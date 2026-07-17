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Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: सिंह राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा, जानें मेष से मीन तक कैसा रहेगा दिन

आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे. इससे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर व धन लाभ के अवसर मिलेंगे, जबकि अन्य राशियों को आर्थिक मामलों में सावधानी और धैर्य रखने की सलाह है.

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Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: सिंह राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा, जानें मेष से मीन तक कैसा रहेगा दिन
आज कई राशियों के लिए खुलेगा उन्नति, समृद्धि और नेतृत्व का मार्ग.

Aaj ka Rashifal 17 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नेतृत्व की शक्ति से भरपूर रहेगा क्योंकि आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. सिंह राशि अपने स्वभाव से आत्मविश्वास, नेतृत्व, रचनात्मकता और भव्यता का प्रतीक मानी जाती है, जिसके प्रभाव से आज का वातावरण सक्रिय, प्रेरणादायक और उपलब्धि-केंद्रित बना रहेगा. इस ग्रहीय स्थिति के चलते जातक आज अपनी प्रतिभा और कार्यकुशलता को उजागर करने में सक्षम होंगे और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज अपनी नेतृत्व क्षमता, दृढ़ निश्चय और मौलिक सोच का लोहा मनवाने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए नए ग्राहक, नए संपर्क और व्यापार विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने का यह उपयुक्त समय होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: नेतृत्व और साहस का दिन, करियर में मिलेंगे बड़े अवसर और आर्थिक उन्नति के संकेत

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आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे जिससे आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नई उपलब्धियों के द्वार खुलेंगे. किसी महत्वपूर्ण कार्य में नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे. मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से संपर्क बनेगा और किसी नई योजना को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है. आर्थिक दृष्टि से किसी पुराने निवेश से सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना है और अतिरिक्त आय का कोई नया अवसर भी सामने आ सकता है. पारिवारिक जीवन में संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है और प्रेम जीवन में उत्साह और मधुरता बनी रहेगी. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं.

2. वृषभ राशि: कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर देना होगा ध्यान

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जिससे घरेलू मामलों और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना से अपने आप को तैयार रखना होगा और व्यापारियों के लिए मौजूदा व्यवसाय को सुदृढ़ करने पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा. कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करें. आर्थिक दृष्टि से घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है और बजट को संतुलित रखना आवश्यक होगा. पारिवारिक वातावरण में माता-पिता या किसी बुजुर्ग सदस्य के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू मामलों पर चर्चा करने से समाधान जल्दी निकलेगा. शरीर में थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है इसलिए पर्याप्त आराम लें.

3. मिथुन राशि: भाग्य और नए अवसरों का दिन, दूरस्थ क्षेत्रों से मिलेंगे लाभकारी प्रस्ताव

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे जिससे साहस, संवाद कौशल और नई योजनाओं को गति मिलेगी. जिस कार्य में लंबे समय से रुकावट थी उसमें अचानक प्रगति दिखाई दे सकती है. नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति या बातचीत में सफलता मिल सकती है. व्यापारियों के लिए नए संपर्क, डिजिटल माध्यम और दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ मिलने के संकेत हैं. मीडिया, लेखन, संचार या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष अनुकूल रहेगा. आर्थिक मामलों में आय के नए स्रोतों पर विचार करने का यह उचित समय है और रुके हुए भुगतान की प्राप्ति भी संभव है. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी.

4. कर्क राशि: आर्थिक स्थिरता का दिन, वाणी में मधुरता रखने से बनेंगे काम

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करेंगे जिससे धन, वाणी और पारिवारिक विषयों पर विशेष प्रभाव रहेगा. आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा और सोच-समझकर बोले गए शब्द कई काम आसान कर सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को वेतन वृद्धि या किसी आर्थिक लाभ से जुड़ी सकारात्मक चर्चा सुनने को मिल सकती है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. पारिवारिक जीवन में माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ गहरी होगी. वाणी में कठोरता से बचना संबंधों को सहज बनाएगा.

5. सिंह राशि: आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में निखार, करियर और कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे जिससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता चरम पर रहेगी. लंबे समय से जिस अवसर की प्रतीक्षा थी वह अब साकार होने के करीब हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी और वरिष्ठ अधिकारी न केवल काम की सराहना करेंगे बल्कि नई जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं. व्यापारियों के लिए ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और किसी नई योजना को लागू करने के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अतिरिक्त आय के नए स्रोत विकसित होने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में आपके निर्णयों को सम्मान मिलेगा और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं.

