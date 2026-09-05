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Aquarius Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: रचनात्मक कार्यों में बढ़ सकती है रुचि, बड़े निवेश से बचना बेहतर

Aquarius Horoscope Today 05 September 2026, Kumbh Rashifal: कामकाज में निजी चिंताओं का असर पड़ सकता है. ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो तो घर की बातों को कुछ समय के लिए अलग रखें. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. धन के मामले में दोपहर बाद मनोरंजन, शौक या पसंद की वस्तु पर खर्च करने का मन बनेगा.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: रचनात्मक कार्यों में बढ़ सकती है रुचि, बड़े निवेश से बचना बेहतर
Aquarius Aaj Ka Rashifal 05 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 05 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह सवा दस बजे तक आपकी राशि से चौथे भाव में और उसके बाद पांचवें भाव में गोचर करेंगे. इसलिए सुबह घर, संपत्ति, वाहन और मन की स्थिरता से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रहेंगे, जबकि दोपहर बाद शिक्षा, रचनात्मकता, संतान और अपनी प्रतिभा को दिशा देने वाले मामलों पर ध्यान बढ़ेगा. दिन के दोनों हिस्सों की प्रकृति अलग रहेगी, इसलिए एक ही तरीके से पूरे दिन को चलाने की कोशिश न करें. सुबह घर में किसी मरम्मत या व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत महसूस हो सकती है. यदि कोई घरेलू काम लंबे समय से लंबित है तो उसे पूरा करने का अवसर मिलेगा. मकान, जमीन या वाहन से जुड़ी बातचीत चल रही हो तो कागजों को ध्यान से पढ़ें. किसी परिचित के कहने पर बिना जांच अग्रिम भुगतान करना उचित नहीं रहेगा.

कामकाज में निजी चिंताओं का असर पड़ सकता है. ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो तो घर की बातों को कुछ समय के लिए अलग रखें. वरिष्ठ से असहमति होने पर आवाज ऊंची करने के बजाय अपनी बात तथ्यों के साथ रखें. काम के बीच भावनात्मक प्रतिक्रिया आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है. व्यापार में दुकान, कार्यालय या कार्यस्थल के स्वरूप को बदलने का विचार आ सकता है. सजावट पर खर्च करने से पहले देखें कि उससे ग्राहक या काम की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार होगा या नहीं. सुबह बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

दोपहर बाद चंद्रमा पांचवें भाव में पहुंचेंगे. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. किसी नए प्रोजेक्ट का विचार मन में आए तो उसे तुरंत लागू करने के बजाय उसकी लागत और समय की गणना करें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नया तरीका अपनाने से फायदा होगा. कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटना बेहतर रहेगा. संतान से जुड़ी कोई अपेक्षा पूरी न होने पर कठोर रवैया अपनाने से बचें. बच्चे की तुलना किसी दूसरे से करना मनोबल कम कर सकता है. उसकी रुचि समझकर दिशा देना ज्यादा प्रभावी रहेगा.

धन के मामले में दोपहर बाद मनोरंजन, शौक या पसंद की वस्तु पर खर्च करने का मन बनेगा. खरीदारी से पहले बजट देखें. जोखिम वाले निवेश या जल्दी लाभ देने वाले प्रस्तावों से फिलहाल दूरी रखना सुरक्षित होगा. मानसिक स्थिति में दोपहर के बाद हल्कापन आ सकता है. संगीत, लेखन या कोई रचनात्मक गतिविधि मन को संतुलित करेगी. स्वास्थ्य में आराम की अनदेखी न करें और लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से बचें.


उपायः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे… महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें. पूजा-पाठ: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर शांत मन से प्रार्थना करें.
शुभ रंग: आसमानी नीला.
 

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