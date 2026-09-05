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Capricorn Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: कामकाज का बढ़ सकता है दबाव, बड़े निवेश का फैसला तुरंत न लें

Capricorn Horoscope Today 05 September 2026, Makar Rashifal: दिन की शुरुआत रचनात्मक सोच, शिक्षा और व्यक्तिगत रुचियों से जुड़े विषयों से होगी. कोई नया विचार आपको आकर्षित कर सकता है. नौकरी में कोई चुनौतीपूर्ण कार्य मिल सकता है. धन के मामले में किसी शौक या मनोरंजन पर खर्च करने की इच्छा सुबह अधिक रहेगी.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: कामकाज का बढ़ सकता है दबाव, बड़े निवेश का फैसला तुरंत न लें
Capricorn Aaj Ka Rashifal 05 September 2026 | Makar Horoscope Today
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Capricorn Horoscope Today 05 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह सवा दस बजे तक आपकी राशि से पांचवें भाव में और उसके बाद छठे भाव में चले जाएंगे. दिन की शुरुआत रचनात्मक सोच, शिक्षा और व्यक्तिगत रुचियों से जुड़े विषयों से होगी, जबकि दोपहर बाद काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक जिम्मेदारियां अधिक सक्रिय हो सकती हैं. इसलिए सुबह मिले उत्साह को व्यवस्थित प्रयास में बदलना जरूरी रहेगा. सुबह कोई नया विचार आपको आकर्षित कर सकता है. यदि व्यापार, लेखन, डिजाइन, शिक्षा या किसी रचनात्मक काम से जुड़े हैं तो इस सोच को कागज पर उतारें. केवल कल्पना करते रहने के बजाय छोटे स्तर पर उसका परीक्षण करें. बड़े निवेश का फैसला तुरंत न लें.

विद्यार्थियों के लिए सुबह का समय विशेष उपयोगी रहेगा. कठिन विषय को समझने या पुराने पाठ को दोहराने में एकाग्रता मिल सकती है. परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी कमजोर इकाइयों की सूची बनाकर काम करना चाहिए. केवल पसंदीदा विषय पढ़ते रहने से तैयारी अधूरी रह सकती है.संतान से संबंधित कोई बात ध्यान मांग सकती है. बच्चे की किसी गलती को लेकर कठोर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसके व्यवहार के पीछे की वजह समझें. आपकी अपेक्षा और उसकी क्षमता में अंतर हो तो संवाद से समाधान खोजें. दोपहर बाद चंद्रमा छठे भाव में आने से कामकाज का दबाव बढ़ सकता है.

नौकरी में कोई चुनौतीपूर्ण कार्य मिल सकता है. किसी सहकर्मी की लापरवाही से आपकी योजना प्रभावित हो तो भावुक प्रतिक्रिया देने के बजाय जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा करें. अपनी फाइल और काम का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना लाभ देगा. व्यापार में कर्मचारियों से संबंधित छोटी परेशानी सामने आ सकती है. भुगतान, स्टॉक और डिलीवरी की निगरानी रखें. ग्राहक की शिकायत को व्यक्तिगत आलोचना न मानें; उससे अपनी व्यवस्था में कमी पहचानने की कोशिश करें.

धन के मामले में किसी शौक या मनोरंजन पर खर्च करने की इच्छा सुबह अधिक रहेगी, लेकिन दोपहर बाद आवश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. इसलिए गैरजरूरी खरीदारी को कुछ समय टालना बेहतर रहेगा. उधार लेकर सुविधा बढ़ाने का विचार फिलहाल रोकें. स्वास्थ्य के स्तर पर तनाव और अनियमित खान-पान से बचना होगा. पेट को भारी करने वाला भोजन कम रखें और लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें. काम के बीच थोड़ी शारीरिक गतिविधि लाभकारी रहेगी.


उपायः ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें. गणेश मंदिर में दूर्वा और मोदक अर्पित करें.
शुभ रंग: हल्का हरा.
 

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