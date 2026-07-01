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Leo Horoscope 1 July 2026: सिंह राशि वालों के लिए करियर और जिम्मेदारियों में प्रगति का दिन

Singh Rashi: आज चंद्रमा दोपहर 1.30 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, जो पंचम भाव को सक्रिय करेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यशैली और जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ेगा. दिन की शुरुआत उत्साह से होगी, जबकि बाद का समय व्यावहारिक रहेगा.

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Leo Horoscope 1 July 2026: सिंह राशि वालों के लिए करियर और जिम्मेदारियों में प्रगति का दिन
सिंह राशि के जातकों के लिए आज करियर में प्रदर्शन और जिम्मेदारियों का प्रभाव बढ़ सकता है.

Leo Horoscope 1 July 2026 Singh Rashi: आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा के राशि परिवर्तन से रचनात्मकता और कार्य जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिलेगा. दिन की शुरुआत आत्मविश्वास और उत्साह से होगी, जबकि बाद का समय कार्यक्षेत्र में अनुशासन और मेहनत की मांग करेगा.

करियर और कार्यक्षेत्र

कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति या बैठक में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा. दोपहर के बाद कार्यभार बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन आवश्यक होगा.

आर्थिक स्थिति

दिन संतुलित रहेगा. नौकरी में प्रदर्शन के आधार पर भविष्य में आय वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है. बड़े खर्च सोच-समझकर करें.

पारिवारिक जीवन

परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. संतान की उपलब्धि से गर्व महसूस हो सकता है. प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य

गर्म प्रकृति के भोजन से बचें, नहीं तो एसिडिटी या पेट की समस्या हो सकती है.

उपाय

उगते सूर्य को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद की सहायता करें.

शुभ रंग

सुनहरा.

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