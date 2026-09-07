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Aries Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: नए संपर्क से बनेगी बात, घर-परिवार पर रहेगा ध्यान

Aries Horoscope Today 07 September 2026, Mesh Rashifal:  आज दिन की शुरुआत आपके लिए विचारों को व्यवस्थित करने और अधूरे मामलों को नए नजरिए से देखने वाली रहेगी. घर में किसी वस्तु की मरम्मत, व्यवस्था बदलने या लंबे समय से टल रहे घरेलू काम को पूरा करने की इच्छा हो सकती है. परिचित के कहने पर आर्थिक जिम्मेदारी उठाने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य लें.

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Aries Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: नए संपर्क से बनेगी बात, घर-परिवार पर रहेगा ध्यान
Aries Aaj Ka Rashifal 07 September 2026 | Mesh Horoscope Today
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Aries Horoscope Today 07 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज दिन की शुरुआत आपके लिए विचारों को व्यवस्थित करने और अधूरे मामलों को नए नजरिए से देखने वाली रहेगी. दोपहर 12:38 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जो आपकी राशि से तीसरे भाव में पड़ता है. इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचकर आपके चौथे भाव को सक्रिय करेंगे. इसलिए दिन का पहला हिस्सा संवाद, प्रयास और निर्णयों से जुड़ा रहेगा, जबकि दोपहर बाद ध्यान घर, निजी सुख और मन की स्थिरता की ओर मुड़ सकता है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको अपनी बात रखने का साहस देगा. किसी पुराने संपर्क से उपयोगी सूचना मिल सकती है अथवा ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जिसके माध्यम से रुका हुआ काम आगे बढ़े.

लेखन, बातचीत, प्रचार, कागजी कार्य या छोटी दूरी से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ सकती है. हालांकि मन की चंचलता के कारण एक साथ कई काम शुरू करने की प्रवृत्ति नुकसान दे सकती है. विशेष रूप से जल्दबाजी में किसी को जवाब देने से बचें. आपकी कही हुई एक छोटी बात भी सामने वाला अपेक्षा से अधिक गंभीरता से ले सकता है. दोपहर बाद परिस्थितियां बदलेंगी. चौथे भाव का चंद्रमा घर के वातावरण और मानसिक संतुलन को अधिक महत्व देगा.

घर में किसी वस्तु की मरम्मत, व्यवस्था बदलने या लंबे समय से टल रहे घरेलू काम को पूरा करने की इच्छा हो सकती है. संपत्ति या वाहन से संबंधित विषय भी ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन भावनात्मक होकर बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं होगा. किसी घरेलू मुद्दे को लेकर मन में असंतोष हो तो उसे दबाने के बजाय शांत तरीके से स्पष्ट करना बेहतर रहेगा.

कामकाज में सुबह का समय सक्रियता बढ़ाने वाला है. जो लोग अपने काम में स्वयं पहल करते हैं, उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है. मगर अधूरी जानकारी पर किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या मौखिक आश्वासन के भरोसे आगे बढ़ने से बचें. दोपहर बाद कार्यस्थल की तुलना में निजी जिम्मेदारियां अधिक महत्वपूर्ण लग सकती हैं. धन के मामले में छोटी-छोटी खरीदारी का योग बन सकता है. घर की सुविधा पर खर्च जरूरी हो तो करें, लेकिन भावनात्मक खरीदारी से बजट बिगड़ सकता है. किसी परिचित के कहने पर आर्थिक जिम्मेदारी उठाने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य लें.


उपाय: सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें और 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें. घर के मुख्य द्वार के पास शाम को थोड़ी देर कपूर जलाएं.
शुभ रंग: हल्का हरा और क्रीम.

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