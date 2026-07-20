Aaj Ka Rashifal 20 July 2026: आज सोमवार को कई राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन तक आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 20 जुलाई और दिन सोमवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 4:03 बजे तक है. इसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी. इस दिन भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा करना अत्यंत शुभ होगा. इसके साथ ही सोमवार का दिन कई राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आएगा. किसी को करियर के लिए शुभ समाचार मिलेगा, तो किसी को धन का लाभ हो सकता है. चलिए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है.

मेष राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर मेष राशि के लिए कार्यों में निरंतरता, अनुशासन और व्यावहारिक सोच को मजबूत करने वाला रहेगा. आज आप किसी भी काम को अधूरा छोड़ने के पक्ष में नहीं होंगे. अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने की कोशिश आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है. जिन योजनाओं पर पिछले कुछ दिनों से विचार चल रहा था, उन्हें अमल में लाने का अवसर प्राप्त होगा. धैर्य और सूझबूझ के साथ उठाया गया प्रत्येक कदम भविष्य में लाभ देने वाला साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर वृषभ राशि के लिए आत्मविश्वास, रचनात्मकता और पारिवारिक प्रसन्नता को बढ़ाने वाला रहेगा. आज आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा और कई कार्य अपेक्षा से अधिक आसानी से पूरे हो सकते हैं. आपके विचारों में स्पष्टता रहेगी, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा होगी. यदि आप नए लक्ष्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपका साथ देती दिखाई देंगी. कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता की सराहना हो सकती है. किसी महत्वपूर्ण बैठक या चर्चा में आपकी राय को महत्व मिलेगा.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए घरेलू मामलों, मानसिक स्पष्टता और योजनाबद्ध कार्यशैली को प्रोत्साहित करने वाला रहेगा. आज आपका ध्यान उन जिम्मेदारियों पर अधिक रहेगा, जिन्हें समय पर पूरा करना आवश्यक है. किसी पुराने अधूरे काम को समाप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन हल्का महसूस होगा. दिनभर परिस्थितियां आपको धैर्य और संतुलन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी. जल्दबाजी के बजाय सूझबूझ से लिए गए निर्णय अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली लोगों को प्रभावित करेगी.

कर्क राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर कर्क राशि के लिए संवाद, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं को मजबूत करने वाला रहेगा. आज आपके विचारों में स्पष्टता दिखाई देगी और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता बनी रहेगी. किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी उपस्थिति निर्णायक साबित हो सकती है. लंबे समय से लंबित बातचीत या समझौता आज आगे बढ़ने के संकेत दे सकता है. नए लोगों से मिलने का अवसर भी भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

सिंह राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर सिंह राशि के लिए धन प्रबंधन, आत्मविश्वास और व्यावहारिक सोच को मजबूत करने वाला रहेगा. आज आप अपने प्रयासों का सही मूल्यांकन करने में सफल रहेंगे. पिछले कुछ समय से जिन विषयों पर असमंजस बना हुआ था, उनमें स्पष्टता आने लगेगी. आपकी निर्णय क्षमता पहले से अधिक प्रभावी रहेगी, जिससे कई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं. दूसरों की बात सुनने के साथ-साथ अपनी समझ पर भरोसा रखना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को किसी नई जिम्मेदारी या अतिरिक्त अधिकार मिलने की संभावना है.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास, सूझबूझ और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी. आज आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहेंगे और हर जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाने का प्रयास करेंगे. आपकी योजना बनाने की क्षमता कई कठिन कार्यों को भी सरल बना सकती है. लंबे समय से रुके हुए किसी प्रयास को नई गति मिलने के संकेत हैं. अपने अनुभव और व्यवहारिक सोच के कारण आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता खुलकर सामने आएगी.

तुला राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर तुला राशि के लिए आत्मचिंतन, योजनाओं को अंतिम रूप देने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. आज आप हर परिस्थिति को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कई उलझनों का समाधान स्वयं ही सामने आ सकता है. किसी पुराने अनुभव से मिली सीख वर्तमान निर्णयों में उपयोगी साबित होगी. आज दिखावे की बजाय सार्थक कार्यों पर ध्यान देना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा. किसी महत्वपूर्ण विषय पर शांत मन से विचार करने पर भविष्य की दिशा स्पष्ट होती दिखाई देगी.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर वृश्चिक राशि के लिए नए संपर्क, दीर्घकालिक योजनाएं और सामूहिक प्रयासों में सफलता का संकेत दे रहा है. आज आप अपने भविष्य को लेकर अधिक स्पष्ट सोच रखेंगे और बड़े लक्ष्य तय करने का साहस दिखाएंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपकी सोच को नई दिशा दे सकता है. सामाजिक दायरा बढ़ने से ऐसे अवसर मिल सकते हैं, जो आने वाले समय में लाभदायक सिद्ध होंगे. अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखना आज की सबसे बड़ी ताकत रहेगा.

धनु राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर धनु राशि के लिए कार्यक्षमता, जिम्मेदारियों, व्यवहारिक निर्णयों को मजबूत करने वाला रहेगा. आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीर दिखाई देंगे और हर काम को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे. किसी लंबे समय से रुके हुए कार्य में प्रगति देखने को मिल सकती है. परिस्थितियां आपको यह सिखाएंगी कि सफलता केवल योजना से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है. आज का दिन आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा.

मकर राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर मकर राशि के लिए सीख, विस्तार और योजनाओं को नई दिशा देने वाला रहेगा. आज आपका ध्यान भविष्य की सुरक्षा और स्थिरता पर अधिक रहेगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर स्पष्टता आने की संभावना है. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति दिखाई दे सकती है. आज आप अपने अनुभव और व्यवहारिक सोच के आधार पर सही दिशा चुनने में सक्षम रहेंगे. परिस्थितियां आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और अनुशासन का प्रभाव दिखाई देगा.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर कुंभ राशि के लिए आत्मविश्लेषण, योजनाओं की परख और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने वाला समय लेकर आ रहा है. आज आपका ध्यान उन विषयों पर अधिक रहेगा जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे. अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जो आपको अपने निर्णयों को दोबारा देखने के लिए प्रेरित करेंगी. सोच-समझकर लिया गया हर कदम भविष्य में स्थिरता प्रदान कर सकता है. जल्दबाजी से दूरी बनाना आज आपके हित में रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की बारीकी और सटीकता की सराहना हो सकती है.

मीन राशि

आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर मीन राशि के लिए संबंधों की स्पष्टता, साझेदारी और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करने वाला रहेगा. आज आप दूसरों के दृष्टिकोण को अधिक गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. आपकी संवेदनशीलता और सहयोगी स्वभाव लोगों को आपके करीब लाएगा. दिन आपको यह सिखाएगा कि संतुलन बनाकर चलने से रिश्ते अधिक स्थिर रहते हैं. कार्यस्थल पर टीमवर्क का महत्व बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.