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Aquarius Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, वाणी में रखें संयम

Aquarius Horoscope Today 31 August 2026,Kumbh Rashifal: आज धन की व्यवस्था के साथ-साथ आपकी वाणी और पारिवारिक जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी. किसी आर्थिक विषय पर स्पष्ट निर्णय लेना पड़ सकता है. नौकरी में वित्त, बजट या संसाधनों से संबंधित कोई जिम्मेदारी मिल सकती है. बहुत अधिक मीठा, तला भोजन या लंबे अंतराल के बाद भारी खाना शरीर को असहज कर सकता है.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, वाणी में रखें संयम
Aquarius Aaj Ka Rashifal 31 August 2026 |Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 31 August 2026,Kumbh Rashi ka Rashifal: आज कुंभ राशि से चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करेंगे. आज धन की व्यवस्था के साथ-साथ आपकी वाणी और पारिवारिक जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी. किसी आर्थिक विषय पर स्पष्ट निर्णय लेना पड़ सकता है. पिछले कुछ समय से चल रही वित्तीय उलझन को व्यवस्थित करने की दिशा मिल सकती है, लेकिन इसके लिए भावनाओं के बजाय आंकड़ों पर भरोसा करना जरूरी होगा.

आय के स्रोत को लेकर संतोष हो सकता है, फिर भी भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बचत बढ़ाना समझदारी होगी. अचानक कोई घरेलू खर्च सामने आ सकता है. किसी महंगी वस्तु को खरीदने की इच्छा हो तो पहले यह देखें कि उसकी जरूरत अभी है या कुछ समय प्रतीक्षा की जा सकती है. दिखावे या दूसरों की बराबरी के लिए खर्च करना बजट पर दबाव डाल सकता है. व्यवसाय में ग्राहक से हुई बातचीत आर्थिक परिणाम दे सकती है. कीमत तय करते समय अपनी मेहनत और लागत को कम करके न आंकें. किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है, लेकिन पुराने अनुभव को ध्यान में रखकर ही नया सौदा करें. उधार पर काम देने की स्थिति बने तो भुगतान की तारीख लिखित रूप में तय करना बेहतर रहेगा.

नौकरी में वित्त, खरीद, वेतन, बजट या संसाधनों से संबंधित कोई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी गणना और व्यवहारिक दृष्टिकोण उपयोगी रहेगा. हालांकि जल्दबाजी में आंकड़ा भेजने या दस्तावेज तैयार करने से गलती हो सकती है. अंतिम जानकारी साझा करने से पहले दोबारा जांच करना आवश्यक रहेगा. परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा, लेकिन कठोर भाषा रिश्तों में तनाव ला सकती है. किसी सदस्य के खर्च या फैसले पर टिप्पणी करते समय अपनी सीमा पहचानें. यदि परिवार में धन का कोई साझा विषय है तो उसे खुले रूप से चर्चा करके सुलझाना बेहतर होगा. छिपाकर रखी गई नाराजगी अचानक विवाद का रूप ले सकती है.

आज खानपान का भी ध्यान रखें. बहुत अधिक मीठा, तला भोजन या लंबे अंतराल के बाद भारी खाना शरीर को असहज कर सकता है. भोजन का समय व्यवस्थित रखें. तनाव में बार-बार कुछ खाते रहने की आदत पर नियंत्रण करना उपयोगी होगा. आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा. सलाह, प्रस्तुति, बातचीत या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क में इसका लाभ मिल सकता है. लेकिन सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश में जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें. कम शब्दों में सही बात कहना आज अधिक प्रभावशाली रहेगा. लंबी अवधि की वित्तीय योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है. आय का एक हिस्सा बचत, एक हिस्सा आवश्यक खर्च और एक हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए निर्धारित करने से आर्थिक दबाव कम होगा. पुराने कर्ज या भुगतान को व्यवस्थित करने की दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है.


उपायः घर की रसोई में भोजन का थोड़ा हिस्सा अलग निकालकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या पशु को दें. शाम को शांत होकर 21 बार ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः  का जाप करें.
शुभ रंगः  नीला.
 

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