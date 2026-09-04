Aaj ka Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के जातकों का दिन? पढ़ें अपना दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 September 2026: आज देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है. साथ ही आज चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाला है. किसी राशि को धन और करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, तो कुछ लोगों को खर्च, रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें दैनिक राशिफल...

1. मेष राशि

आपके लिए दिन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह रहेगा कि जो बात मन में आए, उसे तुरंत बोलने से पहले एक बार सोच लें. आर्थिक मामलों में दिन आपको अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का अवसर देगा. खासतौर पर घर-परिवार की जरूरतों से जुड़ी बड़ी खरीदारी में बजट से बाहर जाने से बचना बेहतर रहेगा. अचानक मिलने वाले लाभ की उम्मीद में जोखिम लेने से बचें. कार्यक्षेत्र में आपकी उपयोगिता बढ़ सकती है, लेकिन परिणाम पाने के लिए जल्दबाजी छोड़कर क्रमबद्ध तरीके से काम करना होगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ग्राहकों की पसंद समझने और पुराने संपर्कों को दोबारा सक्रिय करने का दिन है. घर की कोई छोटी जरूरत अचानक सामने आ सकती है, जिससे खर्च बढ़ेगा. परिवार में किसी सदस्य की बात को नजरअंदाज करने के बजाय उसकी वास्तविक आवश्यकता समझने का प्रयास करें. मानसिक रूप से आप किसी आर्थिक या भविष्य से जुड़े विषय को लेकर अधिक सोच सकते हैं.

2. वृषभ राशि

बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया दिन के परिणामों को प्रभावित करेगी. आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रह सकता है, लेकिन इसी के साथ अपनी बात को अंतिम मान लेने की प्रवृत्ति से बचना होगा. किसी व्यक्ति की सलाह पसंद न आए तो उसे तुरंत खारिज करने के बजाय उसके उपयोगी हिस्से पर विचार करें. कामकाज के स्तर पर नई दिशा तलाशने का विचार मजबूत हो सकता है. नौकरी करने वालों को अपनी कार्यशैली में छोटा बदलाव भी बड़ा लाभ दे सकता है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों से सीधे संवाद करना लाभकारी रहेगा. कपड़े, व्यक्तित्व, घर की सजावट या किसी उपयोगी वस्तु पर खर्च करने का मन हो सकता है. सुंदरता और सुविधा पर खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन एक साथ कई गैरजरूरी खरीदारी करने से बजट बिगड़ सकता है. आर्थिक मामलों में आकर्षण से ज्यादा उपयोगिता को महत्व दें. छोटे भाई-बहन, संपर्कों और आसपास के लोगों से जुड़ा कोई विषय भी सामने आ सकता है. छोटी दूरी की आवाजाही हो तो समय का प्रबंधन पहले से कर लें.

3. मिथुन राशि

दिन की शुरुआत में किसी काम को लेकर मन में असमंजस रह सकता है. खर्चों पर विशेष निगरानी रखनी होगी. छोटी-छोटी आवश्यकताओं के नाम पर पैसा निकलता जा सकता है और दिन समाप्त होने तक कुल खर्च अपेक्षा से अधिक हो सकता है. ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन या ऐसी वस्तुओं पर रकम लगाने से बचें जिनकी तत्काल जरूरत नहीं है. कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं. नौकरी में किसी सहकर्मी की बात को लेकर मन में संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन बिना तथ्य के प्रतिक्रिया देना स्थिति को उलझा सकता है. व्यापारियों को माल, भुगतान और कागजी रिकॉर्ड की दोबारा जांच करनी चाहिए. लेखन, शोध, हिसाब-किताब, योजना बनाने या पुराने रिकॉर्ड व्यवस्थित करने में एकाग्रता लग सकती है. व्यक्तिगत जीवन में हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद और आराम की अनदेखी न करें. देर रात तक जागना या लगातार मोबाइल देखने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है.

4. कर्क राशि

दिन में कोई ऐसा संपर्क सामने आ सकता है जिससे आगे चलकर उपयोगी अवसर मिलें. आर्थिक दृष्टि से समय संभावनाएं लेकर आ सकता है. रुका हुआ भुगतान मिलने की चर्चा आगे बढ़ सकती है या किसी पुराने संपर्क से काम का अवसर मिल सकता है. व्यापार में नेटवर्किंग विशेष महत्व रखेगी. पुराने ग्राहक या परिचित व्यक्ति के माध्यम से नया काम मिल सकता है. निवेश या बड़ी खरीद से पहले दस्तावेज और आंकड़े अच्छी तरह देखना जरूरी रहेगा. नौकरी करने वालों के लिए अपनी उपलब्धियों को सही तरीके से सामने रखने का अवसर मिल सकता है. मित्रों और परिचितों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है, लेकिन हर सामाजिक चर्चा में अपनी निजी योजनाएं साझा करने से बचें. मन में कोई पुरानी इच्छा फिर से जोर पकड़ सकती है. दिन आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन-सी इच्छा वास्तव में आपकी जरूरत है और कौन-सी केवल क्षणिक आकर्षण. लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों को बीच-बीच में चलना चाहिए. खान-पान में भारी भोजन कम रखें, विशेषकर देर शाम.

