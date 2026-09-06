विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: मेहनत का मिलेगा वास्तविक लाभ, पैसे के लेन-देन रखें स्पष्टता

Capricorn Horoscope Today 06 September 2026, Makar Rashifal: आज प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारियां, कर्ज, दैनिक व्यवस्था और कार्यस्थल की छोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं. प्रतियोगिता या परीक्षा से जुड़े लोगों को मेहनत का वास्तविक लाभ मिल सकता है. परिवार में किसी सदस्य की छोटी समस्या आपकी दिनचर्या प्रभावित कर सकती है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: मेहनत का मिलेगा वास्तविक लाभ, पैसे के लेन-देन रखें स्पष्टता
Capricorn Aaj Ka Rashifal 06 September 2026 | Makar Horoscope Today
NDTV

Capricorn Horoscope Today 06 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. यह स्थिति आपको उन कामों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी जिन्हें पूरा करने में लगातार टालमटोल हो रही थी. आज प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारियां, कर्ज, दैनिक व्यवस्था और कार्यस्थल की छोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं. इन्हें नजरअंदाज करने के बजाय क्रमवार निपटाना आपके लिए बेहतर रहेगा.

नौकरी में किसी पुराने काम की समीक्षा हो सकती है. कोई सहकर्मी समय पर जिम्मेदारी पूरी न करे तो उसका असर आपके काम पर पड़ सकता है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्य किसी और के भरोसे पूरी तरह न छोड़ें. अपने हिस्से की प्रगति का रिकॉर्ड रखना आगे उपयोगी रहेगा. प्रतियोगिता या परीक्षा से जुड़े लोगों को मेहनत का वास्तविक लाभ मिल सकता है, लेकिन आत्मविश्वास के कारण तैयारी कम करना नुकसानदेह रहेगा. जिस विषय में कमजोरी है, आज उसी पर ज्यादा समय लगाना बेहतर होगा. दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति का आकलन करें.


व्यापार में कर्मचारियों या रोजमर्रा के संचालन से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है. स्टॉक, भुगतान, बिल और डिलीवरी की स्थिति जांच लें. ग्राहक की शिकायत को नजरअंदाज करने से छोटी समस्या बड़ी हो सकती है. आज व्यवस्था सुधारना नए विस्तार से अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. कर्ज या उधारी से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. यदि किसी से पैसा लेना या देना है तो तारीख और शर्तें स्पष्ट कर लें. पुराने बकाये की वसूली के लिए विनम्र लेकिन दृढ़ रवैया अपनाना लाभकारी होगा.

परिवार में किसी सदस्य की छोटी समस्या आपकी दिनचर्या प्रभावित कर सकती है. हर बात को अपने ऊपर लेने के बजाय जिम्मेदारी बांटें. किसी करीबी की गलती पर कठोर टिप्पणी करने से माहौल खराब हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी रहेगा. भोजन में अत्यधिक मसाले या अनियमितता से बचें. लंबे समय तक लगातार बैठकर काम करने वालों को बीच-बीच में उठकर चलना चाहिए. शरीर द्वारा दिए जा रहे छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें.

उपायः ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. हनुमान मंदिर में चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें.
शुभ रंग: धूसर नीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Makar Rashifal, Capricorn Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com