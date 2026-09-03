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Cancer Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: पुरानी कोशिशों से मिलेगी नई उम्मीद, लाभ और सफलता के बनेंगे रास्ते

Horoscope Today 03 September 2026, Kark Rashifal: आज रुके काम पूरे हो सकते हैं और पुराने संपर्कों से नए अवसर मिलेंगे. आमदनी बढ़ाने के रास्ते खुलेंगे, लेकिन आश्वासनों पर तुरंत भरोसा करने से बचें. मेहनत के साथ सही रणनीति अपनाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

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Cancer Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: पुरानी कोशिशों से मिलेगी नई उम्मीद, लाभ और सफलता के बनेंगे रास्ते
कर्क आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Cancer Horoscope Today 03 September 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे. यह भाव लाभ, उपलब्धियों, संपर्कों और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा माना जाता है. इसलिए दिन में किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आने या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क बनने की संभावना है जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो. लंबे समय से प्रतीक्षित जवाब मिलने से भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है. 

आर्थिक मामलों में आमदनी के नए रास्ते पर विचार हो सकता है. व्यापार में पुराने ग्राहक दोबारा जुड़ सकते हैं या किसी परिचित के माध्यम से नया काम मिल सकता है. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ लाभ का रास्ता खुल सकता है. हालांकि किसी मौखिक आश्वासन को पक्का लाभ मानने की भूल न करें. जब तक बात निश्चित न हो जाए, तब तक अपनी वित्तीय योजना उसी अनुमान पर न बनाएं. आपके सामाजिक संपर्क आज खास भूमिका निभाएंगे. किसी परिचित की सलाह आपको सही दिशा दे सकती है, लेकिन हर सुझाव को अपनाना जरूरी नहीं. कुछ लोग अपने अनुभव के आधार पर बात करेंगे, जबकि आपकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं. इसलिए निर्णय लेते समय अपनी जरूरत और क्षमता को प्राथमिकता दें. 

रुका हुआ काम आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है. विशेष रूप से ऐसे कार्य जिनमें कई लोगों का सहयोग चाहिए, उनमें गति आ सकती है. टीम में काम करते समय श्रेय को लेकर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचें. आपका योगदान सामने आएगा, लेकिन उसे साबित करने के लिए दूसरों को पीछे दिखाने की जरूरत नहीं होगी.

परिवार या मित्रों से जुड़ी कोई खुशी आपको उत्साहित कर सकती है. किसी प्रिय व्यक्ति के साथ भविष्य की योजना पर चर्चा भी संभव है. फिर भी भावनाओं में आकर ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करने में बाद में दबाव महसूस हो. आपकी उदारता का कोई व्यक्ति जरूरत से अधिक फायदा उठा सकता है. इस दिन आपकी कोई पुरानी इच्छा फिर से सामने आ सकती है. यदि उसके लिए पहले किए गए प्रयास सफल नहीं हुए थे तो इस बार रणनीति बदलना अधिक उपयोगी रहेगा. केवल मेहनत बढ़ाने के बजाय यह देखें कि तरीका कहां कमजोर रह गया था. 

स्वास्थ्य के स्तर पर अत्यधिक व्यस्तता के कारण आराम की कमी महसूस हो सकती है. दिनभर लगातार बैठने या काम करने के बजाय बीच-बीच में शरीर को सक्रिय रखें. पानी की मात्रा कम न होने दें.

उपाय: किसी कन्या को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल भेंट करें. दिन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति की भोजन संबंधी सहायता करें.

शुभ रंग: सिल्वर
 

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