संभालने में मदद करेगा. सहयोगियों का समर्थन मिलेगा और आपकी कार्यशैली की सराहना भी हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा तथा आय के नए स्रोत विकसित होने के संकेत हैं. हालांकि सामाजिक गतिविधियों और मनोरंजन पर होने वाले खर्चों को संतुलित रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

8. वृश्चिक राशि: चमकेगा नेतृत्व क्षमता का सितारा, छोटी गलतियों से बरतें सावधानी

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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में उन्नति, प्रतिष्ठा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के अवसर लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, लगन और कार्य के प्रति समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा, जिससे पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं. दोपहर के बाद कार्यभार में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही सफलता और उपलब्धियों के योग भी मजबूत रहेंगे. आपकी पेशेवर छवि पहले से अधिक प्रभावशाली बनेगी. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बाजार में साख बढ़ाने, पुराने निवेशों या प्रयासों से लाभ प्राप्त करने और नए अवसरों का लाभ उठाने का यह अनुकूल समय रहेगा. आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिल सकता है.

9. धनु राशि: भाग्य देगा सुबह बड़ा साथ, परीक्षा और बिजनेस में मिलेगी सफलता

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धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह, आशावाद और नई संभावनाओं से भरपूर रहने वाला है. आपकी सकारात्मक सोच और दूरदर्शी दृष्टिकोण करियर को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा. शिक्षा, मीडिया, यात्रा, प्रशिक्षण, कंसल्टेंसी और ज्ञान आधारित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा और अनुभव के दम पर उल्लेखनीय सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल का लाभ मिलेगा तथा उनके सुझावों और विचारों को महत्व दिया जाएगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए बाजारों, दूरस्थ क्षेत्रों या ऑनलाइन माध्यमों से लाभ के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह दोनों बढ़ेंगे.

10. मकर राशि: वाणी के प्रभाव से मिलेगी आर्थिक सफलता, कामकाज में रहें सतर्क

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मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन एक कड़े अनुशासन, बड़ी व्यावसायिक रणनीतियों और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह केंद्रित होकर काम करने का रहेगा . कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत और समय प्रबंधन की सराहना होगी जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में एक निर्णायक भूमिका सौंप सकते हैं . नौकरीपेशा लोगों को आज अपने पद या जिम्मेदारी में सकारात्मक बदलाव के साफ संकेत मिलेंगे जो भविष्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे . व्यापार से जुड़े लोगों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर बड़ा मुनाफा होगा, हालांकि किसी भी बड़े निवेश के मामले में आज आपको पूरी सावधानी रखनी होगी.

11. कुंभ राशि: साझेदारी और संबंधों से मिलेगा लाभ

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कुंभ राशि के जातकों के लिए आज सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर साझेदारी, संबंधों और आपसी सहयोग को विशेष महत्व देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और सामूहिक प्रयासों से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. सहकर्मियों, सहयोगियों या व्यावसायिक साझेदारों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है तथा लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति मिलने के संकेत हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए क्लाइंट, साझेदार या महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो भविष्य में लाभ और विस्तार का आधार बनेंगे. व्यक्तिगत जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा और प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ तथा निकटता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा, जिससे रिश्तों में स्पष्टता और मजबूती आएगी.

12.मीन राशि: समय प्रबंधन और मेहनत से मिलेगी सफलता

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मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने और समय का बेहतर उपयोग करने के लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सहकर्मियों के सहयोग और आपकी मेहनत के बल पर सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अधिकारियों की नजर में अपनी छवि मजबूत करने का अवसर मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा तथा व्यापारियों को नियमित ग्राहकों और पुराने संपर्कों के माध्यम से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. बाजार में नई संभावनाएं भी आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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