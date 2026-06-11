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Aries Horoscope 11 June 2026: अपनी ही राशि का चंद्रमा बढ़ाएगा आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता

Mesh Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आज सुबह के बाद चंद्रमा का अपनी ही राशि में गोचर आत्मविश्वास बढ़ाएगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने और व्यापारिक लाभ के मजबूत योग हैं.

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Aries Horoscope 11 June 2026: अपनी ही राशि का चंद्रमा बढ़ाएगा आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता
मेष आज का राशिफल: प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा एकादश लाभ, वाहन चलाते समय बरतें सावधानी

Aries Horoscope 11 June 2026 Mesh Rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8 बजकर 17 मिनट तक मीन राशि में रहेंगे और इसके बाद आपकी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे. इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और कार्यशैली पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. दिन के शुरुआती समय में मन कुछ भावुक रह सकता है.

करियर और व्यापार

पुराने अनुभवों और अधूरे कार्यों को लेकर विचारों की अधिकता बनी रहेगी, लेकिन चंद्रमा के मेष राशि में आते ही आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों के प्रति सक्रिय रहना होगा, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता पर विशेष ध्यान रख सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने के संकेत हैं. अचानक किसी आवश्यक कार्य पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन आय के नए स्रोत भी बनने के योग हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहितों के लिए सहयोग और समझदारी बढ़ाने वाला समय रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और अध्ययन में एकाग्रता का लाभ मिलेगा. रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए भी दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी और आवेश से बचना आवश्यक है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें.

उपाय: आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें. हनुमान जी को पुष्प और जनेऊ अर्पित कर तुलसी का भोग लगाएं और दीप प्रज्ज्वलित करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

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