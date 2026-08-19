Aaj ka Rashifal 19 August 2026: मिथुन वालों को खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल, कन्या वाले किसी को न दें उधार, पढ़ें अपना दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 19 August 2026: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. इस गोचर के कारण जहां कुछ राशियों को करियर, धन और संबंधों के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी, वहीं कुछ लोगों को आत्मचिंतन, नई योजनाओं और आध्यात्मिक उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. भावनात्मक उतार-चढ़ाव, व्यावहारिक निर्णय और स्वास्थ्य से जुड़े विषय आज प्रमुख रहेंगे. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और किन उपायों से आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं.

1. मेष राशि

कार्यक्षेत्र में कुछ छुपी हुई चुनौतियां सामने आ सकती हैं. जो बातें अब तक नजरअंदाज हो रही थीं, वे अचानक महत्वपूर्ण बन सकती हैं. सहकर्मियों पर आंख बंद करके भरोसा करना उचित नहीं रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है, विशेषकर निवेश या उधार देने से बचें. व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह दिन थोड़ी सावधानी मांगता है. पेट, त्वचा या हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान या प्राणायाम सहायक रहेगा. जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम जरूरी होगा.

उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सुबह सूर्य को अर्पित करें. रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

2. वृषभ राशि

व्यवसाय या नौकरी में किसी पार्टनर या सहकर्मी के साथ मतभेद उभर सकते हैं. छोटी-सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए संवाद में संयम बनाए रखें. आर्थिक स्थिति स्थिर रहने के संकेत हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करने से बचें. रिश्तों में यह समय परीक्षा जैसा हो सकता है. जीवनसाथी या करीबी मित्र के साथ विचारों का टकराव संभव है. मानसिक रूप से थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. इससे आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. खुद को संतुलित रखने के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना या हल्की सैर करना लाभकारी रहेगा. हर स्थिति को नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं होता.

उपाय: शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें.

शुभ रंग: क्रीम.

3. मिथुन राशि

आज अपने कामकाज में अधिक सतर्क और अनुशासित रहने की आवश्यकता होगी. छोटी-छोटी गलतियां भी बड़ा असर डाल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. आज खर्चों पर कंट्रोल न रखने से बजट बिगड़ सकता है. किसी पुराने कर्ज या भुगतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन विशेष ध्यान मांगता है. पेट से जुड़ी परेशानी, एलर्जी या थकान महसूस हो सकती है. मानसिक तनाव को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है.

उपाय: हरे मूंग का दान करें और पक्षियों को दाना डालें. गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें. सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

शुभ रंग: हरा.

4. कर्क राशि

आज आपके मन में कई नए विचार जन्म ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा देना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. किसी पुराने निवेश या योजना को लेकर संशय की स्थिति बन सकती है. बेहतर होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें. अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि छोटी-सी बात भी रिश्तों में दूरी ला सकती है. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक शांति बनाए रखना सबसे जरूरी होगा. अधिक सोच-विचार करने से नींद प्रभावित हो सकती है.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और चंद्र मंत्र का जाप करें. चावल और मिश्री का दान करें. रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना कहें.

शुभ रंग: सफेद.

5. सिंह राशि

आज आपका ध्यान बाहरी दुनिया से अधिक अपने निजी जीवन और आंतरिक भावनाओं पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर से थोड़ी बेचैनी महसूस कर सकते हैं. काम की गति सामान्य रहेगी. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है. घर-परिवार से जुड़े मामलों में धैर्य रखना जरूरी होगा. किसी सदस्य के साथ विचारों का मतभेद उभर सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा, लेकिन घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. अचानक किसी मरम्मत या व्यवस्था पर धन खर्च होने की संभावना है. बजट को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लें. स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक थकान और सिरदर्द जैसी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं. जरूरतमंद को गेहूं और गुड़ का दान करें. सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

शुभ रंग: सुनहरा.

6. कन्या राशि

आज आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कोशिश करेंगे. कार्यस्थल पर नए अवसर सामने आ सकते हैं, खासकर यदि आपका काम लेखन, मीडिया या संवाद से जुड़ा है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे चलकर परेशानी दे सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. आज किसी को उधार देने या अनावश्यक खरीदारी से बचें. व्यक्तिगत जीवन में संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. किसी करीबी से मनमुटाव होने की संभावना है. यह समय आपको सिखाता है कि हर बात को तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता. स्वास्थ्य के मामले में गले, कंधे या नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है.

उपाय: हरे फल या सब्जियों का दान करें. भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें. छोटे बच्चों को स्टेशनरी सामग्री बांटें.

शुभ रंग: हल्का हरा.

