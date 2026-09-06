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Aries Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: कार्यक्षेत्र में बातचीत बनेगी ताकत, नए संपर्क होंगे लाभदायक

Aries Horoscope Today 06 September 2026, Mesh Rashifal: कार्यक्षेत्र में बातचीत आपकी ताकत बन सकती है. व्यापार में प्रचार-प्रसार और नए संपर्कों पर ध्यान देना लाभदायक हो सकता है. भाई-बहन या किसी करीबी रिश्तेदार से संबंधित कोई जिम्मेदारी आ सकती है. धन के मामले में आज बड़ा लाभ पाने की अपेक्षा अपने कौशल से आगे कमाने का रास्ता तलाशना अधिक उपयोगी होगा.

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Aries Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: कार्यक्षेत्र में बातचीत बनेगी ताकत, नए संपर्क होंगे लाभदायक
Aries Aaj Ka Rashifal 06 September 2026 | Mesh Horoscope Today
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Aries Horoscope Today 06 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे. यह स्थिति आपके साहस, प्रयास, संवाद, छोटे भाई-बहनों, कौशल और अपने दम पर काम आगे बढ़ाने की क्षमता को सक्रिय करेगी. आज परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय पहल करना अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. जिस काम को लेकर पिछले कुछ समय से मन में हिचक थी, उसे शुरू करने का आत्मविश्वास मिल सकता है.

कार्यक्षेत्र में बातचीत आपकी ताकत बन सकती है. किसी अधिकारी, ग्राहक या सहकर्मी के सामने अपनी योजना रखने का अवसर मिले तो बात को सीधे मुद्दे पर रखें. बहुत अधिक सफाई देने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि उत्साह में किसी को ऐसी प्रतिबद्धता न दें जिसे बाद में पूरा करना मुश्किल हो. लिखित काम भेजने से पहले तारीख, आंकड़े और जरूरी जानकारी जांच लेना आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेगा. व्यापार में प्रचार-प्रसार और नए संपर्कों पर ध्यान देना लाभदायक हो सकता है. पुराने ग्राहक को दोबारा संपर्क करना भी परिणाम दे सकता है. डिजिटल माध्यम से काम करने वालों को किसी पोस्ट, संदेश या प्रस्ताव पर अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है. फिर भी हर प्रतिक्रिया को पक्का व्यापार समझ लेना ठीक नहीं होगा. बातचीत और वास्तविक भुगतान के बीच अंतर बनाए रखें.

भाई-बहन या किसी करीबी रिश्तेदार से संबंधित कोई जिम्मेदारी आ सकती है. आप मदद करना चाहेंगे, लेकिन सामने वाले के निर्णय में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप न करें. आपकी सलाह तभी प्रभावी होगी जब उसे आदेश की तरह प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. छोटी दूरी की यात्रा या अचानक किसी स्थान पर जाना पड़ सकता है. वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें. रास्ते में फोन पर व्यस्त रहने से बचें. यात्रा का उद्देश्य काम हो तो पहले से जरूरी दस्तावेज और सामान तैयार रखना बेहतर रहेगा.

धन के मामले में आज बड़ा लाभ पाने की अपेक्षा अपने कौशल से आगे कमाने का रास्ता तलाशना अधिक उपयोगी होगा. किसी प्रशिक्षण, उपकरण या काम से संबंधित छोटी खरीदारी लाभकारी हो सकती है, लेकिन केवल उत्साह में महंगा सामान लेने से बचें. आपका मन कई योजनाओं की ओर एक साथ जा सकता है. यही आज की कमजोरी भी बन सकती है. एक साथ पांच काम शुरू करने के बजाय दो काम पूरे करना ज्यादा अच्छा रहेगा. शाम को थोड़ी शांति लेकर अगले सप्ताह की प्राथमिकताएं तय करें.


उपाय: सुबह घर की पूर्व दिशा में साफ पानी का छिड़काव करें. शाम को 11 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ या श्रवण करें.
शुभ रंग: गेरुआ.
 

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