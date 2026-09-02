Aquarius Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: साहस और प्रयास से मिलेगा लाभ, नए संपर्कों से खुलेंगे अवसर

Aquarius Horoscope Today 02 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेंगे. यह स्थिति प्रयास, साहस, संचार, लेखन, छोटे भाई-बहन और अपने कौशल को व्यवहार में उतारने की ऊर्जा देती है. आज किसी काम के लिए दूसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं पहल करना ज्यादा प्रभावी रहेगा. जिस योजना को लेकर कई दिनों से सोच-विचार चल रहा है, उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. व्यापार में प्रचार-प्रसार, ग्राहकों से बातचीत और नए संपर्क बनाने से फायदा हो सकता है. यदि आपका काम बिक्री, मीडिया, लेखन, शिक्षण या संचार से जुड़ा है तो अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलेगा. फिर भी किसी नए ग्राहक के भरोसे बड़ी मात्रा में माल तैयार न करें. पहले उसकी भुगतान क्षमता और आवश्यकता की पुष्टि करना उचित रहेगा.

नौकरी में आपके कौशल की परीक्षा हो सकती है. किसी रिपोर्ट, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत की जिम्मेदारी मिल सकती है. अपने विचार स्पष्ट रखें और जरूरी तथ्यों को साथ रखें. किसी सहकर्मी की बात पसंद न आए तो तत्काल जवाब देने से बचें. आज आपकी वाणी से बनी छोटी गलतफहमी को सुलझाने में बाद में अतिरिक्त समय लग सकता है. छोटे भाई-बहन या करीबी परिचित से किसी विषय पर चर्चा हो सकती है. पुराना मतभेद हो तो उसे फिर से कुरेदने के बजाय वर्तमान स्थिति पर बात करें. आपकी सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए दबाव न डालें.

आर्थिक रूप से अतिरिक्त कमाई का कोई छोटा अवसर दिखाई दे सकता है. कौशल के आधार पर किया गया अतिरिक्त काम आगे लाभ दे सकता है. हालांकि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अनजान ऑनलाइन योजना या संदिग्ध प्रस्ताव में शामिल न हों. लेन-देन में प्रमाण रखना जरूरी होगा. छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है. समय कम हो तो यात्रा की जल्दबाजी न करें. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें. दिनभर लगातार फोन या कंप्यूटर पर काम करने से मानसिक थकान बढ़ सकती है, इसलिए बीच-बीच में स्क्रीन से दूरी बनाएं. तृतीय भाव का चंद्रमा साहस बढ़ाएगा, मगर हर बात पर प्रतिक्रिया देना साहस नहीं है.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा के साथ लाल फूल अर्पित करें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को हरे फल जैसे अमरूद या मौसमी फल दान करें.

शुभ रंग: हरा.

