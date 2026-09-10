Capricorn Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: पुराने मामले सामने आएंगे, फैसलों में सावधानी रखें

Capricorn Horoscope Today 10 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे. दिन आपको उन मामलों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा जिन्हें सामान्यतः नजरअंदाज कर दिया जाता है. अचानक कोई पुराना दस्तावेज, आर्थिक जिम्मेदारी या परिवार से जुड़ा संवेदनशील विषय सामने आ सकता है. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय जानकारी जुटाकर कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा. साझा धन, कर्ज, बीमा, टैक्स या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखें. किसी भुगतान को केवल मौखिक भरोसे पर पूरा न करें. दस्तावेजों की तारीख, राशि और शर्तों की जांच करें. डिजिटल लेनदेन करते समय ओटीपी या बैंक संबंधी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें.

कामकाज में अचानक बदलाव आपकी योजना को प्रभावित कर सकता है. कोई जरूरी कार्य अंतिम समय में वापस आपके पास आ जाए तो नाराज होने के बजाय उसकी प्राथमिकता तय करें. व्यापार में ग्राहक या साझेदार की ओर से ऐसी शर्त आ सकती है जिसे स्वीकार करने से पहले समय लेना जरूरी होगा. बिना पढ़े अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें. आज किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को लेकर संदेह बढ़ सकता है. हर बात में छिपा अर्थ खोजने से मानसिक दबाव बढ़ेगा. जो तथ्य स्पष्ट हैं, उन्हीं पर निर्णय लें. किसी पुराने विवाद को फिर से खोलना स्थिति को उलझा सकता है.

आर्थिक रूप से जोखिम सीमित रखना उचित रहेगा. अचानक लाभ की संभावना दिखाई दे तो भी पूरी राशि एक ही जगह लगाने की प्रवृत्ति से बचें. उधार दिया हुआ धन वापस मांगना हो तो भावनात्मक बातचीत के बजाय स्पष्ट समयसीमा तय करें. परिवार में कोई व्यक्ति निजी परेशानी साझा कर सकता है. उसकी बात सुनें, लेकिन समस्या अपने ऊपर लेकर स्वयं तनावग्रस्त न हों. आज दूसरों की भावनाओं को समझने के साथ अपनी सीमाएं बनाए रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य में तनाव के कारण पाचन बिगड़ सकता है या नींद हल्की रह सकती है. बहुत देर तक काम करते रहने के बजाय दिन समाप्त करने का निश्चित समय रखें. भारी भोजन और देर रात की चाय-कॉफी कम करना लाभ देगा.



उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करके ॐ त्र्यम्बकं यजामहे… महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल जैसी उपयोगी वस्तु दान करें.

शुभ रंग: चारकोल ग्रे और गहरा नीला.