5. सिंह राशि

आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन परिणाम पाने के लिए अधिकार जताने से ज्यादा काम की गुणवत्ता पर भरोसा करना होगा. नौकरी में कोई वरिष्ठ आपकी कार्यशैली को बारीकी से देख सकता है. छोटी गलती भी अपेक्षा से ज्यादा चर्चा में आ सकती है, इसलिए अधूरे काम को जल्दबाजी में जमा करने के बजाय अंतिम जांच जरूर करें. अपनी बात मनवाने के लिए कठोर भाषा इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है. आपकी सामाजिक छवि को लेकर भी सजग रहना होगा. कोई व्यक्ति आपके व्यवहार की गलत व्याख्या कर सकता है. सार्वजनिक मंच, सोशल मीडिया या व्यावसायिक बातचीत में अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाने से बचें. परिवार को समय देने में कमी महसूस हो तो अपराधबोध करने के बजाय पहले से समय निर्धारित करें. धन के मामले में स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन करियर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है.

6. कन्या राशि

किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जिसके अनुभव से आपको नई सोच मिले. कामकाज में आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत होगी. नौकरी में प्रशिक्षण, नई जिम्मेदारी या किसी विशेषज्ञ से सीखने का अवसर मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को दूर के बाजार या नए क्षेत्र से जुड़ी संभावना दिखाई दे सकती है. नियम, भुगतान प्रक्रिया और समयसीमा की पुष्टि किए बिना आगे बढ़ना उचित नहीं होगा. आज वरिष्ठों या अनुभवी लोगों से मिलने का लाभ मिल सकता है. किसी की बात को अंतिम निर्णय बनाने के बजाय उसका व्यावहारिक पक्ष जांचें. लंबी दूरी की यात्रा का विचार बन सकता है. जल्दबाजी में बनाया गया कार्यक्रम तनाव पैदा कर सकता है. परिवार में किसी बुजुर्ग या मार्गदर्शक की बात महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. धन के मामले में शिक्षा, यात्रा या किसी ज्ञानवर्धक गतिविधि पर खर्च हो सकता है. ऐसा खर्च बेकार नहीं होगा, फिर भी बजट की सीमा पार न करें.

7. तुला राशि

आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा. विशेष रूप से आर्थिक मामलों में अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें. कार्यक्षेत्र में कोई पुराना मामला दोबारा सामने आ सकता है. जिस काम को आप समाप्त मान चुके थे. इससे शुरुआत में परेशानी महसूस होगी, लेकिन इसे अपनी कार्यक्षमता सुधारने का अवसर समझना बेहतर रहेगा. नौकरी में किसी सहकर्मी की निजी बात को आगे बढ़ाने से बचें. व्यापार में साझेदारी और भुगतान से जुड़े विषयों पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी. निवेश करने का विचार हो तो आज बड़े जोखिम से दूरी बनाए रखना अधिक समझदारी होगी. परिवार में किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर मन में सवाल उठ सकता है. किसी पुराने विवाद को फिर से खोलने के बजाय वर्तमान समस्या पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. धन के मामले में अचानक खर्च सामने आ सकता है. घर की मरम्मत, उपकरण या किसी साझा जिम्मेदारी पर राशि लग सकती है. मानसिक रूप से आप सामान्य दिनों की तुलना में अधिक संवेदनशील रह सकते हैं.

8. वृश्चिक राशि

आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप सामने वाले की बात कितनी ध्यान से सुनते हैं. व्यापारियों के लिए ग्राहक संपर्क महत्वपूर्ण रहेगा. नौकरी में टीमवर्क की परीक्षा हो सकती है. किसी दूसरे विभाग या सहकर्मी के काम का असर आपके परिणाम पर पड़ सकता है. काम की प्रगति का रिकॉर्ड रखना और समय पर जानकारी देना आपके पक्ष को मजबूत करेगा. दांपत्य या निजी संबंधों में आज सामने वाले की अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से समझना जरूरी होगा. धन के मामले में साझेदारी से जुड़े भुगतान पर ध्यान दें. दूसरों की आर्थिक समस्या अपने ऊपर लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. किसी कार्यक्रम या बैठक में जाना पड़े तो अपनी बात रखने के साथ दूसरों के विचारों को भी महत्व दें. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव का असर शरीर पर दिखाई दे सकता है. लंबे समय तक लगातार काम करने के बजाय छोटे अंतराल में विश्राम करें. बहुत देर तक खाली पेट रहने से बचें.

