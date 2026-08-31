Capricorn Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: नई जिम्मेदारी के लिए बढ़ाएं कदम, धन लाभ के बनेंगे अवसर

Capricorn Horoscope Today 31 August 2026,Makar Rashi ka Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे. आज आपकी पहल, संवाद और अपने दम पर काम पूरा करने की क्षमता सामने आएगी. किसी काम के लिए लंबे समय से दूसरे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे तो अब स्वयं आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. दिन आपको यह समझाएगा कि कई बार छोटी शुरुआत ही बड़ी दिशा तय करती है.

व्यवसाय में प्रचार-प्रसार, ग्राहक संपर्क और बातचीत से जुड़े काम तेज हो सकते हैं. फोन, संदेश या बैठक के माध्यम से ऐसा संपर्क बन सकता है जो भविष्य में लाभ दे. हालांकि बातचीत में केवल अपनी बात रखने के बजाय सामने वाले की आवश्यकता समझना जरूरी होगा. व्यापारिक वादा करने से पहले अपनी वास्तविक क्षमता का आकलन करें. नौकरी में आपकी सक्रियता का अच्छा प्रभाव पड़ेगा. किसी नई जिम्मेदारी के लिए स्वयं आगे आने का अवसर मिल सकता है. यदि कोई तकनीकी या व्यावहारिक कौशल आपकी भूमिका को मजबूत कर सकता है तो उसे सीखने में समय लगाएं. लेकिन हर काम अपने ऊपर लेने की प्रवृत्ति से बचें; लगातार अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने से थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है.

धन के मामले में छोटे अतिरिक्त लाभ बन सकते हैं. किसी पुराने संपर्क से छोटा काम या कमीशन मिल सकता है. साथ ही छोटी दूरी की यात्रा, संचार या काम से जुड़े खर्च भी बढ़ेंगे. लाभ को देखते हुए खर्च बढ़ाने के बजाय पहले वास्तविक बचत तय करें. भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार से किसी विषय पर विचार-विमर्श हो सकता है. बातचीत में आपकी बात मजबूत रहेगी, लेकिन बहुत सीधे शब्द सामने वाले को कठोर लग सकते हैं. अपनी राय देने से पहले दूसरे व्यक्ति को पूरा बोलने दें. किसी रिश्तेदार के व्यक्तिगत निर्णय में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा. आज लिखने, बोलने, सिखाने या जानकारी साझा करने वालों के लिए समय उपयोगी है. आपकी बात लोगों तक पहुंच सकती है. यदि कोई महत्वपूर्ण घोषणा करनी हो तो उसे जल्दबाजी में न लिखें; संदेश भेजने से पहले एक बार दोबारा पढ़ लेना बेहतर रहेगा.

छोटी यात्रा का योग बन सकता है. किसी काम के लिए अचानक बाहर जाना पड़े तो समय का अतिरिक्त अंतर रखें. वाहन चलाते समय मोबाइल देखने या जल्द पहुंचने के दबाव से बचें. छोटी असावधानी भी अनावश्यक परेशानी दे सकती है. आत्मनिर्भर रहने की इच्छा मजबूत होगी. आप महसूस कर सकते हैं कि हर बात में दूसरों की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. फिर भी सलाह को पूरी तरह खारिज करने की गलती न करें. किसी अनुभवी व्यक्ति की बात में उपयोगी चेतावनी छिपी हो सकती है. एक दिन में बहुत कुछ बदलने की कोशिश करने के बजाय रोज किए जाने वाले छोटे सुधारों पर ध्यान दें. इससे आने वाले दिनों में आपकी स्थिति अधिक मजबूत होगी.

उपायः सुबह किसी जरूरतमंद को हरे फल या हरी सब्जियां दान करें. अपने लेखन या कार्यस्थल पर रखी पुरानी अनुपयोगी सामग्री में से उपयोगी चीज किसी विद्यार्थी को दें.

शुभ रंग: धूसर नीला