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Aquarius Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: काम में बढ़ेगा प्रभाव, व्यक्तिगत संबंधों होंगे बेहतर

Aquarius Horoscope Today 09 September 2026, Kumbh Rashifal: दिन की शुरुआत लंबित कामों को निपटाने, प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने और ऐसी समस्याओं पर ध्यान देने में बीतेगी जिन्हें लंबे समय से टाला जा रहा था. व्यक्तिगत संबंधों में दोपहर बाद संवाद बेहतर हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आज आपकी क्षमता तब अधिक दिखाई देगी जब आप व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: काम में बढ़ेगा प्रभाव, व्यक्तिगत संबंधों होंगे बेहतर
Aquarius Aaj Ka Rashifal 09 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 09 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. इसलिए दिन की शुरुआत लंबित कामों को निपटाने, प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने और ऐसी समस्याओं पर ध्यान देने में बीतेगी जिन्हें लंबे समय से टाला जा रहा था. विरोधी पक्ष की गतिविधियों को लेकर अधिक चिंता करने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा. कोई पुराना विवाद व्यावहारिक तरीके से सुलझाने का अवसर मिल सकता है.

कार्यक्षेत्र में आज आपकी क्षमता तब अधिक दिखाई देगी जब आप व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे. किसी सहकर्मी की कमी पूरी करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. इसे अतिरिक्त बोझ मानकर नाराज होने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करें. नौकरी बदलने या अचानक कोई बड़ा निर्णय लेने का विचार आए तो केवल वर्तमान असंतोष के आधार पर फैसला न करें. पहले दूसरे विकल्प की स्थिरता जांचें. व्यापार में प्रतियोगिता बढ़ी हुई महसूस हो सकती है. ग्राहक को बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा छूट देने से लाभ का गणित बिगड़ सकता है. उधारी की वसूली के लिए आज प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन बातचीत में कठोरता के बजाय स्पष्ट शर्तें रखें. किसी कर्मचारी से जुड़ा मुद्दा हो तो भावनाओं में निर्णय लेने के बजाय तथ्य देखें.

स्वास्थ्य के मामले में दिन की शुरुआत सावधानी मांगती है. पेट, गैस, थकान या तनाव से जुड़ी छोटी परेशानी दिनचर्या प्रभावित कर सकती है. लंबे समय तक खाली पेट रहने और बहुत अधिक चाय-कॉफी लेने से बचें. काम के बीच कुछ मिनट चलना शरीर के लिए उपयोगी रहेगा. दोपहर 3:15 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे. इसके बाद लोगों के साथ बातचीत और सहयोग अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा. व्यापारिक साझेदारी, ग्राहक संबंध या किसी महत्वपूर्ण मुलाकात से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. आपकी बात प्रभावशाली रहेगी, लेकिन सामने वाले की शर्तों को समझे बिना सहमति देना ठीक नहीं होगा.

व्यक्तिगत संबंधों में दोपहर बाद संवाद बेहतर हो सकता है. यदि कोई बात मन में है तो संकेतों में बोलने के बजाय सीधे और शांत तरीके से कहें. हालांकि अपनी बात मनवाने की कोशिश में बातचीत को बहस में बदलने से बचना जरूरी है. किसी करीबी की प्रतिक्रिया आपकी अपेक्षा के अनुरूप न हो तो उसे तुरंत नकारात्मक अर्थ न दें. शाम को सामाजिक संपर्क बढ़ सकते हैं. किसी नए व्यक्ति से परिचय भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन पहली मुलाकात में निजी या आर्थिक जानकारी साझा करने से बचें.


उपाय: सुबह हनुमानजी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर ॐ हनुमते नमः का 109 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग दाल दान करें.
शुभ रंग: फिरोजी और धूसर.

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