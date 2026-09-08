विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: आर्थिक दृष्टि से लेन-देन में सावधानी, साझेदारी में जल्दबाजी बचें

Capricorn Horoscope Today 08 September 2026, Makar Rashifal: आज आपका ध्यान दूसरों के साथ तालमेल, साझेदारी और महत्वपूर्ण बातचीत पर रहेगा. व्यवसाय में ग्राहक या सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. व्यक्तिगत संबंधों में सामने वाले की अपेक्षाएं आज बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं. आर्थिक दृष्टि से साझेदारी से जुड़े लेन-देन में सावधानी रखें.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: आर्थिक दृष्टि से लेन-देन में सावधानी, साझेदारी में जल्दबाजी बचें
Capricorn Aaj Ka Rashifal 08 September 2026 | Makar Horoscope Today
NDTV

Capricorn Horoscope Today 08 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से सातवें भाव में रहेंगे. इसलिए आज आपका ध्यान दूसरों के साथ तालमेल, साझेदारी और महत्वपूर्ण बातचीत पर रहेगा. अकेले निर्णय लेने की तुलना में सामने वाले की स्थिति समझना जरूरी होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी शर्तों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए.

व्यवसाय में ग्राहक या सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. किसी नए समझौते की संभावना बने तो उत्साह में तुरंत हामी न भरें. भुगतान, समयसीमा और जिम्मेदारियों की स्पष्टता पहले सुनिश्चित करें. किसी साझेदार की बात आकर्षक लगे, फिर भी उसके व्यावहारिक पक्ष की जांच आवश्यक होगी. नौकरी में किसी वरिष्ठ या सहकर्मी के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. आपकी बात सही होने पर भी उसे किस अंदाज में रखा जाता है, यह परिणाम बदल सकता है. कठोर शब्दों के बजाय तर्क और तथ्य का सहारा लें. किसी व्यक्ति की कार्यशैली आपको पसंद न आए तो सीधे टकराव से बचना अधिक समझदारी होगी.

व्यक्तिगत संबंधों में सामने वाले की अपेक्षाएं आज बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं. यदि कोई करीबी आपकी व्यस्तता को लेकर नाराज हो तो तुरंत अपना बचाव करने के बजाय उसकी बात सुनें. हालांकि हर मांग स्वीकार करना भी जरूरी नहीं है. स्वस्थ संबंध के लिए स्पष्ट सीमाएं बनाए रखना आवश्यक होगा. आर्थिक दृष्टि से साझेदारी से जुड़े लेन-देन में सावधानी रखें. किसी के कहने पर पैसा लगाना या किसी के खर्च की जिम्मेदारी उठाना बाद में तनाव दे सकता है. संयुक्त खाते या साझा भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड संभालकर रखें. चंद्रमा की स्थिति आपको दूसरों की राय से प्रभावित कर सकती है.

आज किसी व्यक्ति की प्रशंसा से अत्यधिक उत्साहित या आलोचना से निराश होने की आवश्यकता नहीं है. अपने निर्णय का आधार अपनी वास्तविक स्थिति को बनाएं. यदि कोई कानूनी, व्यावसायिक या औपचारिक समझौता करना हो तो सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना जरूरी रहेगा. अस्पष्ट शर्त भविष्य में असुविधा पैदा कर सकती है. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव का असर पाचन या नींद पर पड़ सकता है. काम खत्म होने के बाद थोड़ी देर शांत वातावरण में रहना उपयोगी होगा. शाम की बातचीत को विवाद में बदलने से बचें.


उपाय: शिव-पार्वती की पूजा कर ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः का 108 बार जाप करें. किसी दंपती को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल या भोजन भेंट करें.
शुभ रंग: क्रीम और हल्का नीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Makar Rashifal, Capricorn Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com