9. धनु राशि

आज परिस्थितियां आपको व्यावहारिक बनने के लिए प्रेरित करेंगी. कार्यक्षेत्र में काम की मात्रा बढ़ सकती है. नौकरी में कोई व्यक्ति आपके काम में कमी निकाल सकता है. प्रतियोगिता की स्थिति में धैर्य आपका पक्ष मजबूत करेगा. व्यापारियों को कर्मचारियों या रोजमर्रा के संचालन से जुड़े विषयों पर ध्यान देना होगा. भुगतान और स्टॉक का मिलान कर लें. स्वास्थ्य के मामले में नियमितता सबसे महत्वपूर्ण रहेगी. भोजन का समय बिगड़ने या लंबे समय तक बैठे रहने से असहजता हो सकती है. पेट से जुड़ी छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें. परिवार में किसी सदस्य की व्यस्तता के कारण अपेक्षा के अनुरूप सहयोग न मिले तो नाराजगी न पालें. कर्ज या पुराने भुगतान से जुड़े मामले में राहत का रास्ता निकल सकता है. आज विरोध करने वाले लोग भी आपकी कमजोरियां सामने लाकर अप्रत्यक्ष रूप से सुधार का अवसर दे सकते हैं.

10. मकर राशि

मन किसी नए विचार की ओर आकर्षित होगा. नौकरी में आपकी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता काम आ सकती है. व्यापार में नई योजना या उत्पाद से संबंधित विचार आ सकता है. बाजार की प्रतिक्रिया जाने बिना बड़ा निवेश करने की जल्दबाजी न करें. सट्टे या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा. केवल लंबे समय तक किताब के सामने बैठने से बेहतर है कि छोटे लक्ष्य बनाकर तैयारी करें. संतान से जुड़े विषय में अपेक्षाएं और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर दिखाई दे सकता है. धन के मामले में मनोरंजन, शौक या पसंद की वस्तु पर खर्च करने का मन बनेगा. खरीदारी से पहले यह देखें कि वस्तु वास्तव में उपयोगी है या केवल तत्काल आकर्षण पैदा कर रही है. प्रेम संबंधों में भावनाएं प्रबल रह सकती हैं.

11. कुंभ राशि

बाहर की उपलब्धियों से अधिक जरूरी यह रहेगा कि आप अपने आसपास का वातावरण व्यवस्थित रखें. मन में एक साथ कई बातें चल सकती हैं, जिससे किसी निर्णय पर पहुंचने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा. केवल किसी परिचित के भरोसे कागजी प्रक्रिया पूरी करना ठीक नहीं होगा. नौकरी में आपका ध्यान बार-बार निजी मामलों की ओर जा सकता है. किसी वरिष्ठ से बातचीत करनी हो तो भावनात्मक भाषा के बजाय तथ्य और समाधान के साथ अपनी बात रखें. व्यापारियों के लिए कार्यस्थल या दुकान के वातावरण में बदलाव का विचार आ सकता है. किसी पुराने ग्राहक से जुड़ा भुगतान प्राप्त होने में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए नकदी प्रवाह का हिसाब पहले से रखें. परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार से आपका मन खिन्न हो सकता है. आपकी बात सही होने पर भी सही समय का चुनाव महत्वपूर्ण रहेगा. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. जल्दबाजी में रास्ता बदलना या यातायात नियमों की अनदेखी नुकसान दे सकती है.

12. मीन राशि

आज काम अपने आप बनने की अपेक्षा करने के बजाय पहल करने पर परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहेगी. अपनी बात बहुत लंबी करने के बजाय मुख्य बिंदु स्पष्ट रखें. किसी सहकर्मी से मतभेद हो तो संदेशों के माध्यम से बहस करने के बजाय सीधे बातचीत करना बेहतर रहेगा. व्यापारियों के लिए प्रचार-प्रसार और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने का अच्छा समय है. छोटे भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार से जुड़ा कोई काम आपकी जिम्मेदारी बन सकता है. किसी रिश्तेदार के साथ पैसों का लेन-देन हो तो भावनात्मक भरोसे के साथ स्पष्ट हिसाब भी रखें. छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है. अचानक बने कार्यक्रम में जल्दबाजी करने से कोई आवश्यक वस्तु छूट सकती है. आर्थिक रूप से दिन मेहनत के माध्यम से लाभ बढ़ाने की दिशा दिखाएगा. किसी एक स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय अतिरिक्त कौशल से कमाई की संभावना तलाश सकते हैं. किसी पुराने डर का सामना करने का अवसर भी मिल सकता है. स्वास्थ्य में हाथ, कंधे या गर्दन पर अधिक दबाव से बचें, विशेषकर यदि लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करते हैं. थोड़ी-थोड़ी देर में शरीर को आराम देना उपयोगी रहेगा.