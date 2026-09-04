Aries Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: आर्थिक फैसलों में सावधानी, सेहत के लिए खान-पान पर दें ध्यान

Aries Horoscope Today 04 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. यह स्थिति मुख्य रूप से वाणी, धन, बचत, पारिवारिक संसाधनों और दैनिक जरूरतों से जुड़े मामलों को सामने लाएगी. आपके लिए दिन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह रहेगा कि जो बात मन में आए, उसे तुरंत बोलने से पहले एक बार सोच लें. आपकी बात प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन कठोर शब्द किसी पुराने संबंध में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकते हैं. इसलिए तर्क सही होने के बावजूद भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

आर्थिक मामलों में दिन आपको अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का अवसर देगा. किसी वस्तु की खरीद केवल पसंद आने के कारण न करें. खासतौर पर घर-परिवार की जरूरतों से जुड़ी बड़ी खरीदारी में बजट से बाहर जाने से बचना बेहतर रहेगा. यदि किसी भुगतान, उधारी या पुराने लेन-देन का मामला चल रहा है तो मौखिक आश्वासन के बजाय लिखित हिसाब रखना आपके लिए अधिक सुरक्षित रहेगा. अचानक मिलने वाले लाभ की उम्मीद में जोखिम लेने से बचें. कार्यक्षेत्र में आपकी उपयोगिता बढ़ सकती है, लेकिन परिणाम पाने के लिए जल्दबाजी छोड़कर क्रमबद्ध तरीके से काम करना होगा. किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति के सामने अपनी बात रखते समय आत्मविश्वास रखें, मगर बहस की स्थिति न बनने दें.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ग्राहकों की पसंद समझने और पुराने संपर्कों को दोबारा सक्रिय करने का दिन है. किसी नए सौदे की शर्तें अच्छी तरह पढ़े बिना हामी भरना नुकसानदायक हो सकता है. आपके चौथे भाव से जुड़े सुख-सुविधा और घरेलू मामलों में भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी. घर की कोई छोटी जरूरत अचानक सामने आ सकती है, जिससे खर्च बढ़ेगा. परिवार में किसी सदस्य की बात को नजर अंदाज करने के बजाय उसकी वास्तविक आवश्यकता समझने का प्रयास करें. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से स्थिति अनावश्यक रूप से लंबी हो सकती है.

मानसिक रूप से आप किसी आर्थिक या भविष्य से जुड़े विषय को लेकर अधिक सोच सकते हैं. लगातार एक ही बात पर विचार करने के बजाय काम को छोटे हिस्सों में बांटें. खान-पान में विशेष सावधानी रखें. बहुत तला-भुना या अनियमित भोजन आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है.

उपाय: घर के मुख्य द्वार के पास शाम को एक छोटा घी का दीपक जलाएं. दिन में कम से कम 11 बार ॐ श्री गणेशाय नमः का जाप करें.

शुभ रंग: हल्का नारंगी.