6. कन्या राशि: आत्मनिरीक्षण और भविष्य की तैयारी का समय, विदेशी संपर्कों से मिलेंगे संकेत

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे जिससे आत्मनिरीक्षण, आंतरिक तैयारी और शांत चिंतन का समय आएगा. जल्दबाजी की जगह धैर्य से काम लेना आज अधिक लाभकारी सिद्ध होगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए पर्दे के पीछे की गई मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम देगी और शोध, विश्लेषण या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी रहेगा. व्यापारियों को विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन माध्यम से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना उचित रहेगा और किसी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाना आवश्यक होगा. पारिवारिक जीवन में शांत वातावरण बना रहेगा और एकांत में बिताया गया समय मानसिक ऊर्जा को नवीनीकृत करेगा.

7. तुला राशि: सामाजिक संपर्कों से मिलेगा बड़ा लाभ, पुराने मित्रों से होगी महत्वपूर्ण मुलाकात

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आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेंगे जिससे सामाजिक सक्रियता, लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति के संकेत मिलेंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य की दिशा तय कर सकती है. नौकरीपेशा जातकों को टीमवर्क और सहयोग से अच्छे परिणाम मिलेंगे. व्यापारियों के लिए पुराने संपर्कों से लाभ मिलने और नए अवसर बनने के संकेत हैं. आर्थिक दृष्टि से आय के साथ-साथ बचत के अवसर भी सामने आ सकते हैं और रुके हुए भुगतान की प्राप्ति संभव है. पारिवारिक जीवन में मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. किसी दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए यह दिन अनुकूल है.

8. वृश्चिक राशि: करियर में प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारियां, पदोन्नति के मिल सकते हैं संकेत

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे जिससे कर्मक्षेत्र, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है और पदोन्नति या मान्यता के संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए ब्रांड छवि को मजबूत करने और ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने का यह अनुकूल समय है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और करियर से जुड़े प्रयासों के कारण आय बढ़ने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में घर और कार्य के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा और जीवनसाथी का सहयोग मनोबल को मजबूत रखेगा. कार्यभार अधिक रहेगा इसलिए समय-समय पर विश्राम लेना आवश्यक होगा.

9. धनु राशि: भाग्य और विस्तार का दिन, नई दिशाओं में कदम बढ़ाने का मिलेगा अवसर

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आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे जिससे भाग्य, शिक्षा, यात्रा और नई दिशाओं में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी विशेष कार्य में नई भूमिका मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए विस्तार की योजनाओं में आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल है. आर्थिक दृष्टि से भाग्य का सहयोग मिलने के संकेत हैं और लंबे समय से अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. पारिवारिक जीवन में माता-पिता का आशीर्वाद और परिवार का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

10. मकर राशि: परिवर्तन और गहन विश्लेषण का दिन, आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लें निर्णय

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आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे जिससे परिवर्तन, गहन विश्लेषण और जटिल मामलों को सुलझाने का समय आएगा. नौकरीपेशा जातकों को गोपनीय कार्यों या विशेष जिम्मेदारियों का दायित्व मिल सकता है. व्यापारियों के लिए साझेदारी या संयुक्त उद्यमों के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना लाभकारी रहेगा. आर्थिक मामलों में अचानक आई जानकारी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकती है इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें. पारिवारिक जीवन में किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाने का अवसर मिलेगा और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा.

11. कुंभ राशि: साझेदारी और संबंधों में आएगी मजबूती, व्यापार में नए अनुबंध के बनेंगे योग

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे जिससे साझेदारी, संबंधों और सामाजिक जुड़ाव पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. नौकरीपेशा जातकों को सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे और किसी वरिष्ठ के साथ महत्वपूर्ण बातचीत सकारात्मक दिशा ले सकती है. व्यापारियों के लिए नए समझौते और अनुबंध के अवसर सामने आ सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से किसी साझेदारी या सहयोग से लाभ मिलने की संभावना है और रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है. पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास और सहयोग पहले से अधिक मजबूत होगा और किसी पुराने मतभेद का समाधान बातचीत से निकल सकता है. अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते की संभावना बन सकती है.

12. मीन राशि: कार्यक्षमता और अनुशासन से मिलेगी पहचान, पुराने कार्यों में आएगी तेजी

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आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठम भाव में रहेंगे जिससे कार्यक्षमता, अनुशासन और दैनिक जीवन में सुधार के संकेत मिलेंगे. नौकरीपेशा जातकों को लंबे समय से अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी मेहनत और लगन की सराहना कर सकते हैं. व्यापारियों के लिए सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और ग्राहकों की जरूरतों को समझने पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. आर्थिक दृष्टि से स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है और किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति से राहत मिल सकती है. पारिवारिक जीवन में घर के सदस्यों के साथ जिम्मेदारियां साझा करने से तनाव कम होगा और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आज विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे.

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