7. तुला राशि

आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अधिक सजग रहेंगे और हर खर्च को सोच-समझकर करने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत पड़ेगी. किसी मीटिंग या चर्चा के दौरान शब्दों का चयन बेहद सावधानी से करें, क्योंकि छोटी-सी बात भी आपकी छवि पर असर डाल सकती है. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव संभव है. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, जिससे बजट प्रभावित होगा. व्यक्तिगत स्तर पर वाणी में कठोरता आने की संभावना है. आपके शब्द अनजाने में किसी को आहत कर सकते हैं. यह समय रिश्तों को संभालने का है, न कि उन्हें परखने का. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गले, दांत या मुंह से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है.

उपाय: माता लक्ष्मी के मंदिर में कमल का फूल अर्पित करें. किसी गरीब महिला को सौंदर्य सामग्री दान करें.

शुभ रंग: गुलाबी.

8. वृश्चिक राशि

कार्यक्षेत्र में आप अपनी क्षमता को साबित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे. आपकी कार्यशैली में तीव्रता नजर आएगी, लेकिन अति उत्साह में कोई गलती होने की संभावना भी रहेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय नुकसान दे सकता है. किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या लेन-देन को फिलहाल टालना उचित रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है. अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से ऊर्जा में उतार-चढ़ाव रहेगा.

उपाय: हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल.

9. धनु राशि

आज बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा मन भीतर की ओर अधिक खिंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में गति थोड़ी धीमी रह सकती है. पर्दे के पीछे की गतिविधियां अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. अनजाने खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर यात्रा, स्वास्थ्य या किसी पुराने बकाया से जुड़े हुए. सोच-समझकर किया गया प्रबंधन ही संतुलन बनाए रखेगा. मानसिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. कभी अकेले रहने का मन करेगा, तो कभी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने की इच्छा होगी. ध्यान या लेखन जैसी गतिविधियां आपको स्पष्टता देने में सहायक होंगी. स्वास्थ्य के मामले में नींद से जुड़ी समस्या या थकावट महसूस हो सकती है. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और देर रात तक जागने से बचें.

उपाय: पीले फल का दान करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं. किसी धार्मिक स्थल पर चुपचाप सेवा कार्य करें.

शुभ रंग: हल्का पीला.

10. मकर राशि

आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीर और केंद्रित नजर आएंगे. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. दूसरों की उपलब्धियों से तुलना करने की प्रवृत्ति आपको असंतोष की ओर ले जा सकती है, इसलिए अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित रखें. आर्थिक दृष्टि से यह दिन अपेक्षाकृत बेहतर संकेत देता है. आय के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं. मित्रों या परिचितों के साथ धन से जुड़े लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा. सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी. आप लोगों से जुड़ने और नए संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: काले तिल का दान करें और जरूरतमंद को वस्त्र दें. किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें.

शुभ रंग: नीला.

11. कुंभ राशि

आज आपको अपने कार्यों के प्रति अधिक सजग और उत्तरदायी रहने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में अचानक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है. धैर्य और निरंतर प्रयास से ही स्थिति आपके पक्ष में आएगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करें. आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों का दबाव बढ़ सकता है. विशेष रूप से पेशे से जुड़े खर्च या किसी उपकरण/संसाधन पर धन लगाना पड़ सकता है. अनावश्यक खर्चों को सीमित रखना ही बेहतर रहेगा. व्यक्तिगत जीवन में काम की व्यस्तता के कारण समय की कमी महसूस हो सकती है. अपने करीबियों के लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होगा, अन्यथा वे उपेक्षित महसूस कर सकते हैं. स्वास्थ्य के मामले में थकावट, पीठ दर्द या जोड़ों में जकड़न महसूस हो सकती है.

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री भेंट करें.

शुभ रंग: गहरा नीला.

12. मीन राशि

आप जीवन के कुछ बड़े सवालों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे. कार्यक्षेत्र में नई दिशा में सोचने का अवसर मिल सकता है. किसी भी निर्णय को तुरंत लागू करने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझना जरूरी होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन लंबी अवधि के निवेश को लेकर सोच-विचार हो सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. व्यक्तिगत स्तर पर यह समय आपको अपने विश्वासों और सिद्धांतों को पुनः परखने का अवसर देगा. स्वास्थ्य के मामले में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन मानसिक थकान या अधिक सोच-विचार के कारण सिर भारी महसूस हो सकता है. खुद को हल्का रखने के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना या ध्यान करना लाभकारी रहेगा.

उपाय: पीले चावल का दान करें. किसी धार्मिक स्थल पर दीपदान करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग: हल्का पीला.